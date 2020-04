150 Jahre Gustav Landauer: Kämpfer für eine gerechtere Gesellschaft

Anzeige

Der Kampf für eine bessere und gerechtere Gesellschaft war zeitlebens eine wichtige Triebfeder für Gustav Landauer. Und kurioserweise sind die Forderungen nach Solidarität und einem gesellschaftlichen Miteinander ausgerechnet zum 150. Geburtstag des streitbaren Denkers aktueller denn je.

„In der Corona-Krise werden Werte gefordert, für die sich Gustav Landauer bei der Entwicklung seines Gesellschaftsmodells immer wieder stark gemacht hat“, sagt der Vorsitzende der Literarischen Gesellschaft Karlsruhe, Hansgeorg Schmidt-Bergmann. Deshalb sei es gerade während dieser Krise wichtig, an einen der berühmtesten Söhne der Stadt Karlsruhe zu erinnern.

Wanderausstellung musste abgesagt werden

Die geplante Wanderausstellung zum Leben von Gustav Landauer im Kulturzentrum Mikado musste zwar ebenso abgesagt werden wie eine Gedenkveranstaltung im Museum für Literatur am Oberrhein im Prinz-Max-Palais. Allerdings wurde auf der Internet-Seite der literarischen Gesellschaft am Geburtstag die Aufzeichnung einer Lesung mit Auszügen aus dem Briefwechsel zwischen Gustav Landauer und seiner langjährigen Lebensgefährtin Hedwig Lachmann online gestellt.

Mehr zum Thema: Akten über Gustav Landauer: Sensationsfund auf den letzten Metern

Außerdem initiierte Landauer-Aktivist Martin Hauge unter dem Motto „Veranstaltungen kann man verschieben, Gedenktage nicht“ eine Ein-Personen-Distanz-Geburtstags-Performance vor dem Standort des Geburtshauses von Gustav Landauer an der Kreuzung von Herren- und Kaiserstraße.

Spross einer jüdischen Kaufmannsfamilie

Dort erblickte Gustav als jüngster von drei Söhnen des Händlers Hermann Landauer am 7. April 1870 das Licht der Welt. Die jüdische Kaufmannsfamilie Landauer war in Karlsruhe bestens integriert, und die Söhne genossen alle eine gute Ausbildung.

Gustav Landauer machte 1888 am Großherzoglichen Gymnasium, dem heutigen Bismarck-Gymnasium, mit der Note „ziemlich gut“ sein Abitur. „Die Karlsruher Schulen hatten damals einen sehr guten Ruf. Davon hat sicherlich auch Gustav Landauer profitiert“, sagt Literaturwissenschaftler Schmidt-Bergmann.

Bereits währen der Schulzeit entdeckte Gustav Landauer seine Liebe zum Theater und zur Literatur. Nach dem Abitur begann er – gegen den Willen des Vaters – sein Studium der Germanistik und Philosophie in Heidelberg, Straßburg und Berlin.

Schriftsteller, Theaterkritiker, Herausgeber und Politiker

Wie breit Gustav Landauer aufgestellt war, wird auch beim Blick auf seine spätere Vita schnell deutlich. Zwischen 1892 und 1900 machte sich der kreative Vordenker als Schriftsteller, Theaterkritiker, Herausgeber, Philosoph und Politiker einen Namen. Zu seinen bekanntesten Werken gehören die Essays „Die Revolution“ und „Aufruf zum Sozialismus“.

Seine letzte berufliche Station war die Ernennung zum Volksbeauftragten für Volksaufklärung in der Münchner Räterepublik. „Hier sah er die Chance, seine Utopie von einer gerechten Gesellschaft in die Tat umzusetzen“, so Schmidt-Bergmann.

Dass Gustav Landauer deshalb bis heute immer als überzeugter Anarchist bezeichnet werde, sei allerdings nur ein Teil der Wahrheit. „Er wollte nie die radikale Anarchie, sondern lediglich seine gelehrten Positionen beim Kampf gegen eine von Konkurrenzdenken geprägte Gesellschaft in die Tat umsetzen“, betont Schmidt-Bergmann.

