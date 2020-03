Alessandro Diso war Schüler der Karlsruher Oberwaldschule – jetzt ist er Hausmeister

Anzeige

Wenn er verschläft, bleiben die Türen zu: Alessandro Diso ist jeden Morgen der Erste, der die Oberwaldschule in Aue betritt. Er ist seit elf Jahren Hausmeister an der Schule, und er ist glücklich damit. „Man kann sich einbringen, sich verwirklichen. Ich habe es nie bereut“, erzählt er.

Dabei greift die Bezeichnung Hausmeister eigentlich zu kurz. Diso ist Handwerker, Organisator, Sicherheitsbeauftragter, Postbote, Mädchen für Alles, manchmal sogar Kummerkasten und Seelsorger.

Viele der 350 Kinder grüßen, wenn sie ihn sehen – die meisten kennt er beim Namen. Als er seinen Job antritt, hat er viele gute Vorsätze im Gepäck. Und den Ableger einer Bananenpflanze.

Einsatz für Sauberkeit auf dem Schulgelände

„Fällt Ihnen etwas auf?“, fragt der 50-Jährige sichtbar stolz beim Gang über den Schulhof. Gemeint ist, was man auf und neben den Wegen eher nicht sieht. Es ist sauber auf dem Gelände. Vermüllte Ecken gibt es keine.

Das liegt einerseits an Diso, der sich auch nach kleinen Papierfetzen bückt. Andererseits an den Schülern, die er mitzunehmen versucht.

„Einmal hat ein junger Kerl vor meinem Fenster eine Mandarine geschält“, erzählt er. „Die Schale hat er einfach auf den Boden geworfen.“ Also stellte sich der Hausmeister daneben und tat das gleiche. Der Schüler war verdutzt, doch die Nachricht kam an. Zusammen sammelten sie den Müll auf. „Er hat das nie wieder gemacht“, sagt Diso.

Rückkehr an die Schule nach gut 20 Jahren

Der 50-Jährige war einst selbst auf der Oberwaldschule. Nach seinem Abschluss absolviert er eine Ausbildung als Installateur. „Mir war aber immer klar, dass ich diesen körperlich anspruchsvollen Job mit 40 nicht mehr machen möchte.“

Als die Stelle an der Schule frei wird, versucht er sein Glück. Er bereitet sich mit Hilfe eines Freundes, der schon als Schul-Hausmeister arbeitet, auf das Bewerbungsgespräch vor. „Ich habe mir zwei Wochen lang jeden Abend Antworten auf mögliche Fragen überlegt“, erzählt er schmunzelnd.

Die Mühe lohnt sich. Diso setzt sich gegen rund 170 Mitbewerber durch. „Ich hatte natürlich einen Heimvorteil“, glaubt er. Seine Wohnung liegt nur wenige Schritte vom Schulgelände entfernt. Er ist im Fußball-Verein aktiv. Viele Schüler sind die Kinder seiner ehemaligen Klassenkameraden. Auch zwei Lehrer aus seiner Jugendzeit sind zu Beginn noch an der Oberwaldschule.

Hausmeister unterstützt mit Sportangeboten

Zu den Jungen und Mädchen entwickelt der Hausmeister schnell einen guten Draht. Seine Art kommt an. Einige Jahre kümmert er sich neben seiner Arbeit um die Fußball-AG. Als die ausläuft, organisiert er ein Tischtennisturnier. „Danach sind ein paar Kids zum Schulleiter und haben gefragt, ob ich nicht statt Fußball eine Tischtennis AG anbieten kann“, berichtet Diso. Der Chef stimmt gleich zu.

Ansprechpartner ist der 50-Jährige aber nicht nur für die Sportler. In den zwei großen Pausen versorgt der Hausmeister den Nachwuchs mit Brezeln, belegten Brötchen und Würstchen. „Das lohnt sich für mich nicht wirklich“, erzählt er. „Aber man kommt ins Gespräch, lernt zum Beispiel neue Schüler kennen.“

Instandhaltung ist die Hauptaufgabe

Den größten Teil seiner Arbeitszeit verbringt Alessandro Diso mit seinen Kernaufgaben. Mit grauem Kittel über den Schultern und einem Besen in der Hand haben die nichts zu tun – mit diesem Vorurteil will er unbedingt aufräumen.

Der Hausmeister ist für die Instandhaltung der Gebäude zuständig, repariert viele kleinere Schäden selbst. Die größten Sorgenfalten verursacht dabei das jüngere der beiden Schulgebäude. In dem Bau aus den 1960er Jahren fallen 90 Prozent der Reparaturen an, lässt Diso wissen. „Das liegt auch daran, dass mehr Technik zu betreuen ist als in dem über 100 Jahre alten zweiten Schulgebäude.“

Ausgezeichnet als Klimameister

Vorreiter ist die Oberwaldschule schon zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts in Sachen Klimaschutz. Gemeinsam mit zwei Lehrern und einigen Schülern investiert Hausmeister Diso viel Zeit in das Thema. Man entwickelt Strategien, prüft Ideen und setzt vor allem vieles in die Tat um.

Auf dem Dach des Hauptgebäudes liefert eine Photovoltaik-Anlage sauberen Strom. An den maroden Fenstern baut man in Eigenarbeit Dichtungen ein. Viele Lichtschalter im Gebäude sind beschriftet. Und in den Klassenzimmern hängt ein „Fahrplan“ für klimaschonendes Handeln.

Weil die Schüler von ihrem Hausmeister so begeistert sind, melden sie ihn 2011 für den Wettbewerb „Klima und Co“ an. Das Konzept überzeugt. Diso wird in Berlin als „Klimameister“ ausgezeichnet.

Für meine Schüler lege ich die Hand ins Feuer. Alessandro Diso, Hausmeister

Wie viele andere Schulen im Stadtgebiet müsste auch Disos Arbeitsplatz dringend saniert werden. Das lässt sich beim Gang durch das Schulgebäude kaum übersehen. „Neben dem großen Ganzen gibt es aber viele Sachen, die man sofort regeln muss“, sagt er.

An einer Tür kümmert sich eine Firma um ein defektes Schloss. Auf dem Hof haben Maler ein Graffiti übermalt, das Unbekannte in den Ferien an eine Wand gesprüht hatten. „Meine Schüler waren das nicht“, ist Diso sicher. „Für die lege ich die Hand ins Feuer.“

Bananenstauden aus der Oberwaldschule liefern Futter für Zoo-Elefanten

Zusammen mit dem Nachwuchs hat er sich auch um den verwahrlosten Innenhof des Hauptgebäudes gekümmert. Gemeinsam haben Schüler und Hausmeister Regenrinnen mit dem Teich verbunden, um verdunstetes Wasser auszugleichen. Der umliegende Rasen wird regelmäßig gemäht.

Und in den Ecken wachsen zwei Bananenstauden, die im Spätjahr den ersten Stock überragen. „Die Ableger hat mir ein Freund geschenkt“, erzählt Diso. Er brachte sie mit zu seinem neuen Job. Die Ernte landet seit einigen Jahren im Zoo – als Futter für die Elefanten.