Absterbende Bäume bergen Gefahren

Die Lage ist dramatisch: „Hier ist wirklich fast jeder Baum tot“, sagt Oberbürgermeister Frank Mentrup beim Blick nach oben. Grund genug für das Stadtoberhaupt, beim Pressetermin in der Waldstadt mit dabei zu sein – um sich selbst ein Bild zu machen und gleichzeitig die Bevölkerung zu informieren. In der Elbinger Straße stehen die Experten Pressevertretern und besorgten Bürgern Rede und Antwort.

Die Waldstadt ist besonders betroffen

Das Trockenjahr 2018 hat vielen Bäumen geschadet. Besonders Buchen und Kiefern sind durch die extreme Dürre sehr anfällig für Pilze. Das Ausmaß zeigt sich nach und nach, aber schon jetzt ist klar: Die Waldstadt ist diesbezüglich ein sogenannter Hotspot, viele der Bäume hier haben den vergangenen heißen Sommer nicht überlebt.

140 Wegstücke werden gesperrt

Insgesamt werden in der Waldstadt in den kommenden Wochen 140 Wegstücke abgesperrt. „Wir müssen die Verkehrssicherheit gewährleisten“, erklärt Mentrup. Sukzessive sollen die toten Bäume gefällt werden. Da das aber nicht von heute auf morgen geht (Mentrup: „Dafür haben wir schlicht keine Kapazitäten“), bittet die Stadt die Bürger, die abgesperrten Wege auch tatsächlich zu meiden. Abgestorbene Baumkronen oder schwere Äste könnten bereits beim kleinsten Windstoß herabfallen.

Geplante Nachverdichtung sorgt im Stadtteil für Ärger

In der Waldstadt ist die Stimmung ohnehin aufgeheizt: Die geplante Nachverdichtung im Stadtteil sorgt in der Bevölkerung derzeit für Unmut, auch, weil deswegen viele Bäume fallen müssen. Der Sozialdemokrat Mentrup zeigt auch deswegen gemeinsam mit Grünen-Bürgermeisterin Bettina Lisbach ein Jahr vor der nächsten Oberbürgermeisterwahl Flagge: „Wir müssen das vernünftig erklären.“ Das Stichwort lautet also Aufklärung. Eine besorgte Bürgerin fürchtet durch das Baumfällen gravierende Veränderungen: „Hier verlieren wir ja irgendwann den Waldstadt-Charakter“, sagt sie.

Geschwächte Bäume sind anfällig für Pilze

Das Ausmaß der Schäden hat die Experten überrascht. Bürgermeisterin Lisbach spricht von einem „Großschadensereignis“. Täglich gingen alleine beim Gartenbauamt zehn neue Meldungen über betroffene Bäume ein. Im Frühjahr hätten viele Bäume noch ausgetrieben, durch die Trockenheit des vergangenen Jahres seien sie aber sehr geschwächt und dadurch anfälliger für Pilze und Schädlinge. Die Buche und die Kiefer etwa – die einen großen Teil des Baumbestands ausmachen – sind vom Rindenkugelpilz beziehungsweise dem Diplodia-Triebsterben befallen.

Als nächstes ist Durlach an der Reihe

Während es sich bei der Waldstadt um einen „Hotspot“ handelt, sind auch andere Stadtteile betroffen, etwa Oberreut, Rüppurr oder Durlach. Wegen des Altstadtfests nehmen die Verantwortlichen die Markgrafenstadt als nächstes ins Visier. Ein besonderes Augenmerk liegt auch auf der Günther-Klotz-Anlage, wo Ende Juli wieder „Das Fest“ stattfindet. Die Experten sprechen von einer „Herkulesaufgabe“. Betroffen ist freilich auch der gesamte Hardtwald, wie Forstchef Ulrich Kienzler verdeutlicht. 2019 wurden bislang 5 000 Bäume gefällt. Die Gefahr durch herabfallende Baumteile sei im Wald aber nicht so groß wie in den Wohngebieten.

Stadt setzt auf neue Baumarten

„Wir werden uns von liebgewonnenen Baumarten sukzessive verabschieden“, erklärt Mentrup das weitere Vorgehen. Künftig will man auf Vielfalt setzen, wie Gartenbauamtschefin Cornelia Lutz und der Bezirksleiter für Baumpflege und Baumkontrolle im Gartenbauamt, Jürgen Unger, erklären. Denkbar sei es, Bäume zu pflanzen, die bislang nicht heimisch waren, aber mit der zunehmenden Trockenheit besser zurechtkommen – etwa die Esskastanie oder die Baumhasel, so Lutz. Auch müsse die Bewässerung weiter optimiert werden. „Wir wollen am Ende die grüne Stadt bleiben, die wir sind“, sagt Mentrup.