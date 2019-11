Aids-Hilfe Karlsruhe ist vermehrt in der Prävention und im Kampf gegen Diskriminierung aktiv

Anzeige

Die Zahl der Neuansteckungen mit dem Humanen Immundefizienz-Virus (HIV) ist in Deutschland 2018 im Vergleich zum Vorjahr gesunken. 2 400 Menschen steckten sich demnach an – 100 weniger als 2017. 1 600 Männer steckten sich beim Sex mit Männern an, etwa 310 Menschen infizierten sich durch den Gebrauch von Drogen, die durch Spritzen konsumiert werden. Rund 530 Menschen steckten sich auf heterosexuellem Weg an. Diese Zahlen des Robert-Koch-Instituts stellte die Aids-Hilfe Karlsruhe am Montag vor.

Grund für diesen erfreulichen Trend: HIV wird seit einigen Jahren früher medikamentös behandelt, und unter der Therapie ist das Virus nicht mehr übertragbar. Zudem gingen Männer, die Sex mit Männern haben, tendenziell häufiger zum HIV-Test, sodass die Diagnose früher gestellt werde.

Wirksame Therapien gegen das HI-Virus gibt es seit mehr als 20 Jahren. Meist werden verschiedene Medikamente kombiniert, um die Bildung von Resistenzen zu vermeiden. So haben Menschen mit HIV heutzutage eine fast normale Lebenserwartung. Die so genannte Viruslast, also die Konzentration von HI-Viren im Blut, kann mittlerweile so stark gesenkt werden, dass bei regelmäßiger Medikamenteneinnahme und ärztlicher Betreuung eine Ansteckung anderer nicht mehr möglich ist.

Trotz Behandlungserfolgen bleibt viel zu tun

„Wir haben trotzdem noch viel zu tun“, erklärte Anja Stegbauer-Baier, Geschäftsführerin der Aids-Hilfe Karlsruhe. Ein großes Thema sei nach wie vor die Diskriminierung von HIV-positiven Menschen im Alltag, so Stegbauer-Baier. Deshalb gebe es noch viel Aufklärungsarbeit etwa in Kliniken und Pflegeheimen zu leisten.

Obwohl heutzutage ein normales, gesundes Leben für HIV-positive Menschen möglich ist, sind Betroffene in vielen Lebensbereichen mit Diskriminierung und Stigmatisierung konfrontiert – besonders häufig im Gesundheitswesen. So wurde laut der Studie „Positive Stimmen“ rund 20 Prozent der Befragten aufgrund ihrer HIV-Infektion eine medizinische Behandlung verwehrt. Diskriminierung erfahren Menschen mit HIV auch durch unnötige Vorsichtsmaßnahmen in Arztpraxen und Kliniken (kein Termin beim Zahnarzt, nur der letzte Termin des Tages, unnötiges Tragen von Schutzhandschuhen, Bruch der Schweigepflicht durch Kennzeichnung der Patientenakte). Manche Arbeitgeber fordern HIV-Tests, etwa im Gesundheitswesen oder in der Luftfahrt – jedoch müssen Betroffene ihren Status nicht offenlegen. „Die einzige Situation, in der man dazu gesetzlich verpflichtet ist, ist vor dem ungeschützten Sex mit einer anderen Person“, stellt Petra Axamit von der Aids-Hilfe Karlsruhe klar.

Auch interessant: HIV-Positive Menschen leiden vor allem unter Diskriminierung

Aufklärungsarbeit in Schulen

Für die Aufklärungs- und Präventionsarbeit finanziert die Stadt Karlsruhe seit 2018 eine halbe Stelle. Sozialarbeiterin und Sexualpädagogin Julia Henchen gibt Workshops in Karlsruher Schulen und in Wohngruppen, auch an Hochschulen klärt sie auf. Sie spricht über HIV und Aids sowie andere sexuell übertragbare Krankheiten und klärt über Verhütung, Ansteckungswege und Hilfsangebote auf. Sie schaffe einen Raum, in dem auch „peinliche“ Fragen gestellt werden dürften“, so Henchen. Sie habe auch noch Kapazitäten für weitere Workshops.

