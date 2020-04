Auch Ungeübte treten in die Pedale

Anzeige

Joggen und Radfahren entwickelt sich zu Zeiten von Corona zu bevorzugten sportlichen Aktivitäten. Während Ballsportarten ebenso wie der Gang ins Fitness-Studio unterbleiben muss, ist die dynamische Fortbewegung im Freien stark gefragt.

Jogger auf dem Vormarsch

Hat Karlsruhe jemals so viele Jogger gesehen? Es ist Karfreitag, das Homeoffice ruht, die Außentemperaturen sind bekömmlich, und ohnehin schiebt die Corona-Krise anderen sportlichen Aktivitäten – etwa auf Fußballfeldern, in Muckibuden oder vor Basketball-Körben – einen Riegel vor. Also geht die halbe Stadt joggen, zumindest scheint es so. Kurz nach 14 Uhr, Grabener Allee, nördlich des Adenauerrings: Gut ein Dutzend Zweierpaare, meist in papageienbuntem Laufdress und mit düster verspiegelten Sonnenbrillen, bewegen sich im Laufschritt in den Hardtwald hinein. Die einmündenden Wege sind nicht minder stark frequentiert. Gar keine Frage: Corona-Zeit ist Joggingzeit.

Laufen statt Schwimmen

Das gleiche Bild entlang der Alb. Bei 23 Grad Celsius warnt vor dem See in der Günther-Klotz-Anlage ein Schild „Keine Eislauffläche“. Die geübten Langstreckler nehmen es nicht wahr, während sie mit beträchtlichem Tempo ICE-gleich am gänseblümchen-bestandenen Mount Klotz vorbeifliegen. Gleichzeitig schnaufen einzelne Gelegenheits-Läufer wie alte Dampflokomotiven in Gegenrichtung. Nadine Giraud gehört weder zu der einen, noch zur anderen Kategorie. Die Pädagogik-Studentin mit Dutt und Sonnenbrille ist flott unterwegs und lächelt dabei selig. Ihr sportliches Hauptstandbein allerdings ist gar nicht Leichtathletik sondern Schwimmen. „Was will man machen“, umreißt sie die Lage, „außer Laufen geht ja derzeit nichts.“

Radeln in de Pfalz

Doch, Radeln. Wer in die Pedale tritt, bewegt sich naturgemäß mindestens zwei Meter entfernt von anderen Menschen und operiert damit in der Viruskrise regelkonform. Daneben entgeht auch er oder sie vorübergehend der mitunter tristen Beschaulichkeit auf Balkonien. Der Alb-Radweg Richtung Rhein ist an Karfreitag besonders stark nachgefragt. In Gegenrichtung sind Cara und Etienne Pelletier unterwegs. Sie kommen aus Germersheim und haben die rund 30 Kilometer nach Karlsruhe auf dem Rheinhauptdeich unter die Räder genommen. Jetzt lagern sie auf einer Bank nahe der Maria-Hilf-Kapelle an der Alb, trinken Mineralwasser und stärken sich mit belegten Broten nebst Tomaten. Der Pfälzer Deichradweg zwischen Jockgrim und Germersheim, berichten sie, sei so voll wie selten. Irgendwie haben wohl alle gerade das Fahrrad neu entdeckt. Sofern sie nicht joggen.

Mildernde Umstände

So ist es auch im Radler-Revier zwischen Weiherfeld und Ettlingen, im Oberwald Richtung Wolfartsweier oder zwischen Durlach, Grötzingen und Hagsfeld. Vereinzelt sieht man Funkwagen von Polizei und Ordnungsamt, doch Zusammenrottungen von Gruppen unterbleiben weitestgehend.

Viele, aber nicht alle der Myriaden von Joggern und Radlern tun dies im Bewusstsein, richtig zu handeln. „Eigentlich soll man ja besser zuhause bleiben“, räumt Nadine Giraud ein. „Aber da fällt mir die Decke auf den Kopf.“ Und so schönes Wetter zu Ostern sei eben auch nicht der Normalfall. „Da habe ich mindestens mildernde Umstände.“