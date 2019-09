Bäume ja oder nein: Gemeinderat diskutiert über Gestaltung des Karlsruher Marktplatzes

Anzeige

Sorgen mobile Metallbügel mit Zerstäuberdüsen künftig für Abkühlung auf dem Marktplatz? Kann man im Schatten eines Laubenganges über die neuen Platten wandeln? Oder sprießen Stauden und Kräuter in Blühstreifen, die nicht nur die Luft verbessern, sondern auch Bienen und Co Nahrung bieten? Dies sind einige der Vorschläge, die am Dienstagabend dem Gemeinderat unterbreitet wurden.

Zur aktuellen, viel diskutierten Neugestaltung des Marktplatzes hatten die Grünen beantragt, dass zusätzliche Ideen zur Begrünung und Kühlung mit stationären wie mobilen Elementen entwickelt werden. Freie Wähler und Für Karlsruhe hatten ergänzend die Prüfung von Lauben, Teilüberdachungen und Überspannungen, an denen Pflanzen ranken, gefordert.

„Der wichtigste Platz der Stadt“

„Kein Thema hat die Bürger in den vergangenen Wochen so sehr beschäftigt wie die Gestaltung des Marktplatzes, wenn die riesige Baustelle endlich abgeschlossen ist“, begründet Renate Rastätter den Antrag der Grünen-Fraktion. Mehr Aufenthaltsqualität solle „der wichtigste Platz der Stadt“ bekommen. Vor allem mit mobilen Elementen solle man arbeiten. „Wir wollen die klassizistische Gestaltung beibehalten“, stellt sie klar, „aber ein dem Klimawandel angepasstes Konzept“.

Ursprünglich nur Wasserspiele und Pflanzkübel geplant

Eine dezernatsübergreifende Arbeitsgruppe befasst sich bereits mit Strategien, um den Marktplatz fit für noch häufigere Hitzetage zu machen. Die Ursprungsplanung von 2005 sieht lediglich Wasserspiele an der Nordseite des Platzes sowie Pflanzkübel vor. Geprüft werden nun weitere Maßnahmen für eine klimaresiliente Gestaltung, die sich freilich mit den vielfältigen Nutzungen des Platzes zwischen Rathaus und Stadtkirche vereinbaren lassen müssen, heißt es nun in der Antwort der Verwaltung.

Baumpflanzungen mit Bodenanschluss, mobile Begrünung mit Bäumen in Kübeln und Hochbeeten, mobile Grünwände, zusätzliche Verschattungselemente wie Sonnensegel und weitere Wasserelemente stehen etwa auf dem Prüfstand, ist da zu lesen. „Das ist genau der richtige Weg“, lobte CDU-Fraktionschef Tilman Pfannkuch, dass bereits seit dem Frühsommer die Arbeitsgruppe sich mit dem Thema beschäftigt.

„Marktplatz ist Veranstaltungsort, Friedrichsplatz Sommeroase“

Diese Ansicht ist Konsens im Gemeinderat, und der Antrag war ohne Abstimmung erledigt. „Wir ringen aber schon seit zehn Jahren um die optimale Gestaltung und haben auch einen Wettbewerb durchgeführt“, erinnerte Pfannkuch. Behutsam müsse man das Thema angehen, mahnte er vor allzu großen Eingriffen in die „stadtplanerische Perle“.

„Der Marktplatz ist der Veranstaltungsort, der Friedrichsplatz die Sommeroase“, betonte Michael Zeh (SPD) und sprach sich vor allem für temporäre Maßnahmen aus. Bis zum Jahresende muss klar sein, was am Marktplatz noch verändert und vorgesehen wird, erklärte OB Frank Mentrup. Man werde die vielen Vorschläge, die bereits gemacht wurden, prüfen – aber ohne aufweniges Bürgerbeteiligungsverfahren, dämpfte er mögliche neue Erwartungen. Gewiss sei, dass eine Möglichkeit geschaffen werden, den Platz zu überqueren, „ohne einen Hitzschlag zu bekommen“.

Bäume ja oder nein?

Ob mit oder ohne Bäume – darauf gab es auch am Dienstagabend keine Antwort. Friedemann Calmbach (Für Karlsruhe) spekulierte in diese Richtung, Lüppo Cramer (KAL) sieht auch künftig keinen einzigen Baum am Marktplatz, „Uns wurde seit vielen Jahren sehr plausibel dargelegt, dass das wegen der Haltestelle und der Leitungen nicht geht“, erinnerte er. Weinbrenner hätte aber nichts dagegen, meint Mathilde Göttel (Linke): „Sein erster Entwurf sah beiderseits des Rathauses Bäume vor.“

