Abgänge treffen die Karlsruher Bundesliga-Turnerinnen

Die Bundesliga-Riege der Kunstturn Region Karlsruhe verliert in Emma Höfele und Isabelle Stingl zwei Säulen der bisherigen Mannschaft. Die Verantwortlichen denken über einen Rückzug nach – entscheiden sich aber dagegen. Stattdessen wird die KRK ihre Talente ins kalte Bundesliga-Wasser schmeißen.

Die Situation? „Kritisch“, sagt Tatjana Bachmayer. Als Cheftrainerin der Bundesliga-Riege der Kunstturn Region Karlsruhe (KRK) hat die 46-Jährige schon so manchen Rückschlag verkraften müssen. Aber die Abmeldung des Bundesliga-Teams? Dieser Frage hatten sich die KRK-Verantwortlichen bislang nie stellen müssen – bis diesen Januar.

Nacheinander haben in Emma Höfele und Isabelle Stingl zwei Säulen der bisherigen Mannschaft ihrer Trainerin den Abgang von der Matte angekündigt und damit für einiges Kopfzerbrechen gesorgt. „Wir haben überlegt, uns aber doch dagegen entschieden, abzumelden“, sagt Bachmayer: „Wir wollen es so probieren.“

Rückzug hätte lange Bundesliga-Abstinenz zur Folge gehabt

Die Alternative hätte zur Folge gehabt, dass die KRK lange von der Erstliga-Bühne verschwunden wäre. Die Karlsruherinnen wären im Herbst bei der Qualifikation zur Regionalliga gestartet und hätten sich die Ligen emporarbeiten müssen.

„Das ist ein weiter Weg“, sagt Bachmayer. Lieber will man es mit einem sehr jungen Team probieren. Klar dürfte sein: Im 15. Bundesliga-Jahr wird sich der sechsmalige Vize-Meister KRK kaum wie zuletzt regelmäßig für das DTL-Mannschaftsfinale qualifizieren.

Statt schleichendem Übergang nun abrupter Neuanfang

Statt des geplanten, schleichenden Übergangs muss Bachmayer mit Trainerkollege Chris Lakeman einen abrupten Neuanfang moderieren. An der Seite von Stingl (18) und Höfele (18) sowie Nationalturnerin Leah Grießer (21) sollten die Eigengewächse Maellys Alferi, Marta Bogdanovic und Liliana Bratan an die Bundesliga herangeführt werden.

Alle drei werden im Laufe dieses Jahres zwölf Jahre alt und sind somit startberechtigt. Doch statt vereinzelter Einsätze bei Liga-Wettkämpfen wird das Trio nun verstärkt ins kalte Bundesliga-Wasser geworfen. Das gilt ebenso für Anna-Lena König (13).

Wenn wir absteigen sollten, ist das auch kein Weltuntergang.

„Das ist natürlich auch eine Chance für sie“, sagt Bachmayer, die den Druck auf die Talente so gering wie möglich halten will: „Wenn wir absteigen sollten, ist das auch kein Weltuntergang.“ Aus dem bestehenden Team sehen sich nun die beiden 14-Jährigen Marielle Billet und Alisha Igüs plötzlich in einer Führungsrolle.

Dass der Umbruch derart abrupt kommt, das hatte Bachmayer nicht erwartet – auch wenn sie zumindest die Entscheidung Höfeles nicht völlig überrascht hat. „Das Vertrauen in ihren Körper ist nicht mehr da gewesen, ich kann das absolut verstehen“, sagt Bachmayer mit Blick auf das von Verletzungen geprägte Jahr 2019.

„Es ist an der Zeit, auf meinen Körper zu hören“, hatte EM-Teilnehmerin Höfele diese Woche via Instagram bekanntgegeben: „Ich habe wunderbare Menschen kennengelernt, tolle Orte bereist, sagenhafte Erfahrungen machen dürfen.“

Auch Stingl zeigt sich in ihrer Erklärung „stolz und dankbar für die vielen Begegnungen“. Turnen sei in den vergangenen elf Jahren „meine Leidenschaft, der Dreh- und Angelpunkt meines Lebens gewesen.“ Jetzt sei die Zeit gekommen, den Fokus auf Neues zu richten: Im Frühjahr beginnt für Stingl, die 2019 ihr erfolgreichstes Turn-Jahr erlebt hatte, mit der Ausbildung bei der Polizei ein neuer Abschnitt.

Stingl verabschiedet sich mit Heimwettkampf Anfang März

Immerhin gibt es für Stingl einen Heim-Abschied. Der erste Wettkampf der neuen Bundesliga-Saison findet am 7. März nämlich in der OHG-Sporthalle statt, Stingl geht in der Karlsruher Waldstadt letztmals für die KRK an die Geräte.

Beim zweiten Wettkampf Anfang Mai kann Bachmayer möglicherweise auf Grießer zurückgreifen. Nach Knie-Verletzung und langwierigem Pfeifferschen Drüsenfieber will die WM-Teilnehmerin dann zurück sein, um auch die sich anschließenden Olympia-Qualifikationen zu bestreiten.