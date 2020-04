Agil entschleunigt: Die Corona-Umzugsplanung

Anzeige

Alltag im Ausnahmezustand: Schulen und Kitas sind geschlossen, die Eltern arbeiten von zu Hause, soziale Kontakte sind tabu und manche Menschen kaufen Supermarktregale leer. Das Leben folgt ganz neuen Regeln. Wie verändern sich dadurch unser Zusammensein und unser Alltag? BNN-Redakteure in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen und mit verschiedenen Familienkonstellationen teilen hier ihre ganz persönlichen Beobachtungen aus ihrem Alltag in Zeiten von Corona.

Reagieren auf Veränderung ist wichtiger als das Festhalten an einem Plan: Was für agiles Projektmanagement gilt, ist in der Corona-Krise auch bei der Umzugsplanung gefragt. Im Februar unterschrieben wir den Mietvertrag. Freude! Und volle Motivation, vor dem Abflug in den Spanienurlaub den Umzug noch Ende April über die Bühne zu bringen. Challenge accepted.

Während andere Hamsterkäufe machen, essen wir die Vorräte leer

In meinem Kopf gedieh der perfekte Plan. Für jedes der kommenden Wochenenden wurde eine andere Aufgabe definiert, etwa: Elektronik ausmisten. Elektromüll wegfahren. Das hat Anfang März noch geklappt – wir gingen es agil an und fuhren nur die erste Ladung weg, denn der Rest sollte nach einer weiteren Ausmist-Aktion zusammenkommen.

Außerdem: Essensvorräte aufbrauchen, während andere Nudeln, Mehl und Klopapier hamstern. Hmmmm. Die eine oder andere Packung hielt auch in unseren Schränken wieder Einzug. Mitte März reifte in uns die traurige, aber vernünftige Gewissheit: Mai in Spanien, das wird nichts. Agile Planänderung. Mehr Zeit, es sich im neuen Zuhause so richtig schön zu machen. Karin im Einrichtungs-Himmel. Nun ja… ein Sessel ist inzwischen online bestellt. Das agil an Corona angepasste Lieferdatum: Anfang Juni…

Agiles Müll-Management entschleunigt das Ausmisten

18. März, die Stadtverwaltung teilt mit: Die Wertstoffhöfe sind nur noch begrenzt geöffnet. Kurz darauf: ganz geschlossen. Sperrmüll und Wertstofftonnen werden auch nicht mehr abgeholt. Unsere Ausmist-Pläne verschieben wir, ganz agil, auf unbestimmte Zeit. Denn Ausmisten, das macht zur Zeit ja jeder. Das beweisen die vielen „Zu verschenken!“-Kartons voller Krimskrams in der Nachbarschaft. Marie Kondos Fans haben ganze Arbeit geleistet.

Weiterer Punkt auf der To-do-Liste: Noch Brauchbares im Internet verscherbeln. Inzwischen herrscht wegen der Ansteckungsgefahr mit Covid-19 allerdings Kontaktverbot. „Bin bisschen erkältet, ich hole den Tisch wann anders ab“, schreibt unser Kunde.

Anfang April. Einzelne Wertstoffstationen öffnen wieder, auch der Plastikmüll wird wieder entsorgt – agiles Management ist offenbar auch dem Amt für Abfallwirtschaft ein Begriff. Noch agiler wäre jetzt nur Eines: wenn man den restlichen Elektroschrott elektronisch entsorgen könnte.