Grund für die Diskriminierung sind laut der Deutschen Aidshilfe meist unbegründete Ängste vor einer HIV-Übertragung, aber auch Vorbehalte in Verbindung mit Homosexualität, negativ bewertetem Sexualverhalten und Drogenkonsum. Im Familien- und Freundeskreis komme es häufig zu Schuldzuweisungen und Abwertung, die psychische Probleme zur Folge haben können.

Dass ein gutes Zusammenleben häufig auch gelingt, zeigt die „Positive Stimmen“-Studie aber auch: Demnach gingen 29 Prozent der Befragten gegenüber ihrem Arbeitgeber offen mit ihrer Infektion um, 74 Prozent der Arbeitgeber reagierten darauf unterstützend oder neutral.

Bei der Antidiskriminierungsstelle (ADS) Karlsruhe hat sich bisher niemand gemeldet, der wegen seiner HIV-Infektion Diskriminierung erfahren hat. „Ich weiß aber, dass das in anderen Städten vorkommt“, erklärt ADS-Leiterin Annette Ganter. „Wir sind aber auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner auch für Menschen mit HIV“, betont sie. Die Antidiskriminierungsstelle befindet sich auf dem Alten Schlachthof 59, telefonisch erreichbar ist sie unter (01 76) 85 64 85 90.

Anonyme Tests im Karlsruher Checkpoint der Aids-Hilfe

Im Karlsruher Checkpoint der Aids-Hilfe in der Sophienstraße 102 kann man sich jeden Dienstag zwischen 18.30 und 20 Uhr anonym auf HIV und andere sexuell übertragbare Krankheiten testen lassen – mehr als 700 Menschen nutzen dieses Angebot jährlich. Auch in Bruchsal soll es bald wieder eine Sprechstunde für HIV-Tests geben. Die Aids-Hilfe Karlsruhe plant, dort einmal im Monat eine Checkpoint-Beratung anzubieten.

Nachdem die HIV-Sprechstunde des Bruchsaler Gesundheitsamts vor etwa einem halben Jahr eingestellt wurde, habe man zahlreiche Anfragen erhalten, ob man sich denn in Bruchsal gar nicht testen lassen könne, erklärte Matthias Tures, bei der Aids-Hilfe für Beratung verantwortlich. Als regionales Zentrum für sexuelle Gesundheit sehe man sich in der Verantwortung, eine Alternative zu schaffen. Dafür sucht der Verein dringend noch Räumlichkeiten in möglichst zentraler Lage in Bruchsal, gerne in Bahnhofsnähe. Zudem braucht die Aids-Hilfe Ärztinnen und Ärzte, die das Präventionsprojekt ehrenamtlich begleiten und unterstützen.

Auch interessant: Leben mit HIV: „Ich bin belastbar wie jeder andere“

Termine zum Welt-Aids-Tag

Die Aids-Hilfe Karlsruhe organisiert rund um den Welt-Aids-Tag am 1. Dezember verschiedene Veranstaltungen, die auf das Thema aufmerksam machen und zu Spenden aufrufen sollen.

Am Sonntag, 1. Dezember, ab 10 Uhr lädt die Aids-Hilfe gemeinsam mit Pride Pictures zum Frühstückskino mit dem Film „Holding the Man“ in die Aids-Hilfe ein.

In der Kleinen Kirche singt Vocal Resources am Montag, 2. Dezember, um 19.30 Uhr zugunsten der Aids-Hilfe Karlsruhe.

Die große Benefiz-Gala im Badischen Staatstheater findet am Samstag, 7. Dezember, ab 20 Uhr unter dem Motto „Recht auf Liebe“ statt.

Einen Kunst-Weihnachtsbasar gibt es am Samstag, 14. Dezember, von 10 bis 15 Uhr in der Aids-Hilfe.

Die Checkpoint-Koordinatorin der Aids-Hilfe Karlsruhe Petra Axamit ist erreichbar unter der Telefonnummer (07 21) 35 48 16 21 oder per E-Mail an petra.axamit@aidshilfe-karlsruhe.de Weitere

Informationen im Internet auf der Website der Aidshilfe Karlsruhe.