Am Karlsruher Mendelssohnplatz läuft der Gleisbau

Der Umbau der Kriegsstraße in Karlsruhe mit einer neuen oberirdischen Gleistrasse und einem darunterliegenden Autotunnel macht Fortschritte und ist im Zeitplan, der seit dem Baubeginn im April 2017 für diesen Teil der Kombilösung gilt.

Wie die Kasig mitteilt, haben die Betonbauer am Mendelssohnplatz und östlich davon in Richtung Ludwig-Erhard-Allee den Tunnelrohbau abgeschlossen. Oben auf dem Mendelssohnplatz und in den angrenzenden Straßenbereichen wird die endgültige Oberfläche mit dem Gleisviereck in der Kreuzungsmitte sowie den Verkehrsflächen für Autos, Radfahrer und Fußgänger gebaut. Die Gleisbauarbeiter sind dafür auch an den Wochenenden aktiv.

In zwei Wochen fahren die Bahnen wieder

Nördlich des Mendelssohnplatzes in der Fritz-Erler-Straße wird das Substrat für das neue Rasengleis eingebaut. Zwischen Mendelssohnplatz und Markgrafenstraße ersetzen Grünflächen und das neue Rasengleis die ehemalige gepflasterte Haltestelle und den zuvor gepflasterten Gleisstrang. Nur noch zwei Wochen bleiben, bis von Norden nach Süden und umgekehrt auch wieder Stadtbahnen und Straßenbahnen über den Mendelssohnplatz fahren.

Etwas weiter westlich, zwischen Mendelssohnplatz und Meidingerstraße, wird die Weichgelsohle hergestellt. Von der Meidingerstraße bis knapp vor die Kreuzung Ettlinger Tor hat der Ingenieurbau begonnen, nachdem Erdaushub und Ankerarbeiten auch in der tiefsten Lage abgeschlossen sind. Im westlichen Teilbereich des Baufelds ist die Weichgelsohle hergestellt – die Dichtigkeitsprüfung wird in Kürze darüber Auskunft geben, ob die Baugrube seitlich und von unten ausreichend gegen eindringendes Grundwasser geschützt ist.

Vorbereitungen am Ettlinger Tor

Direkt an die Kreuzung Ettlinger Tor dient die Fläche auf dem Betondeckel der alten Straßenunterführung noch zur Baustelleneinrichtung. Unter dem Deckel werden bereits Vorbereitungen für die Herstellung der Weichgelsohle getroffen. Ab Anfang Dezember wird dort mit dem Abbruch des alten Betontrogs begonnen. Auf der westlichen Seite der Kreuzung Ettlinger Tor läuft der Erdaushub bis zur endgültigen Tiefe der Baugrube. Und beim Aushub treffen die Bagger auch auf den Stahlbetontrog der früheren Unterführung der Kriegsstraße unter der Ettlinger Straße hindurch, der abgebrochen wird.