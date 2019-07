200 Menschen setzen Zeichen für Vielfalt bei Kundgebung am Staatstheater

Anzeige

Am Samstagabend haben sich knapp 200 Menschen zu einer künstlerischen Aktion für Freiheit und Vielfalt auf den Hermann-Levi-Platz eingefunden. Das Badische Staatstheater hatte dazu eingeladen, nachdem die AfD im Landtag von Baden-Württemberg eine Anfrage nach der Nationalität der Künstlerinnen und Künstler an den Staatstheatern gestellt hatte.

Von unserer Mitarbeiterin Nina Setzler

Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir mehr – schützt die Freiheit der Kultur“ legten Ensemblemitglieder des Badischen Staatstheaters ihre Auffassung eines prosperierenden Kulturbetriebes dar: „Kultur braucht Freiheit und Vielfalt, wie der Mensch die Luft zum Atmen. Monokulturen jeglicher Art bedeuten den Niedergang“, sagte Opernsängerin Christina Niessen.

Deshalb freue sie sich umso mehr über ihren neuen Kollegen, den thailändischen Tenor Nutthaporn Thammathi, so Niessen. Er sang im Rahmen eines kurzen Auftritts „Dein ist mein ganzes Herz“ aus der Oper „Das Land des Lächelns“. Das Stück wurde einst dem Sänger Richard Tauber gewidmet, der von den Nationalsozialisten verfolgten wurde.

Theater nimmt AfD-Anfrage ernst

„Wir müssen aufpassen“, sagte Generalintendant Peter Spuhler in seiner Ansprache, die auf Wortbeiträge von Chefdramaturgin Laura Akerlund und dem künstlerischen Produktionsleiter Bernardo Sousa de Macedo folgte: „Wird die Freiheit der Kunst eingeschränkt, ist es nicht mehr lang, bis auch die Freiheit der Menschen eingeschränkt wird.“

Die Kundgebung im Vorfeld der Ballett-Übertragung von „Ein Sommernachtstraum“ solle unterstreichen, wie ernst das Staatstheater die AfD-Anfrage nimmt. Diese ziele auf Unterteilung in Menschen mit deutschem und ausländischem Pass ab, was nicht nur der hausinternen Auffassung von Kunst widerspreche, sondern auch der täglich gelebten Realität, so Spuhler.