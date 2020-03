Aufbruch ins Ungewisse: KRK-Turnerinnen starten in die Saison

Anzeige

Mit einem Heim-Wettkampf beginnt für die Bundesliga-Riege der Kunstturn Region Karlsruhe (KRK) an diesem Samstag die neue Saison. Nach dem erzwungenen Umbruch steht das stark verjüngte Team vor einer Reise ins Ungewisse. Verstärkung kommt aus den Niederlanden.

So schnell kann es gehen. „Von jetzt auf nachher“, wie Alisha Igüs sagt. Eben noch war Igüs zusammen mit Marielle Billet die „Kleine“ im Bundesligateam der Kunstturn Region Karlsruhe (KRK) – jetzt sind es die beiden 14-Jährigen, zu denen hochgeschaut wird.

Ein bisschen „krass“ sei das schon, „ich hätte nicht gedacht, dass das so eine Verantwortung ist“, sagt Igüs mit Blick auf ihre neue Rolle nach dem ungewollten Umbruch in der Karlsruher Riege und vor deren erster Bewährungsprobe zum Liga-Start an diesem Samstag (16 Uhr) in der Grötzinger Emil-Arheit-Halle.

Rücktritte von Stingl und Höfele treffen die KRK

Sowohl Isabelle Stingl als auch Emma Höfele hatten Ende Januar ihr Karriere-Ende bekanntgegeben – die aktuell tragenden Säulen waren den Trainern Tatjana Bachmayer und Chris Lakeman weggebrochen. Und der ursprüngliche Plan, die nachrückenden Talente langsam an die Bundesliga heranzuführen, über den Haufen geworfen.

Erschwerend kommt hinzu, dass die erfahrenste im Team des mehrfachen Vizemeisters aktuell aufgrund ihrer Knieprobleme noch auf die medizinische Freigabe wartet. So ist mit der 21 Jahre alten Leah Grießer erst am zweiten Liga-Wettkampftag im Mai in Meßstetten zu rechnen.

Die KRK, sonst aufs DTL-Finale programmiert, wird in dieser Runde also kleinere Brötchen backen müssen. Auch ein Abstieg sei „kein Weltuntergang“, hatte Bachmayer bereits erklärt. „Das ist schon gut, dass die Erwartungen nicht so groß sind“, sagt Igüs.

Wir wollen einfach schöne Wettkämpfe turnen

„Wir wollen einfach schöne Wettkämpfe turnen“, ergänzt Billet, die selbst allerdings derzeit durch ein Ödem am rechten Knöchel ausgebremst wird. Die Athletin der VT Hagsfeld, die Ende des Monats 15 Jahre alt wird, wird nur am Barren zu Einsatz kommen.

Auch Anna-Lena König steht für den Heimkampf nicht zur Verfügung. Die 13 Jahre alte Jugend-Nationalturnerin startet am Wochenende für Deutschland bei einem internationalen Wettkampf in Montreal.

Aus dem KRK-Kernteam wird so nur Igüs einen Vierkampf turnen.

Niederländische Gastturnerin Geurts verstärkt das Karlsruher Team

Die niederländische Gastturnerin Elze Geurts soll ebenfalls an allen Geräten zum Einsatz kommen. Stingl, die vor Beginn ihrer Polizeiausbildung ihren letzten Auftritt im KRK-Dress hat, soll sich mit Übungen an drei Geräten verabschieden. Die 18-Jährige fiel jedoch zuletzt mit einer Mandelentzündung aus. „Die Woche Wettkampfvorbereitung fehlt mir“, sagt die Rintheimerin: „Aber ich werde noch ein letztes Mal alles geben und das Beste aus mir herausholen.“

Die übrigen Einsätze werden aufgeteilt zwischen der für die TSG Grünstadt gemeldete Maja Graf (14) und den KRK-Eigengewächsen Maellys Alferi, Marta Bogdanovic und Liliana Bratan, die durch die Abgänge von Stingl und Höfele früher als geplant Erstliga-Luft nicht nur Schnuppern werden.

Auch Bratan-Tochter Liliana erstmals im Aufgebot

Für die drei Elfjährigen ein aufregende Sache, und „schon cool“, wie Maellys findet. „Ich dachte, es ist erst nächstes Jahr so weit“, sagt Liliana. Deren Vater Lazar Bratan zählt als Trainer-Athlet des Drittligisten TSV Grötzingen zum Karlsruher Turn-Inventar und sei mächtig stolz, wie Liliana berichtet. „Es ist großartig, dass wir dabei sein dürfen“, sagt Marta, die wie die anderen aufschaut zu Billet und Igüs, „wie sie ihre Elemente turnen“.

Bachmayer ist gespannt, wie Billet und Igüs mit ihrer neuen Rolle zurechtkommen. „Erfahrung haben sie jetzt ja schon mit Teamwettkämpfen. Aber bislang konnten sie sich hinter den Großen verstecken“, sagt die Trainerin. Das ist diese Saison vorbei. Und so herrscht im Lager der KRK vor dem Heim-Start in der Liga eine mit einer großen Portion Ungewissheit gepaarte Vorfreude.