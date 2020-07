Anzeige

Argirios Giannikis trainiert ab September eine erstklassige Fußballmannschaft. Der frühere Assistent von Markus Kauczinski beim KSC stieg mit seinem Club PAS Ioannina in die griechische Super League auf. Der Meistertitel wurde dem Verein aus dem Nordwesten Griechenlands, der bei Abbruch der Zweiten Liga die Tabelle mit sieben Punkten Vorsprung anführte, zwischenzeitlich zugesprochen.

Argirios Giannikis kommt gerade vom Strand. Erste Touristen habe er in dieser Woche schon wieder gesichtet, erzählt er von der Lage aus der Region Epirus, aber viele seien es noch nicht.

Die Passagiere jeder zweiten Maschine, die im zwei Autostunden entfernten Thessaloniki landet, würden vor ihrer Einreise im Land stichprobenartig auf Corona getestet, die Einhaltung der Hygienevorschriften erlebe er im Nordwesten Griechenlands als ausgesprochen penibel. Zwei positive Fälle seien seither nur bekannt geworden. „Alles ruhig hier“ also, berichtet der Fußballlehrer, dessen Familie in Frankfurt lebt.

Giannikis hat noch ein Jahr Vertrag bei Ioannina

Und beruflich? Da geht es bald weiter. Wenn nicht noch etwas dazwischenkommt, wird das Arbeitsumfeld des Trainers vom traditionsreichen PAS Ioannina ab September die griechische Super League sein.

„Ich habe noch ein Jahr Vertrag hier. Die Erste Liga ist natürlich reizvoll. Ich habe mir etwas aufgebaut. Meine Mannschaft spielt für griechische Verhältnisse einen sehr guten Fußball, das macht Spaß. Es steht aber noch ein letztes Gespräch und eine Analyse mit dem Präsidenten des Clubs aus“, erzählt Giannikis, der zwischen 2007 und 2016 beim Karlsruher SC gearbeitet hatte, die letzten vier davon als Assistent von Markus Kauczinski bei den Profis.

Auch interessant: Anton Fink: „So einen Abgang habe ich nach sechs Jahren beim KSC nicht verdient“

Auszeichnung als Trainer des Jahres in Griechenland

Im März kürte ihn die in Athen erscheinende „Gazzetta“, die so etwas wie der „Kicker“ Griechenlands ist, zum „Trainer des Jahres“. Das sei gerade für einen Mann aus der Zweiten Liga ein Zeichen ganz besonderer Wertschätzung, findet Giannikis.

PAS Ioannina wurde nach dem corona-bedingten Abbruch der Liga im März erst dieser Tage zum Meister und Aufsteiger erklärt. Mit sieben Punkten Vorsprung hatte seine Mannschaft die Super League 2 angeführt, als deren Betrieb gestoppt und die Saison dann auch nicht mehr zu Ende geführt wurde. „Pokal, Medaillen und Urkunde sind per Post auf dem Weg hierher“, weiß der in Nürnberg geborene Giannikis, der am 9. Juli seinen 40. Geburtstag feiert.

Die ruhmreichen Tage des Clubs, bei dem er die Taktik vorgibt, gehen auf die 1970er und früheren 1980er zurück, als er argentinische Zuwanderer in seinen Reihen versammelte. Zwangsabgestiegen war er am Ende der vergangenen Saison, nachdem spät noch entschieden wurde, die Erste Liga von 16 auf 14 Clubs zu reduzieren. Danach kam Giannikis als Aufbauhelfer.

Seit 8. März ruhte nun der Ball. Am 12. September wird die Super League wieder spielen. Giannikis` Mannschaft bekommt es dann wieder mit den Großen des Landes aus Athen, Saloniki und Piräus mit Rekordmeister Olympiakos zu tun. „Wir fangen am 20. Juli mit dem Training an. Die lange Vorbereitung ist wichtig, weil wir nach sechsmonatiger Fußballpause eine Menge aufarbeiten müssen“, kündigt er an.