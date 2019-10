ARD-Hörspieltage im Karlsruher ZKM setzen Zeichen für mehr Repräsentation von Frauen

Anzeige

Das Signal ist eindeutig: Das gewohnte Logo der ARD-Hörspieltage, ein quadratischer Kopf mit zwei quadratischen Ohren (der sich auch als Radio deuten ließe) ist auf Plakat und Programmheft klein an die Seite gerückt. Daneben steht eine weibliche Figur, die offenbar gerade kräftig in ein Megafon ruft. Das seit 2006 jährlich im Karlsruher ZKM stattfindende Festival setzt diesmal ein klares Zeichen für eine stärkere Rolle der Frauen im Kulturbetrieb.

„Man muss sich schon fragen, warum in unserer Branche, die landläufig als frauenaffin gilt, immer noch vor allem Männer an den Positionen mit Macht und Verantwortung stehen“, sagt WDR-Hörspielleiterin Martina Müller-Wallraff bei der Pressekonferenz zur Vorstellung des Festivalprogramms. Ihr Sender hatte den Impuls gegeben, diese Frage öffentlich zu diskutieren – bei den Hörspieltagen wird nun ein ganzer Thementag daraus.

Unter dem (wohl gezielt) etwas irritierenden Titel „Frauen im Ausschnitt“ geht es am Samstag, 9. November, um die Frage „Wie weiblich ist der Kulturbetrieb?“ Geplant sind drei Gesprächsrunden als offener Diskurs, an dem jede (und jeder!) Interessierte teilnehmen kann, betont Müller-Wallraff.

Jury mit 100 Prozent Frauenquote

Ein sichtbares Zeichen für Feminismus setzt das Festival mit der diesjährigen Jurybesetzung: Deren Frauenquote beträgt 100 Prozent. Den Vorsitz hat die Publizistin Jenni Zylka, zur fünfköpfigen Jury gehören auch die Schauspielerinnen Jenny Schily („Die Stille nach dem Schuss“) und Maryam Zaree („4 Blocks“). Letztere wurde gerade für ihren autobiografischen Dokumentarfilm „Born in Evin“ beim Hessischen Filmpreis ausgezeichnet.

Nun sitzt sie mit im Gremium, das nach jeder Hörspielaufführung im ZKM-Kubus vor Publikum diskutiert und zum Festivalabschluss den Deutschen Hörspielpreis der ARD vergibt. Um diese Auszeichnung bewerben sich wie gewohnt zwölf Produktionen: Alle ARD-Anstalten haben je ein Hörspiel eingereicht, außerdem der Deutschlandfunk sowie die öffentlich-rechtlichen Sender aus Österreich und der Schweiz. Einen inhaltlichen Schwerpunkt sieht SWR-Hörspielchef Ekkehard Skoruppa zwar nicht, wohl aber Akzente.

Das Programm

So laufen am Eröffnungstag direkt hintereinander fiktive Auseinandersetzungen mit den realen Personen Karl Lagerfeld, Elfriede Gerstl und Steve Jobs. „KL – Gespräch über die Unsterblichkeit“ nach John von Düffels gleichnamigem Buch eröffnet das Festival am Mittwoch, 6. November, um 11 Uhr, gefolgt von „Geh Dicht Dichtig!“ (14 Uhr) und „Steve Jobs“ (16 Uhr).

Dass der Wettbewerb bereits am Mittwochvormittag beginnt, ist neu: Bislang dauerte der Wettbewerb von Mittwochabend bis Samstagnachmittag. Dies habe man entzerren wollen, erklärte Wolfgang Gushurst, SWR-Programmchef der Bereiche Kultur und Wissen. Der Zeitplan des Festivals sieht nun von Mittwoch bis Freitag täglich um 11, 14, 16 und 19 Uhr je ein Hörspiel vor.

Beiträge sind online hörbar

Wer nicht vor Ort dabei sein kann: Alle Wettbewerbsbeiträge können auch online angehört werden: Die Festivalhomepage lädt zur Abstimmung über den Publikumspreis.

Zudem gibt es immer um 18 Uhr im Vortragssaal Sonderthemen im Rahmenprogramm. Unter anderem wird dort am 8. November an die Entstehung des Grundgesetzes erinnert, mittels Ausschnitten aus der achtteiligen Produktion „Guter Rat“, die auf Wortlaut-Protokollen der Sitzungen im Bonn der Jahre 1948/49 beruht. Das Stück zeige, „mit welcher Weitsicht und Vernunft darüber diskutiert wurde, wie man sich aufstellen soll, um nie wieder das durchmachen zu müssen, was alle Beteiligten damals gerade erst durchgemacht hatten“, so Müller-Wallraff.

Spaß machen soll das Festival freilich auch. Dafür gibt es unter anderem am 6. November das Live-Hörspiel „Der Mieter“ nach Alfred Hitchcocks erstem Filmerfolg „The Lodger“ und am 8. November sowohl ein großes Konzert der Band Tocotronic im Lichthof der HfG als auch eine lange Nacht mit der Hörspieladapation der skurril-humorvollen Comicserie „Donjon“.