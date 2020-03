Leere Kinosäle zum 20. Geburtstag des Karlsruher Filmpalasts

Anzeige

Hinter der hohen Glasfront des Filmpalasts am ZKM herrscht dieser Tage gähnende Leere. Niemand drängt sich an den Kassen. Es gibt kein Popcorn. Die zehn Leinwände bleiben schwarz. Das Coronavirus legt den Kinokomplex lahm – und das ausgerechnet kurz bevor sich die Eröffnung zum 20. Mal jährt.

Am 22. März 2000 schoben sich 5.000 Menschen durch den 60-Millionen-Mark-Bau. Die BNN sprachen von einem „neuen Zeitalter“, das durch die Eröffnung des ersten Multiplex-Kinos in der Region für Kinofans anbrach. Kleinere Konkurrenten waren darüber weniger erfreut, die meisten gaben in den Folgejahren auf.

Doch auch im Filmpalast ist die anfängliche Begeisterung längst der Ernüchterung gewichen. Die goldenen Jahre der Branche sind vorbei. Trotzdem blickt man am Brauerboulevard weiter einigermaßen optimistisch in die Zukunft.

Filmpalast-Idee als Antwort der Schauburg auf die Konkurrenz in Karlsruhe

„Karlsruhe hat 2000 nach einem Multiplex-Kino gelechzt“, erinnert sich Theaterleiter Andreas Buschmann. Bis der erste Projektor anläuft, ist es aber durchaus ein steiniger Weg.

Schauburg-Gründer Georg Fricker bringt den Filmpalast Mitte der 1990er gemeinsam mit der Lübecker Kino-Familie Kieft auf den Weg. Nicht weil er das Projekt unbedingt möchte, sondern weil die Cinemaxx-Gruppe vorfühlt, ob sie nicht nahe des Mendelssohnplatzes einen Kino-Tempel bauen kann.

Fricker und sein Partner erhalten schließlich den Zuschlag für den Bau auf dem ZKM-Vorplatz. Doch noch ehe die ersten Bagger rollen, steht das Großprojekt auf der Kippe. Anwohner klagen dagegen. Der Baubeginn verschiebt sich immer wieder. Erst 1999, vier Jahre nach dem gewonnenen Wettbewerb, können Fricker und Kieft loslegen. Gut zwölf Monate später öffnen sich die Glastüren.

Kinosterben in der Karlsruher Innenstadt

Acht Mark kostet ein Ticket in der ersten Woche. Ein Kampfpreis, um sich direkt auf dem Markt zu positionieren. Und eine Ansage für die kleineren Innenstadtkinos. Die stehen der neuen Konkurrenz recht hilflos gegenüber, auch wenn nicht jeder Betreiber das gleich erkennt.

Man sehe „große Überlebenschancen“ für Kurbel und Kamera, teilt deren Mutterhaus Ufa dieser Zeitung damals mit, da das Multiplex im Vergleich zu den eigenen Lichtspielhäusern „etwas außerhalb gelegen“ sei. Es ist ein großer Irrtum, das wird schon wenige Monate später klar.

Die Besucher entscheiden sich zu großen Teilen für den modernen Neubau. 2001 macht Ufa neben der geplanten Schließung des über 90 Jahre alten Luxor auch die Kamera dicht.

Vier Jahre später trennt sich Ufa von der Kurbel, die seit 2018 durch die Insolvenz der Kurbel-Genossenschaft ebenso zu ist. Auf dem Markt halten kann sich bis heute nur noch das Universum am Europaplatz. Und die Schauburg, für deren Überleben Fricker einst paradoxerweise das Projekt Filmpalast begann.

Filmpalast am ZKM erwischte einen Start nach Maß

Der neue Kino-Komplex legt aus Betreibersicht einen Start nach Maß hin. 100.000 Menschen kommen in den ersten 33 Tagen. Darunter ist auch Andreas Buschmann, der den Anfang bequem von einem der knapp 3.000 Sitze erlebt.

Erst einige Wochen später fängt er als Popcorn-Verkäufer an. Es folgen verschiedene Aufgaben hinter den Kino-Kulissen. Seit einigen Jahren hat er die Zügel als Theaterleiter in der Hand.

Über Zahlen redet er nicht so gern, wie es seine Vorgänger einst taten. Mit einer Million Besuchern pro Jahr rechne man, geben die bei der Eröffnung zu Protokoll. Der Filmpalast erlebe die „branchenüblichen Schwankungen“, erzählt Buschmann nun.

2018 sei auch am Brauerboulevard das bisher schlimmste Kinojahr gewesen. Und oft hänge man vom Erfolg großer Blockbuster ab. Was das konkret bedeutet, will der Theaterleiter nicht sagen. „Man muss mit der Zeit gehen, dann hat Kino auch eine Zukunft“, bleibt er vage.

Zum Start gab es im Filmpalast noch analoge Projektoren

Was er damit meint, lässt sich historisch erklären. Trotz des vergleichsweise jungen Alters hat der Filmpalast schon einige Auffrischungen hinter sich. „In den ersten Jahren haben wir noch Filmrollen geschleppt“, erinnert sich Buschmann.

