Anzeige

Karlsruhe hat enge Verbindungen nach Halle: In 32 Jahren Städtepartnerschaft wurden viele Kontakte und Freundschaften geknüpft. Bei zahlreichen Besuchen bekamen Karlsruher Einblicke in die Stadt an der Saale. Auch deshalb ist die Betroffenheit nach den feigen Anschlägen vom Mittwoch, als ein 27-Jähriger vor der Synagoge und in einem Döner-Imbiss zwei Menschen ermordete, riesengroß.

Viele Karlsruher leiden mit den Menschen in der Partnerstadt. Ihr Mitgefühl und ihre Trauer können die Bürger ab Freitag auch im Karlsruher Rathaus zum Ausdruck bringen. Ab neun Uhr liegt im Unteren Foyer ein Kondolenzbuch aus.

Mehr zum Thema: Attentäter von Halle gesteht Tat

Wir sind Halle

Oberbürgermeister Frank Mentrup hat seinem Hallenser Amtskollegen Bernd Wiegand sein tiefes Mitgefühl ausgesprochen. Wörtlich schrieb Mentrup: „Jetzt hat ein solcher Anschlag in unserer Partnerstadt stattgefunden, die vielen von uns mit ihrer Geschichte, ihrem Stadtbild und ihren Menschen so vertraut und so nah ist, wir eine Familie darstellen, Halle ist auch Karlsruhe, Karlsruhe ist auch Halle – über alle Entfernungen hinweg. Und deshalb ist der Anschlag auch ein Terrorakt unmittelbar gegen uns, gegen jeden Einzelnen von uns, wir sind Halle, das spüren wir gerade jetzt ganz intensiv.“

Mehr zum Thema: 200 Menschen gedenken Opfern bei Mahnwache in Karlsruhe

Kommunalpolitiker verurteilen Tat

Wie der OB verurteilten auch der SPD-Kreisvorsitzende Parsa Marvi und die Freien Wähler Karlsruhe jede Form von Antisemitismus in am Donnerstag verschickten öffentlichen Stellungnahmen. „Wenn man die Örtlichkeit kennt und einen Bezug zu der Stadt hat, ist alles noch viel näher“, findet Michael Obert. Der frühere Karlsruher Baubürgermeister war, wie er sagt, mindestens 20-mal in Halle. „Die Kontakte zwischen Karlsruhe und Halle wurden noch zu DDR-Zeiten geknüpft“, erinnert er.

Auch interessant: Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Pforzheim: „Es wird noch schlimmer werden“

Nach der Wende entwickelte sich auch eine Partnerschaft mit dem FDP-Kreisverband, die der Karlsruher Liberale mit trug. „Das Stadtviertel mit der Synagoge ist mir vertraut“, sagt er. Ähnlich ist es für den früheren Hauptamtsleiter Helmut Augenstein, der schon bei den ersten Gesprächen in Halle dabei war und in Karlsruhe den Prozess mitgestaltete. „Da ist man noch betroffener und erschrockener“, sagt er.

Christine Nadolny aus Halle wohnt seit 22 Jahren in Karlsruhe

Noch mehr gilt dies für mehrere Vorstandsmitglieder des Freundeskreises Karlsruhe-Halle, die aus der Stadt an der Saale ins Badische gekommen sind. Für Christine Nadolny etwa, die vor 22 Jahren nach Karlsruhe zog. In diesem Sommer organisierte und begleitete sie wieder die jährliche Bürgerreise nach Halle – wie so oft mit fast 50 Teilnehmern.

Nach wie vor sind die Begegnungen wichtig, findet die Vorsitzende Bärbel Maliske-Velten, die ebenfalls aus Halle stammt. „Wenn man die Vita des anderen kennt, ist das Verständnis füreinander sehr viel größer“, sagt sie. Am Mittwoch wollte Bärbel Maliske-Velten eigentlich vom Erzgebirge, wo sie mit ihrer Enkelin war, nach Halle zurückfahren – blieb auf Anraten der Familie aber eine Nacht länger. „Wir wären auch gar nicht an den Straßensperren vorbei in die Stadt gekommen“, sagt sie.

Auch interessant: Verfassungsschutz: So sieht die rechtsextreme Szene in Baden-Württemberg aus

Kontakt mit Verwandten in Halle

Mit der Schwiegertochter, die wie viele Hallenser ihr Büro bis zum Abend nicht verlassen durfte, stand sie im Telefonkontakt. Viele Nachrichten erreichten sie auch vom Freundeskreis, der etwa 100 Mitglieder hat. „Alle zeigen ihr Mitgefühl und ihre Solidarität mit den Betroffenen, mit unseren Freunden und auch mit allen, die für den Schutz der Menschen ihr Leben riskiert haben.“