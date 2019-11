90. Geburtstag von Michael Ende: Fantasie bis in die Fingerspitzen

Anzeige

Die unendliche Geschichte, Momo, Jim Knopf: Michael Endes fantastische Geschichten sind weltweit bekannt. Weniger bekannt ist, dass der Schriftsteller auch Balladen schrieb und auf der Gitarre vertonte – so wie der Karlsruher Liedermacher Rainer Markus Wimmer.

„Es gibt Reichtümer, an denen man zugrunde geht, wenn man sie nicht mit anderen teilen kann.“ Zeit ist der größte Schatz in dem Roman, aus dem dieser Satz entliehen ist: „Momo“ von Michael Ende. Der Geschichtenerzähler, der mit seinen Romanen Kinder und Erwachsene bis heute fasziniert, wäre an diesem Dienstag 90 Jahre alt geworden – doch so viel Lebenszeit war dem Buchautor nicht vergönnt.

Rainer Markus Wimmer hat mit 60 Jahren beschlossen, sich Zeit zu nehmen. Zeit, nur noch Musik zu machen, die Ingenieursjahre hinter sich zu lassen. Er hat Lieder und Balladen von Michael Ende für die Gitarre vertont – daraus ist die CD mit dem Titel „Ihm ging es um die Kunst“ (2017) entstanden.

Was viele nicht wissen: Michael Ende hat nicht nur fantastische Geschichten für Kinder und Erwachsene in Romanform geschrieben. Er hat auch Balladen und Gedichte verfasst und sie mit der Gitarre musikalisch untermalt. Der Karlsruher Liedermacher Rainer Markus Wimmer ist der erste, der Endes Liedgut genau so, nämlich für die Gitarre, vertont hat.

Ich habe durch Michael Ende künstlerisch viel erreicht Rainer Markus Wimmer, Liedermacher aus Karlsruhe

Seine gemütliche Wohnung in der Gartenstadt ist mit viel Karlsruher Kunst und noch mehr Büchern gefüllt. „Die unendliche Geschichte“ in verschiedenen Ausgaben, Michael Endes Biografie, Jim Knopf: Der Thienemann Verlag unterstützt Wimmers Arbeit, versorgt ihn mit einem Exemplar jedes Buches, das von oder über Michael Ende herauskommt.

„Ich habe durch Michael Ende viel Anerkennung erfahren und künstlerisch viel erreicht“, sagt Wimmer. So war er etwa bei der Premiere der Realverfilmung von „Jim Knopf“ in Berlin dabei und wird immer wieder von überregionalen Medien für Interviews zu Michael Ende angefragt.

Kontakt zu Endes Literaturagent Roman Hocke

Die Verbindung des Karlsruher Liedermachers zum international erfolgreichen Schriftsteller bestand schon lange: Über einen gemeinsamen Freund lernte Wimmer den Literaturagenten Roman Hocke kennen, der zu Lebzeiten eng mit Michael Ende zusammenarbeitete und sich heute um sein Erbe kümmert.

„Ich habe Roman angerufen und gesagt: Ich hab’ jetzt Zeit“, erzählt Wimmer. „Ich dachte, ich müsste einfach nur üben.“ Doch für Endes Balladen existierten keine Originalnoten. Also blieb Wimmer nur, sich von der Literatur inspirieren zu lassen, von Balladen und anderen Texten, die in Bänden wie „Trödelmarkt der Träume“ oder „Zettelkasten“ gesammelt sind.

Die Herausforderung: „Ein Gedicht hat keine klassische Liedstruktur, sondern einen poetischen Schluss“, erklärt Wimmer. Doch Roman Hocke habe ihm geraten, sich Zeit zu lassen. „Zeit hat ja was mit Qualität zu tun“, sagt Wimmer. An „Momo“ zum Beispiel habe Michael Ende sechs Jahre lang geschrieben.

Michael Endes Texte sind ein Ausbrechen aus der Welt der reinen Logik

Wimmer nahm sich die Zeit, auch, um aus seiner von Logik geprägten Ingenieurswelt in Endes Welt der Fantasie einzutauchen. Nach zweieinhalb Jahren war das Liedprogramm „Ihm ging es um die Kunst“ fertig, mit dem Wimmer seit 2017 in ganz Deutschland auftritt.

„Ich war fasziniert davon, dass ich aus meiner logischen Welt ausbrechen konnte, den Zwang loslassen, alles begründen zu wollen“, sagt Wimmer. Zentral war für ihn die Frage, wie man sich das Leben erklärt. „Michael Ende sagt, wir brauchen die Fantasie, um die Welt bewohnbar zu machen.“

Gleichzeitig habe Ende in seinen Texten schon in den 80er Jahren zeitkritische Gedanken entwickelt. Etwa zur Atomenergie und zum Wirtschaftssystem, das nicht unendlich weiter wachsen könne. Obwohl die Probleme auch den Politikern bekannt seien, bleibe der Lerneffekt aus, so die Kritik. „Ende sagte, dass es einmal die Ereignisse sein werden, die uns belehren“, sagt Wimmer.

Auf einem Dampfer, der in die falsche Richtung fährt, kann man nicht sehr lange in die richtige Richtung gehen. Michael Ende

Heute bewahrheite sich Endes Prognose mit Wucht beim Thema Klimawandel. Er zitiert den Schriftsteller: „Auf einem Dampfer, der in die falsche Richtung fährt, kann man nicht sehr lange in die richtige Richtung gehen.“

Endes Fantasie war groß, und so hatte er mit den vom Verlag verlangten Kürzungen so seine Probleme, erzählt Wimmer. Die Lösung: der Satz „Aber das ist eine andere Geschichte.“ Er weist in Michael Endes Texten auf die Stellen hin, an denen Passagen gekürzt werden mussten.

Ende-Literatur für Kinder wie Erwachsene

Für Neu- und Wieder-Entdecker von Michael Endes Literatur empfiehlt Wimmer den neu erschienenen Roman „Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe“ – auch für Erwachsene – und die Poesie-Sammlung „Die Schattennähmaschine“, aus der auch manches von Wimmer vertonte Gedicht stammt.

Zu hören ist der Liedermacher mit seinem Michael-Ende-Programm in nächster Zeit nur außerhalb Karlsruhes. Er spielt aber andere, seine eigenen Lieder, am 28. Dezember zum Jahresausklang in der Hemingway Lounge. Außerdem hat er mit „WeihnachtsLiederliches“ eine neue CD in Arbeit.

Aber das ist eine andere Geschichte.