Brutal misshandelt und ermordet

Am Ende wurde das politische Engagement Gustav Landauer zum Verhängnis. Nach der gewaltsamen Auflösung der Räterepublik durch rechte Freikorps und Reichswehrverbände wurde er am 1. Mai 1919 verhaftet. Bereits einen Tag später wurde Gustav Landauer im Münchener Gefängnis Stadelheim brutal misshandelt und ermordet.

Erst im vergangenen Jahr brachte ein Aktenfund im Generallandesarchiv Karlsruhe die tragischen Umstände seines Todes ans Tageslicht.

Langjährige Beziehung mit Hedwig Lachmann

Eine wichtige Rolle in Landauers Leben spielte die Schriftstellerin und Übersetzerin Hedwig Lachmann. Nach turbulenten Jahren, in denen seine erste Ehe mit Margarete Leuschner in die Brüche ging und er wegen seiner politischen Ansichten mehrmals im Gefängnis saß, lernte er im Alter von 29 Jahren die vier Jahre ältere Lachmann kennen.

„Es war wohl Liebe auf den ersten Blick“, sagt Schmidt-Bergmann, der die Beziehung des intellektuellen Paares in der Ausstellung und dem Buch „Liebe & Revolution. Hedwig Lachmann und Gustav Landauer zwischen Kunst und Politik“ intensiv beleuchtet hat.

Das Glück währte aber nur 18 Jahre. Als Hedwig Lachmann erkrankte und wenig später am 21. Februar 1918 starb, wollte Gustav Landauer seinem Leben offenbar einen neuen Sinn geben. „Es ist jetzt, um Hedwigs und der Erneuerung der Menschheit willen, der Zeitpunkt, wo ich mich zu verbrauchen und nicht mehr zu schonen habe“, schrieb Gustav Landauer am 1. Januar 1919 an seinen Vetter Hugo Landauer. Deshalb sei er der Bitte von Kurt Eisner gefolgt, sich aktiv an der Münchener „Novemberrevolution“ sowie dem Aufbau einer sozialistischen Räterepublik im Freistaat Bayern zu beteiligen.

Dass er seine eigenen Vorstellungen in der bayerischen Hauptstadt trotz seines hohen Ansehens in der sozialistischen Bewegung nicht umsetzen konnte, musste Gustav Landauer vor seiner Ermordung noch leidvoll erfahren. Eisner wurde am 21. Februar 1919 nur wenige Wochen nach seiner Ernennung zum ersten Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern bei einem Attentat getötet. Und als die Kommunisten bereits eine Woche nach der Ausrufung der Räterepublik beim so genannten Palmsonntagsputsch die Kontrolle über die bayerische Regierung übernahmen, warf der überzeugte Pazifist Landauer frustriert das Handtuch.

Jüdische Intellektuelle wurden lange Zeit vergessen

Dass Gustav Landauer in der öffentlichen Wahrnehmung viele Jahre lang ein Schattendasein fristete, ist nach Schmidt-Bergmanns Einschätzung nicht alleine ein Karlsruher Versäumnis. „In der gesamten Bundesrepublik sind jüdische Intellektuelle erst seit den 1980er Jahren wieder entsprechend gewürdigt worden“, sagt Schmidt-Bergmann.

Das gelte außer für Gustav Landauer auch für den Kunsthistoriker und Schriftsteller Carl Einstein, der seine Kindheit und Jugend ebenfalls in Karlsruhe verbrachte. Mittlerweile sei Gustav Landauer zwar wieder im öffentlichen Bewusstsein verankert, so Schmidt-Bergmann. Von der Stadtverwaltung wurde der berühmte Sohn Karlsruhes trotz einiger Vorstöße zu Benennung einer Gustav-Landauer-Straße – zuletzt von der Karsruher Liste – bislang aber nicht offiziell gewürdigt.

Der runde Geburtstag sei nun eigentlich die ideale Gelegenheit für die Würdigung von Gustav Landauers vielfältiger Arbeit und seines Lebenswerks gewesen, sagt Hansgeorg Schmidt-Bergmann. „Dass die Feiern nun ausgerechnet wegen einer Krise abgesagt werden müssen, passt eigentlich ausgezeichnet zu seinem Wirken.“