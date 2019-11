Crazy Palace, Skandi-Dorf und Weihnachtscircus: Auf dem Karlsruher Messplatz wird es eng

Anzeige

Mit vollem Körpereinsatz ziehen die Arbeiter am Montagnachmittag auf dem Messplatz an der riesigen Plane. Nieselregen und Windböen machen ihnen zu schaffen. Trotzdem stehen bis zum Einbruch der Dunkelheit sowohl das Vor- als auch das Hauptzelt für den Weihnachtscircus, den die BNN als Medienpartner begleiten. „Wir haben einen strammen Zeitplan. Am Mittwoch sollen Innenausbau und Dekoration beginnen“, sagt Weihnachtscircus-Sprecher Kevin Leppien.

Der Aufbau ist für das Team im elften Jahr in Karlsruhe eigentlich Routine. Dennoch ist 2019 vieles anders. In den vergangenen Monaten hat der Weihnachtscircus mit Vertretern des Marktamtes, des Skandi-Dorfs und des Crazy Palace mehrfach über eine Neuaufteilung des Messplatzes gesprochen, um die angespannte Parkplatzsituation zu verbessern.

Alle Veranstaltungen rücken an die Ostseite des Messplatzes

Dafür rücken nun alle drei Veranstaltungen auf der Ostseite des Platzes zusammen. Das Skandi-Dorf zog von der südwestlichen Ecke in die nordöstliche an den bisherigen Platz des Crazy Palace. Der wiederum entsteht in diesen Tagen an der südöstlichen Ecke. Zwischen den beiden wächst aktuell das Zelt des Weihnachtscircus – im Vergleich zur letzten Ausgabe um 90 Grad gedreht.

„Für uns ist die räumliche Veränderung eine Herausforderung, denn uns stehen rund 20 Prozent weniger Platz zur Verfügung“, so Sprecher Leppien. Da an der Zeltfläche nichts zu ändern ist, betrifft das vor allem Stellplätze für die Wohnwagen der rund 100 Teammitglieder und die Zufahrten. Auch für die Rettungswege muss genügend Raum eingeplant werden.

„Trotzdem halten wir das für eine sehr gute Lösung. Es entsteht eine schöne Optik und sieht alles nicht mehr so zusammengewürfelt aus wie in den vergangenen Jahren“, erklärt Leppien.

20 Sattelschlepper mit Material

Auch wenn Vor- und Hauptzelt nur wenige Meter versetzt stehen, hat das viel Vorarbeit für die Planer bedeutet. So musste die vorhandene Infrastruktur wie Stromkabel im Erdreich komplett neu bedacht werden. Gelbe und pinke Markierungen auf dem nassen Betonboden zeugen am Montagnachmittag noch vom Ergebnis der neuen Vermessungen.

Bereits am Wochenende waren mehrere der insgesamt 20 Sattelschlepper-Auflieger mit vielen Tonnen Zeltmaterial auf dem Messplatz angekommen. Am Sonntag dröhnte das Hämmern eines Spezialbaggers. Er trieb über Stunden 400 gut einen Meter lange Anker aus Stahl tief in den Betonboden.

Daran vertäut wird im Laufe des Montags die gut fünf Tonnen schwere Zeltplane. „In den letzten Jahren konnten wir uns immer an den alten, aufgefüllten Löchern orientieren“, sagt Leppien. In diesem Jahr war das nicht möglich.

Artistik auch beim Aufbau notwendig

Trotzdem ziehen die eingespielten Abläufe der zehn Aufbau-Experten. Innerhalb weniger Stunden steht am Vormittag das Vorzelt. Am frühen Nachmittag erhebt sich das weithin sichtbare, bis zu 17,5 Meter hohe Herzstück des Weihnachtscircusses. Dann zeigt sich, dass es so ganz ohne Artistik auch beim Aufbau nicht geht. Ein Arbeiter klettert in gut 15 Metern Höhe ohne Sicherung auf die rutschige Plane, um von Hand die einzelnen Teile zusammenzuschnüren.

Erste Veranstaltung am 30. November

Ab Mittwoch erwartet den Messplatz ein reger Lieferverkehr. Es kommen die noch fehlenden Auflieger mit Material für die Tribünen, für den Gastronomiebereich und die Toiletten, für das Stallzelt sowie für die umfangreiche Licht- und Tontechnik. Auch beim Innenausbau drücken die Veranstalter aufs Tempo.

„Bis zum 25. November muss alles fertig sein. Am 28. folgt die Bauabnahme und am 30. mit der Lions Comedy Night bereits die erste von drei externen Veranstaltungen“, erläutert Weihnachtscircus-Sprecher Leppien den Zeitplan.

Doppelte Premiere am 20. Dezember

Für das Zirkus-Team wird es erst ab dem 15. Dezember richtig ernst. Dann treffen die Künstler für das brandneue Programm langsam in Karlsruhe ein, und die ersten Proben stehen an. „Dafür ist meist nur wenig Zeit. Viele Künstler sind vorher noch in anderen Städten beschäftigt. Vor drei Jahren hatte eine Truppe sogar mal einen Flieger verpasst und ist erst zwei Stunden vor der Premiere angekommen“, sagt Leppien. Gemerkt habe das am Ende aber glücklicherweise niemand.

Der erste Vorhang fällt in diesem Jahr bereits am 20. Dezember bei der BNN-Familienvorstellung um 15 Uhr und der festlichen Gala-Premiere um 19.30 Uhr. Leppien ist sich sicher, dass das Zirkuszelt dann wie in der gesamten vergangenen Spielzeit vollständig gefüllt sein wird. „Der Vorverkauf läuft super – noch besser als 2018 zu diesem Zeitpunkt“, sagt er.