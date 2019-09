Arbeitslosenquote in Karlsruhe auf Rekordtief

Anzeige

Gute Nachrichten vom Karlsruher Arbeitsmarkt: Noch nie waren so viele Menschen beschäftigt – und gleichzeitig so wenige arbeitslos gemeldet.

Das gerade erschienene statistische Jahrbuch 2018 ist ein Buch voller froher Botschaften für die Karlsruher. In der Statistik werden die Zahlen des Jahresendes 2017 betrachtet – die aktuellste Auswertung, die es derzeit gibt. Besonders bemerkenswert beim Blick in die Daten: Noch nie haben in Karlsruhe so viele Menschen sozialversicherungspflichtig gearbeitet und noch nie war die Arbeitslosenquote so niedrig.

Mehr zum Thema: Hinter den Kulissen der Karlsruher Arbeitsagentur

Rund 180.000 Menschen haben zum Jahresende 2017 in Karlsruhe ihr Geld verdient. Gleichzeitig ist auch der Stand der Arbeitssuchenden auf einem Rekordtief: 7.209 Karlsruher suchen Arbeit – das entspricht einer Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent und im Vergleich zum Vorjahr 2016 ein Rückgang von 8,6 Prozent. Jeder fünfte Arbeitslose ist älter als 55 Jahre, knapp jeder zehnte ist jünger als 25.

Im Stadtteil Oberreut ist die Arbeitslosenquote am höchsten (6,8 Prozent), auch in Innenstadt-Ost gibt es mit einer Quote von 6,1 Prozent relativ viele Arbeitssuchende. Am niedrigsten ist die Quote in den Stadtteilen Grötzingen und Rüppurr (jeweils 2,1 Prozent), in Grünwettersbach (1,8 Prozent) und in Hohenwettersbach (1,5 Prozent).

Arbeitslosenquote in den Karlsruher Stadtteilen

Den 300 Seiten starken Wälzer gibt es im Amt für Stadtentwicklung für zehn Euro – wer sich die Statistiken lieber am Bildschirm ansieht, kann das auf der Homepage der Stadt Karlsruhe tun.

BNN