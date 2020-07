Anzeige

Ein 24 Jahre alter Mann ist am Dienstagabend in Karlsruhe getötet worden. Der oder die Täter sind flüchtig, wie ein Polizeisprecher am Tatort in der Knielinger Allee erklärte.

Demnach ging die Meldung bei der Polizei gegen 22.50 Uhr ein. Die Beamten gehen von einem Streit in der Hardtwaldsiedlung aus. Die genaue Todesursache ist derzeit noch unklar. Allerdings wies die Leiche Verletzungen am Oberkörper auf. Woher die stammen, sei aber erst nach der nun anstehenden Obduktion klar, wie der Polizeisprecher weiter sagte.

Zahlreiche Beamte sind zurzeit vor Ort und befragen mögliche Zeugen oder durchkämmen anliegende Gärten. Auch ein Spürhund ist im Einsatz.

Dieser Artikel wird aktualisiert.