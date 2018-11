Alwinas Geschichten

Anzeige

Vom originellen Schuh bis zur handgenähten Tasche: In Karlsruhe leben und arbeiten viele begabte Menschen, die Individuelles und Handgemachtes herstellen und so einen Kontrastpunkt zur Massenproduktion schaffen. In einer losen Folge stellen die BNN diese kreativen Köpfe vor.

Ein Kuscheltier ist hier nicht einfach nur ein Kuscheltier, ein Kissen niemals nur ein Kissen, ein Türstopper so viel mehr als ein Türstopper, eine Kalt-Warm-Kompresse nicht einfach eine Kalt-Warm-Kompresse. Bei Alwina Droll haben all diese Dinge einen Namen oder eine Geschichte. Meistens sogar beides.

Hase Fußi und Drache Dragan

„Ich liebe Wortspiele“, sagt die Karlsruherin, während sie die Kuscheltiere im Regal neu anordnet. „Und ich liebe es, Dingen einen Wert zu geben.“ Zuhause in Neureut entwickelt die dreifache Mutter ihre Produkte, die Ideen kommen eigentlich ständig. „Ich bin wie ein Schwamm“, sagt sie. Inspirieren lässt sie sich von ihrer Umwelt, von den Menschen um sich herum. Irgendwann sprudeln dann die Ideen aus ihr heraus und sie entwickelt ihre Figuren, Fußi, den freundlichen Hasen zum Beispiel. Oder Dragan, den Drachen, den doofen Dino, die blinde Taube oder den gefräßigen Geldbeutel. Und all diese Figuren finden schließlich Niederschlag in den Produkten, die Alwina Droll erschafft.

Produkte für die Schwangerschaft

„Angefangen hat alles in meiner ersten Schwangerschaft vor gut zehn Jahren“, blickt die frühere Inhaberin einer Werbeagentur zurück. Die heute 40-Jährige fing an, Produkte zu entwickeln, die sie während der Schwangerschaft und in der ersten Zeit mit Baby gut brauchen kann: Hübsche Hüllen für Mutterpass und Kinder-Untersuchungsheft, bunte Wickeltaschen („mit denen auch Männer klarkommen“), Mützchen, Halstücher, Babybodys. Parallel dazu entstehen die ersten Kuscheltiere und Kinderbücher, die die Geschichten eben dieser Kuscheltiere erzählen. Die der roten Plüschkuh „La Muhr“ beispielsweise, die sich in dem Buch ganz fürchterlich in die Blume „La Blum“ verliebt. Dann sind da noch die „Glückstiere“: Greta, der Fisch, Elif, der Elefant, oder der Krebs Dieter. Alwina ist großer Fan des mittlerweile verstorbenen Schauspielers; das Stofftier ist gewissermaßen eine Hommage an seine Arbeit.

Kleine Helfer im Alltag

Immer steckt etwas hinter ihren Produkten. Neben den Wortspielen und Geschichten sollen all diese Dinge auch immer irgendwie den Alltag erleichtern. Die Kalt-Warm-Kompresse „Aua-Hahn“ zum Beispiel, die Alwina Droll auch ihren eigenen drei Kindern auf die Beulen drückt. Die sieht nicht nur niedlich aus, sie erspart auch die schnelle Suche nach einem Handtuch, in das derartige Kompressen für gewöhnlich erst gewickelt werden müssen. Oder aber die Zahndose „Fressfratz“, in der Jungen und Mädchen ihre Milchzähnchen sammeln. Auf einem beiliegenden Zettel können die Eltern das Ausfalldatum der jeweiligen Zähne notieren. Zu einer Erinnerung an die Kindheit kann die Messlatte aus Lkw-Planen werden, auf der man das Wachstum der eigenen Kinder verfolgen kann. Hilfe im Alltag wiederum bietet auch der Schnürhase Fußi. Hier können die Kinder an einer Hartschaumplatte das Schuhebinden üben.

Ideen, die rauswollen

Für Alwina ist das Erschaffen dieser Dinge eine Berufung. „Ich habe Ideen, die rauswollen“, sagt die Produktentwicklerin. Die Fertigung steht für sie an zweiter Stelle. Genäht wird zwischendurch, meist morgens, wenn die Kinder in der Schule und im Kindergarten sind. Bei den Schneiderarbeiten hat sie eine Mitarbeiterin, die sie unterstützt. Die Produktion anderer Dinge – wie etwa der Messlatte aus Lkw-Planen – hat sie ausgelagert.

„Ich will, dass die Sachen gerade für Kinder einen Wert bekommen“, sagt die dreifache Mutter. Auch deswegen denkt sie sich all die Geschichten zu ihren Produkten aus. So könnten die Kinder einen Bezug zu T-Shirt oder Kuscheltier bekommen – fernab der Massenware.

Ihre Produkte verkauft Alwina Droll in ihrem Laden „Hasenliebe“ in der Alten Friedrichstraße 142 in Neureut.