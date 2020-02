Alte Kameras faszinieren Sammler aus aller Welt

Anzeige

Zwei prall gefüllte Ledertaschen trägt das junge Paar vom Schätztisch in die Hermann-Ringwald-Halle in Wolfartsweier. Diese Kamerabörse beschert ihnen am Samstagmittag das große Los. Ein geerbter, gut erhaltener Leica-Fotoapparat mit passenden, seltenen Objektiven hat ihnen gerade 2.300 Euro bar auf die Hand eingebracht. Zwei Händler haben sich beim Bieten hochgesteigert.

„Wir sind total begeistert“, sagt die Frau in schwarzer Lederjacke strahlend. Die übrigen Einzelstücke sind für die Kenner auf der Börse zwar uninteressant, das Paar will sie aber demnächst auf einem Flohmarkt anbieten.

Kamerabörse steckt voller Raritäten

Um die 16.000 Raritäten, Sammler- und Einzelstücke verspricht Heinfried Schmidt, der Hamburger Veranstalter, den Besuchern der Kamerabörse. Gleich am Eingang taxiert er auf Wunsch Kameras und Objektive, Operngläser und sogar ein Mikroskop. „Es gibt beide Extreme“, sagt er aus Erfahrung.

Enttäuscht sei meist eine bestimmte Gruppe: „Für alte Menschen sind oft die Emotionen das Wertvolle.“ Der Marktwert ist etwas anderes. Typisch ist auch die Enttäuschung eines stolzen Besitzers einer Nikon-Ausrüstung aus vordigitaler Zeit. 250 Euro bietet ein Händler als Ankaufsumme, erhofft hatte der Privatmann das Doppelte. 500 Euro kosten soll tatsächlich eine Hasselblad-Mittelformat-Kamera, bei der zwar der Rollladen-Verschluss hakt, die mehrteilige Ausstattung aber wertvoll ist.

Käufer kommen sogar aus Hongkong

Auf französisch verhandelt eine Gruppe an einem der zwölf meterlangen Ausstellertische in der Halle neben dem Wölfle-Freibad. Ein 30-jähriger Besucher aus Hongkong erklärt auf englisch, er interessierte sich für „alles“. Er verkauft geeignete Objekte weiter auf dem asiatischen Markt. Drei bis vier Stunden hat er für den Zwischenstopp in Karlsruhe reserviert. Er mustert Auslagen von Händlern aus Italien, mehreren osteuropäischen Ländern und Deutschland. Käufer kommen auch aus Nahost. „In Israel, im Iran und anderen Krisengebieten erzielen sie viel höhere Preise“, erzählt Veranstalter Schmidt.

Staunend mustern viele die Auslage eines Ehepaars aus dem Rheinland mit hölzernen Kameras aus der Zeit um 1900. Ein späteres Modell der Firma Krügener von 1920 fällt durch einen farbigen Faltenbalg auf. „Das haben sonst nur Stücke aus den USA“, erklärt die Kennerin. „Die Amis waren ja immer schon verrückt.“

Suche nach Kostbarkeiten ist nie zu Ende

Ihr Mann zeigt einem Interessenten eine Studio-Plattenkamera für Großaufnahmen und eine glänzende Polaroid-Studiokamera. „Als Digitalmodell gibt es die noch, für 11.500 Euro“, sagt der erfahrene Sammler, der stets nach Kostbarkeiten sucht.

Der elfjährige Maurice ist einer der jüngsten Besucher. Sein Vater Thomas, Jahrgang 1976, lässt den Auslöser einer älteren Leica-Kamera klicken. Beide sind fasziniert von analoger Technik, der Junior geht auch schon auf Motivjagd. „In der Natur“ verrät er und dreht sich zur hohen Fensterfront der Halle, hinter der die Sonne auf die Liegewiese des Freibads und die Lärmschutzwand an der A 8 scheint.

Vater und Sohn sind aus dem Raum Stuttgart angereist. Andere Besucher und Händler schlagen bald die umgekehrte Richtung ein. Denn in Fellbach läuft am nächsten Tag, Sonntag, 23. Februar 2020, eine internationale Kamerabörse – da will mancher zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. In Wolfartsweier trifft sich die Fangemeinde am 31. Oktober 2020 wieder.

Analoge Fototechnik bleibt attraktiv

Die herkömmliche Fototechnik bleibt attraktiv, beobachten die Kameraliebhaber. Die Rheinländerin hat erst vor knapp einem Jahr ihren letzten Farbfilm eingelegt. Sie erlebt auf Börsen und Expertentreffen in ganz Deutschland, zu denen sie und ihr Mann im Wohnmobil reisen, dass immer öfter Zwanzigjährige an ihren Tisch kommen. „Die gehen ganz bewusst zurück zum analogen Fotografieren“, erzählt sie. „Die wollen neue Möglichkeiten entdecken.“

3-D-Technik gab es schon vor Avatar.

Sammlerin aus dem Rheinland

Viele überrascht die Erkenntnis, dass alles wiederkommt und vieles bereits da war. „3-D-Technik gab es schon vor Avatar“, erklärt die silberhaarige Frau oft zum Staunen der jungen Gesprächspartner. Die Stereo-Fotografie ist eine Erfindung aus der Zeit um 1890.

Sogar Kameras im Smartphone-Format gab es schon. Die Sammlerin klappt sie für Interessenten auf. So entfaltet sich ein Mini-Faltenbalg. Ein centgroßes, drehbares Metallstück an einer Ecke ist die Kurbel, die einen Rollfilm transportiert. Solch ein Exemplar ist heute 275 Euro wert. Woher die Hingucker in Rosa und Violett stammen? Natürlich aus den USA.