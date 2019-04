Auto auf dem Dach: Erneut Unfall auf der A5

Anzeige

Erneut hat es auf der A5 bei Karlsruhe einen Unfall gegeben, ein Auto liegt auf dem Dach und zwei Personen wurden verletzt. Gegen 16 Uhr kam es laut Polizei Karlsruhe zu dem Unfall in Fahrtrichtung Süden zwischen Karlsruhe-Nord und Karlsruhe-Durlach.

Der Verkehr staut sich aktuell auf rund 30 Minuten. Das liegt unter anderem daran, dass das Abschleppfahrzeug gegen kurz nach halb fünf noch nicht an der Unfallstelle eingetroffen war. Bis sich der Stau zurückbildet, kann es noch etwas dauern.

Autofahrer, die hier unterwegs sind, müssen rund eine halbe Stunde mehr Zeit einplanen.

Zweiter Unfall des Tages auf der A5

Schon am Morgen gegen halb neun hat es auf der A5 einen Unfall gegeben. In nördliche Richtung bei Weingarten wurden zwei Menschen schwer verletzt, als ein Auto auf ein anderes am Stauende stehendes Fahrzeug auffuhr.

Auch auf der A8 hat es gekracht

Gleich sechs Fahrzeuge waren bei einem Auffahrunfall gegen halb zwölf auf der linken Spur der A8 zwischen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Nord in Richtung Karlsruhe beteiligt. Verletzt wurde hier glücklicherweise niemand.

Der Beitrag wird aktualisiert.

BNN