Anzeige

Im Prozess um jahrelangen sexuellen Missbrauch von Kindern gegen einen früheren Trainer von Fußballmannschaften, der auch beim KSC aktiv war, fordert die Staatsanwaltschaft sechs Jahre Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung.

Von dem 31 Jahre alten Deutschen gehe eine Gefahr für die Allgemeinheit aus, sagte Oberstaatsanwalt Eckart Berger am Rande des Prozesses. Die Plädoyers vor dem Landgericht Freiburg wurden am Freitag unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten.

Als Grund nannte das Gericht den Schutz von Persönlichkeitsrechten. Der Verteidiger wollte sich nicht öffentlich äußern. Ein Urteil will das Gericht am Dienstag (7. Juli) verkünden.

Mehr zum Thema: Ehemaliger KSC-Jugendtrainer wegen jahrelangen Kindesmissbrauchs vor Gericht

Der Prozess hatte im Juni begonnen. Dem Angeklagten werden sexuelle Übergriffe in mindestens 21 Fällen vorgeworfen. Die Taten ereigneten sich der Anklage zufolge in den Jahren 2007 bis 2018. Die Opfer der Verbrechen seien damals 9 bis 14 Jahre alt gewesen.

KSC: Es gab keinerlei Verdachtsmomente

Der Mann habe sie in den verschiedenen Kinder- und Jugend-Fußballmannschaften kennengelernt, die er trainierte. Bis 2019 hat er mit Mannschaften in Freiburg und Karlsruhe gearbeitet (Az.: 6 KLs 100 Js 38980/18).

Zu den Teams gehörte auch der KSC, wie der Verein Ende Juni bestätigt hatte. Demnach war der Angeklagte in der Saison 2018/19 nebenberuflich als Jugendtrainer im Nachwuchsleistungszentrum tätig. „Vor Dienstantritt wurde neben dem obligatorischen Bewerbungsgespräch auch ein erweitertes Führungszeugnis eingeholt“, teilte der Verein mit.

Weiter hieß es: „Zudem informierte sich der zuständige Bereichsleiter beim ehemaligen Verein des Trainers.“ Vom Dienstantritt bis zum Bekanntwerden der Vorwürfe habe es keinerlei Verdachtsmomente gegen den Trainer gegeben.„Er war nett und freundlich uns gegenüber“, sagt einer aus dem Umfeld des Vereins. „Wenn uns im Geringsten etwas aufgefallen wäre, hätten wir es gemeldet.“

Viel mehr erschien der 31-Jährige aber als seriös und arbeitsam. Er hat bei seinen Vereinen unter anderem die U9, U10 oder U15 trainiert. Im Interview mit einem Sport-Magazin äußerte er seine Freude über die Arbeit, auch wenn er dafür jeden Tag am Fußballplatz sein müsse.

Handy-Kamera Fotos von nackten Kindern

Für die Trainingseinheiten beim KSC reiste er jedes Mal aus Freiburg an. In einem Turnierbericht hält ein Karlsruher Verein fest, wie das KSC-Team „mit ihrem sympathischen Trainer“ verloren hat.

Zu den Taten sei es unter anderem in Trainingslagern der Mannschaften gekommen, sagte der Staatsanwalt. Zudem soll der Mann in einer Umkleidekabine der Mannschaft in Karlsruhe mit seiner dort versteckten Handy-Kamera Fotos von nackten Kindern gemacht haben.

dpa/BNN