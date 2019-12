Abstandsregeln für Windkraftsanlagen: „Hinter der Empörung steckt der Unmut über die Energiewende“

Anzeige

Die von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kürzlich thematisierten 1.000 Meter Abstand von Windkraftanlagen zu bestehender Wohnbebauung haben in der einschlägigen Branche für einen Aufschrei gesorgt. Ohnedies gab es zuletzt vermehrt Kritik, dass kaum mehr Windrotoren genehmigt würden. Die eigentlichen Probleme könnten allerdings ganz woanders liegen.

Von unserem Mitarbeiter Stefan Jehle

Gerd Hager ist Direktor des Regionalverbands Mittlerer Oberrhein und auch Sprecher der Arbeitsgemeinschaft aller zwölf Regionalverbände im Land. Im Interview spricht er über Abstandsregeln, und darüber, wo er die eigentlichen Probleme bei den Genehmigungsverfahren sieht.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier steht im Kreuzfeuer der Kritik. Laut einem Referenten-Entwurf soll die neue Abstandsregel für Windkraft-Anlagen künftig 1 000 Meter betragen. Was halten Sie davon?

Hager: Die Diskussion ist ja grundsätzlich nicht ganz neu. Als Windplaner haben wir uns mit dem Thema im Regionalverband bereits intensiv auseinandergesetzt. Den Altmaier-Entwurf muss man im Detail bewerten. Auf das Kleingedruckte kommt es an.

Schon die in Bayern, Baden-Württemberg und anderswo geltende 700 Meter-Regel gilt als umstritten. Was wäre der beste Kompromiss?

Hager: Das ist so nicht ganz richtig. In Bayern gibt es die so genannte „10 H“-Regel, sie ist im Bundesgebiet einzigartig. Höhe mal Zehn, das ergibt den Abstand. Er ist im Zweifel dann größer als 700 Meter. Bei einer 200 Meter hohen Anlage sind das bereits 2 000 Meter. Diese Regel gilt bereits seit 2009. In Baden-Württemberg stehen wir aufgrund des Windenergieerlasses bei 700 Metern. Zwar ist der Erlass formal seit Mai 2019 außer Kraft getreten, er wird aber in der Praxis weiter angewandt.

Wie viele neue Anlagen stehen und fallen mit den 300 Metern an mehr oder weniger Abstand?

Hager: Was einzelne Anlagen angeht, ist eine solide Abschätzung schwierig. Aber anhand der Fläche kann man den Effekt recht gut veranschaulichen. Die Abstände sind ja heute nicht der wesentliche Grund dafür, dass Windenergieanlagen nicht genehmigt werden.

Warum dann jetzt dieser Aufschrei?

Hager: Ich habe den Eindruck, die Empörung ist ein Stück weit eine Stellvertreter-Diskussion, eine eher symbolische Auseinandersetzung. Viele sind unzufrieden mit der Umsetzung der Energiewende. Der Unmut wird stark am Thema Abstand festgemacht.

Wenn nicht der Abstand Ursache für die mangelnde Umsetzung ist, was dann?

Hager: Wenn wir analysieren, warum Windkraftanlagen nicht genehmigt werden: dann kommt man schnell zu den drei großen „A“. Dann geht es einmal um die allgemeine Akzeptanz in der Bevölkerung, zweitens, um den Artenschutz – und als drittes, und nicht zuletzt, um den Aufwand bei den Verfahren.

Wie macht sich der höhere Aufwand bemerkbar?

Hager: Der Aufwand der Planungsverfahren hat sich in den vergangenen Jahren ständig erhöht. Allein für unsere regionale Windplanung in dem überschaubaren Gebiet von zwei Stadt- und zwei Landkreisen haben wir sieben Jahre gebraucht, das sind nahezu biblische Dimensionen. Dabei hatten wir eine Flut von Einwendungen zu bearbeiten, am Ende waren es mehr als 10 000. Naturschutz, das Landschaftsbild, der Artenschutz – alles das und mehr sollte mit in die Planung einfließen.

Windkraft ist auch am Oberrhein immer wieder strittig. Wo werden denn zwischen Bühl, Karlsruhe und dem Norden im Kraichgau aktuell Anlagen geplant?

Hager: Derzeit ist der geplante Windpark Lußhardt gewissermaßen der regionale Hotspot. In Waghäusel und Kronau – gab es bereits Bürgerversammlungen, da ging richtig was ab.

Wie viele Windräder, und in welcher Größe, sind denn da geplant?

Hager: Beantragt sind zehn Anlagen, zehn sogenannte Schwach-Windanlagen. Das sind Windräder mit großer Nabenhöhe, bei etwa 240 Meter. Wenn wir die Regel aus Bayern zum Maßstab nähmen, würde das einen Abstand zur nächsten Wohnbebauung von beinahe 2,5 Kilometern ergeben. Wir reden von immer höheren Anlagen. In Baden-Württemberg, bei den hier vorherrschenden Windverhältnissen, benötigen wir in den meisten Fällen so genannte Schwach-Windanlagen …

Die müssen also quasi fast automatisch höher sein …

Hager: Es geht dabei nicht allein um die schiere Höhe, sondern genauso um die vom Rotor überstrichene Fläche. Hier liegt der Kernpunkt der aktuell strittigen Diskussion. Wenn die Anlagen immer größer werden, ist das Thema der Abstände ein legitimer Ansatz. Es macht einen Unterschied, von einer 100 Meter hohen Anlage 700 Meter entfernt zu wohnen, oder ob es um 246 Meter geht.

Wie gehen Sie denn im Regionalverband generell mit dieser Frage um?

Hager: Wir haben bereits in unserem 2017 genehmigten Teil-Regionalplan Windkraft eine Flexi-Klausel eingebaut. Wir haben den bisherigen Standard im Südwesten, mit der 700 Meter-Entfernung, zur Grundlage genommen, aber gleichzeitig gesagt: es geht in den Kommunen auch mit 1 000 Metern. Eine Standortgemeinde kann mit 1 000 Meter Abstand planen, sie muss aber dann den verlorenen Windertrag anderswo in der Gemeinde ausweisen. So lautet das Prinzip: Ich schütze meine Bürger, aber die Windernte bleibt gleich. Vielleicht ist das ein Modell für andere…