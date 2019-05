Amtliche Unwetterwarnung: Gewitterfront zieht über den Landkreis Karlsruhe

Anzeige

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Donnerstagabend vor Gewitter im Landkreis Karlsruhe. Es gilt die Warnstufe Orange – das bedeutet, dass der DWD mit stürmischen Böen und Starkregen rechnet. Auch könnte es Hagel geben.

Die Warnung gilt für alle Höhenstufen des Landkreises. Die Windböen könnten dabei Geschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometern pro Stunde erreichen. Auch könne es örtlich Blitzschlag geben.

Am Wochenende fallen die Temperaturen

Freitag könnte sich laut DWD noch einmal kurz die Sonne zeigen, bevor sie am Samstag wieder hinter Regenwolken verschwindet. Dazu fallen die Temperaturen auf Höchstwerte von 14 Grad am Freitag und 5 bis 10 Grad am Samstag.

BNN mit Material von dpa/lsw