Die Bauarbeiter sind wieder in der Stadt. Auf den Kombi-Baustellen ist die zweieinhalbwöchige Winterpause Geschichte. Bei frühlingshaften zehn Grad plus wird gebaggert und gehämmert. Die elfte Saison des City-Umbaus hat begonnen. Es herrscht wieder Baulärm.

Der Boden zittert

An der Marktplatzecke vor Café Böckeler zertrümmert ein Bagger die letzte Asphaltfläche. Bald wird dort die neue Versiegelung aus portugiesischen Granitplatten in der Nordhälfte des Platzes komplettiert. In wenigen Wochen folgt nach Plan des Tiefbauamts das Pflastern auf der Südhälfte zwischen Rathaus und Stadtkirche.

Nicht nur am Marktplatz rumpelt es wieder in den Ohren der Passanten, auch am Ettlinger Tor zittert der Boden. Dort bricht ein Riesenmeißel die letzten Teile der alten Auto-Unterführung ab – unter ohrenbetäubendem Lärm für die Passanten.

Platzhirsche sind zurück

Dass die Grubenlandschaft in der Kriegsstraße für den Autotunnel sowie die sieben U-Strab-Stationen im Bahntunnel wieder durch Heere von Handwerkern bevölkert sind, bekommen die Menschen an vielen Stellen der Innenstadt zu spüren. Auf dem Europaplatz oder in den Seitenstraßen der Kaiserstraße parken die Handwerkerautos als seien sie die Platzhirsche. Für die Fußgänger ist der Raum im Kombi-Bau-Zeitalter also weiter eingeschränkt.

Ein Stück Zukunft wird fertig

Dagegen ist die Zukunft des bis 2022 kompletten Boulevards über dem Autotunnel der Kriegsstraße ganz im Osten vor dem Volksbank-Glaspalast an der Ludwig-Erhard-Allee ganz nahe: Nächste Woche, am Montag oder Dienstag, sei es so weit, versichert Kasig-Pressesprecher Achim Winkel: Die in sechs Wochen vor der Weihnachtspause hergestellte Fahrbahn stadteinwärts wird freigegeben.

Umkehrung auf dem Provisorium

Damit können die Autofahrer den ersten Abschnitt des Zukunftsboulevards zwischen dem Tunneleingang Höhe Ostendstraße und der Einmündung der Kapellenstraße nutzen. Folglich wird das Ausweichprovisorium in der Straßenmitte frei für den Verkehr stadtauswärts. In den Wochen bis März wird dann deren Fahrbahn entlang des Mendelssohnzentrums gebaut. 2022 rollt dort die Straßenbahn auf oberirdischem Gleis in der Straßenmitte. Und Bäume begrünen den Boulevard.

Bauprogramm für Boulevard

Von März bis Jahresmitte ist der Ausbau des Straßenraums samt Schieneneinbau weiter nach Westen bis zum Mendelssohnplatz geplant. Zusätzlich wird in den Osterferien im Erhardboulevard bei der Gleiskurve in die Henriette-Obermüller-Straße eine Weiche für den Geradeausverkehr im Boulevard installiert. Also können schon 2020 Bahnen im Erhardboulevard bis zum Mendelssohnplatz fahren und dort am frisch eingebauten Gleiskreuz abbiegen.

Autos nur vorerst oben zweispurig

Übrigens hat die neue Fahrbahn zunächst zwei Spuren für die Autos. Erst wenn der Autotunnel mit je einer Spur pro Richtung Ende 2021 in Betrieb geht, gibt es für die Autos oberirdisch nur noch eine Spur. Dann bekommen die Radfahrer dort ihren eigenen Streifen auf dem Stadtboulevard Kriegsstraße.