Gut 50 Kilogramm bringt Titanic in dieser Form auf die Waage. In jedem Kinosaal muss die Filmrolle auf den 35-Millimeter-Analogprojektor gehievt werden. Um die Werbung vor den Film zu bekommen, muss man zu Schere und Kleber greifen. In dieser Zeit erlebt die Branche ihren Höhepunkt, rund um die Veröffentlichung der Herr-der-Ringe-Trilogie.

Hohe Investition in die Technik zum Start des 3D-Booms

Der erste große Umbruch rollt 2009 mit dem Animationsfilm „Ice Age 3“ auf die Kino-Szene und den Filmpalast zu. Der Blockbuster läutet das Ende der Filmrolle ein, die Umstellung auf Digitaltechnik beginnt. Ende des selben Jahres beschleunigt der 3D-Erfolgsfilm Avatar den Prozess.

„Wir haben die alte Technik damals nach und nach ausgemustert“, erzählt Buschmann. Eine sechsstellige Summe muss der Filmpalast dafür in die Hand nehmen. Doch den 3D-Boom, den vor allem Avatar auslöst, sieht der Theaterleiter kritisch. „Im Nachhinein wäre weniger vielleicht besser gewesen“, sagt er.

Viele Produktionen seien schließlich ganz klassisch in zwei Dimensionen gedreht und am Computer nachbearbeitet worden. Zuschauer habe man damit kaum überzeugen können.

2013 investiert der Filmpalast nochmal in die Technik. Als dritter deutscher Standort leistet sich der Kino-Tempel ein sogenanntes Imax-System, das scharfe Projektionen auf großen Leinwänden verspricht. Zwei Jahre später rüstet man auf Laser-Technik um. „Dadurch verbessert sich der Kontrast und Schwarz wird zu einem echten Schwarz“, erläutert Buschmann.

Keine Zweifel am eigenen Geschäftsmodell

Zweifel am eigenen Geschäftsmodell hat der Theaterleiter trotz veränderten Sehverhaltens und neuer Online-Konkurrenz nicht. „Das Erlebnis Kino hat noch immer eine Zukunft“, ist er überzeugt. Es sei aber schwerer, die nächste Generation zu begeistern, gibt er zu.

Und auch der Faktor Zeit spielt eine Rolle. Zu Beginn des Jahrtausends seien viele Jugendliche und junge Erwachsene in den Filmpalast geströmt und hätten oft den ganzen Abend dort verbracht. „Die haben jetzt oft Familie und weniger Zeit“, glaubt Buschmann.

Wir sind wie eine Tankstelle, die verdient mit dem Sprit auch kaum etwas. So ist es bei uns mit den Filmen. Andreas Buschmann, Theaterleiter Filmpalast am ZKM

Die Folge: Es kommen vor allem unter der Woche weniger Besucher. Und wer da ist, bringt weniger Zeit mit. Die Wochenenden laufen trotzdem unter Normalbedingungen gut, berichtet der Theaterleiter. Das Geschäft macht der Filmpalast dabei vor allem mit seinen Verkaufstheken. „Wir sind wie eine Tankstelle, die verdient mit dem Sprit auch kaum etwas. So ist es bei uns mit den Filmen“, erklärt Buschmann.

Mit den Verleihern muss der Theaterleiter immer aufs Neue verhandeln. Mindestens 50 Prozent von jedem verkauften Ticket landen dort. Gute Filme lockten das Publikum an, so Buschmann. Aber der Rohertrag komme von Popcorn und Getränken.

Neue Kino-Stoffe werden seltener

Die Zahl der Kinoproduktionen, mit denen Buschmann sein Programm bestücken kann, hat anders als so mancher vermutet zugenommen. Rund 800 kommen jährlich auf den Markt. „Aber Filme, die wirklich funktionieren, kann man an beiden Händen abzählen“, sagt der Experte. „Wichtig ist trotzdem, wie man die übrigen Wochen und Säle füllt.“

Was den Eindruck vieler Zweifler verstärkt: Innovative, neue Ideen sind weniger geworden. Das bestätigt auch Buschmann. Oft konzentrieren sich Studios darauf, Geschichten und Stoffe weiterzuschreiben, die schon einmal im Kino funktioniert haben. „Das lässt sich für die Produzenten besser planen“, begründet Buschmann den Trend.

Coronavirus macht die Pläne für 2020 zunichte

Auf genau eine solche Weitererzählung hatte der Filmpalast Anfang des Jahres große Hoffnungen gesetzt: Der neue James-Bond-Film sollte ab April die Kassen klingeln lassen und den Grundstein für ein erfolgreiches Kinojahr legen. Daraus wird nun nichts.

Noch vor der behördlich angeordneten Kino-Schließung hat der Verleih den Start ins Spätjahr verschoben. „Das ist nicht kompensierbar“, glaubt Buschmann. Auch wenn ohnehin für den März keine Party geplant war, ist die Feierstimmung hinter der Glasfront nun gänzlich gewichen. Die Corona-Krise lässt erahnen, dass ausgerechnet das Jahr des 20. Geburtstags des Filmpalasts am ZKM zu seinem bislang schwierigsten werden wird.