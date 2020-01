Anzeige

Die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ befasst sich am Mittwochabend mit einem Betrugsfall in Karlsruhe-Neureut aus dem Jahr 2018. Damals erbeuteten Unbekannte von einem älteren Ehepaar 30.000 Euro.

Am Donnerstag, 13. Dezember 2018, hatte eine unbekannte Frau gegen 17 Uhr eine 81-Jährige in Neureut angerufen. Laut der Polizeimeldung von damals gab sich die Unbekannte am Telefon durch geschickte Gesprächsführung als Enkelin der Karlsruherin aus.

Sie machte der Dame glaubhaft, dass sie sich eine Wohnung gekauft habe. Für die erste Rate bräuchte sie einen größeren Geldbetrag. Da es sich noch um ein Geheimnis handle, kam die ältere Frau der Bitte nach, mit niemanden darüber zu sprechen.

81-Jährige händigt ihr gesamtes Barvermögen aus

Auf die Frage, welche Summe sie denn zu Hause habe, zählte die 81-Jährige ihr komplettes Barvermögen und sicherte zu, das Geld später einem Freund der Enkelin zu übergeben. Gegen 18 Uhr erschien ein Mann, der angab, Müller zu heißen. Ihm händigte die Frau im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses 30.000 Euro in 100- und 200-Euro-Scheinen in einem Umschlag aus.

Zwei vorbeilaufende Personen beobachteten die Übergabe. Die 81-Jährige konnte jedoch weder diese Menschen, noch den Empfänger des Geldes beschreiben.

„Aktenzeichen XY … ungelöst“ zeigt Bilder einer Überwachungskamera

„Ziemlich dramatisch das Ganze, wenn man bedenkt, dass diese Menschen dieses Geld als Altersrücklage gespart haben. Alles weg“, erzählte Rudi Cerne, Moderator von „Aktenzeichen XY … ungelöst“, dem SWR in einem Interview. „Aber es gibt jetzt Bilder aus einer Überwachungskamera. Diese Bilder sind gut. Die zeigen den Geldabholer, und diese Bilder wollen wir natürlich zeigen.“

Besonders interessiert sich die Polizei laut Cerne dafür, dass der Mann von einem Taxi in Neureut abgeholt wurde. Die Beamten hofften, den Fahrer dieses Taxis ausfindig machen zu können.

„Aktenzeichen XY … ungelöst“ läuft am Mittwoch, 15. Januar, zwischen 20.15 und 21.45 Uhr im ZDF. Hier geht es zur Internetseite der Sendung.