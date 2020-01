Auf Alice Weidel warten in Karlsruhe Demonstranten und Parteianhänger

Anzeige

Großen Zuspruch erfährt der Neujahrsempfang der AfD, der an diesem Sonntag ab 14 Uhr in der Badnerland-Halle in Karlsruhe Neureut stattfindet. Alice Weidel, Stargast der Veranstaltung, wird nicht nur von Parteianhängern, sondern auch von über 100 Gegendemonstanten erwartet.

Die Polizei ist nach Angaben von Einsatzleiter Klaus Heidemann mit etwa 60 Beamten dabei. Zur Gegendemonstration haben gleich zwei Veranstalter aufgerufen. So hat laut Heidemann „das linke Spektrum“ unter dem Motto „Kein Raum den rechten Hetzern“ eingeladen.

Die Veranstaltung der Partei „Die Partei“ steht unter dem Motto „Wut-Burger aufessen“.