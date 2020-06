Amerikaner in Karlsruhe sind über Polizeigewalt empört

Anzeige

Laut Statistischem Landesamt leben gut 680 US-Amerikaner in Karlsruhe. Ein großer Teil von ihnen blickt mit Argwohn und Sorge auf die USA. Dort will sich im November Donald Trump erneut zum Präsidenten wählen lassen, während die Corona-Pandemie wütet und rassistische Übergriffe sowie Polizeigewalt zu beklagen sind.

Nancy Dubois mag einen frankophonen Namen haben, die Studentin kommt aber aus Texas. „Vor ein paar Tagen habe ich jemandem erklärt, ich sei aus Kanada“, meint schaudernd die junge Frau. Warum? „Because it’s a shame“ bricht es aus der angehenden Ingenieurin hervor.

Polizeigewalt, ein autoritärer Präsident und so viele Fehlentscheidungen – „da kann man sich als Amerikanerin eigentlich nur schämen.“

Republikanisch wählt die 23-Jährige auf keinen Fall, wenn sich Donald Trump am 3. November zur Wiederwahl stellt. Das verbindet die Wahl-Karlsruherin Nancy Dubois wohl mit den meisten ihrer Landsleute, die in Europa ansässig sind. An ihrem Rucksack hat die amerikanische Staatsbürgerin einen Button mit der Aufschrift „Black Lives Matter“ angebracht. Dass es auf Afro-Amerikaner ankommt, gelte heute mindestens so sehr wie zu Zeiten von Martin Luther King.

Thema in der Bibliothek

Der Baptistenpastor und Bürgerrechtler, der vor 52 Jahren in Memphis erschossen wurde, blickt in Großaufnahme von einem Buchumschlag herüber, der neben anderen Werken zum Thema Rassismus an zentraler Stelle der Amerikanischen Bibliothek im Kanalweg arrangiert ist. Die Titel heißen „Black in White America“, „A Pictorial History of Black America“ oder auch „The Hate You Give“. Zusammengestellt hat sie die Bibliotheks-Praktikantin Ramona Ochs.

„Die Leserinnen und Leser sind sehr interessiert an solchen Hintergrundinformationen zur aktuell angespannten gesellschaftlichen Lage in den USA“, hat sie festgestellt. Das bestätigt auch die ehrenamtliche Mitarbeiterin Heike Johanna Scholer, deren Sohn in Las Vegas verheiratet ist. „Eine schwierige Zeit“, fasst die USA-Kennerin zusammen.

Karen Schneyder aus Wisconsin greift zu drastischeren Worten. Der Präsident sei „ein Wahnsinniger“, befindet die in der Nordstadt ansässige Frau, „das können Sie ruhig schreiben.“ Und die Polizeigewalt gegen dunkelhäutige Männer sei eine Art amerikanischer Tradition seit den Tagen der Sklaverei, wie sie erläutert. „Polizisten müssten eigentlich Dienstleister für die Bevölkerung sein“, sagt sie mit hörbarem US-Akzent. Doch sie verstünden sich als Personifizierung des Gesetzes. „Das muss sich dringend ändern.“

Es ist wie im Mittelalter, wenn die Hautfarbe darüber bestimmt, wie groß die Überlebenschancen sind Karen Schneyder aus Wisconsin

US-amerikanischer Staatsbürger ist in der Regel, wer auf dem Boden der USA geboren ist. Nadine Kröger-Klatt hat diese so genannte „Birthright Citizenship“, weil ihre Eltern vor mehr als drei Jahrzehnten an einer New Yorker Universität tätig waren, als die Tochter auf die Welt kam.

Lange Zeit war sie mindestens einmal im Jahr regelmäßig an der Ostküste, um Freunde zu besuchen. Wegen Corona fiel die Visite zuletzt aus. „Aber auch ohne Pandemie hätte ich mir in diesem Jahr gut überlegt, ob ich wirklich nach Amerika muss“, berichtet die Mittdreißigerin. Das gesellschaftliche Klima in den Vereinigten Staaten habe sich doch arg zu seinem Nachteil verändert. Besonders beängstigend findet Nadine Kröger-Klatt Trumps Fehlentscheidungen in der Corona-Krise.

„Es ist wie im Mittelalter, wenn die Hautfarbe darüber bestimmt, wie groß die Überlebenschancen sind“, entrüstet sie sich. Ihre amerikanische Staatsangehörigkeit will die Hotelfachfrau freilich dennoch nicht zurückgeben. Es kämen hoffentlich auch wieder bessere Zeiten. „Und dann weiß man nicht, wofür man den Pass noch brauchen kann.“

Rassismus ist Realität

Am Werderplatz in der Südstadt bereitet Craig Judkins seine Cocktailbar „Electric Eel“ für den Abend vor. „Gar nicht so leicht, etwas Kerniges zu sagen, was man drucken kann“, meint der Mann aus Minnesota mit Blick auf die Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten. Dass es Rassismus gibt in den USA wisse jeder, der dort gelebt hat. Jetzt, so ist Judkins überzeugt, sei die Zeit gekommen, da mit dem Thema endlich verantwortungsvoll umgegangen werden müsse. „Ich hoffe wirklich, dass die Gesellschaft nach so viel Schmerz endlich zusammenfindet.“