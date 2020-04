Anzeige

Quo vadis Autoindustrie? Die ächzt unter der Corona-Krise. Dabei ist sie, neben dem Maschinenbau, die Schlüsselindustrie in Deutschland. Wie sich die aktuelle Situation darstellt und welche Auswege es geben könnte, dazu ist die Expertise von Stefan Bratzel und Ferdinand Dudenhöffer derzeit besonders gefragt.

Was nur Insider wissen: Beide stammen aus der Region. Dudenhöffer ist in Karlsruhe geboren und in Maximilansau aufgewachsen. Der Badener Bratzel stammt aus Kraichtal-Münzesheim.

Politiker wie Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) – er ist auch Mitglied im VW-Aufsichtsrat – fordern bereits lautstark eine Renaissance der Abwrackprämie aus dem Jahr 2009.

Dudenhöffer rät davon dringend ab. Von der Prämie würden vor allem ausländische Hersteller von günstigen Kleinwagen profitieren. Ökonomische Werte würden zunichte gemacht. Der Professor der Uni St. Gallen zieht einen Vergleich: „Noch brauchbare Häuser abzureißen, nur um neue Häuser bauen zu können, wäre auch ökonomischer Unsinn.“

Dudenhöffer ist für begrenzte Mehrwertsteuersenkung

Gleichwohl sieht er Handlungsbedarf. Bei einem 20-prozentigen Einbruch des deutschen Automarktes durch die Corona-Krise würde der Umsatz der deutschen Autokonzerne in der Bundesrepublik um 17,8 Milliarden Euro einbrechen.

Für ein Normaljahr hat Dudenhöffer einen Umsatz von 88,7 Milliarden Euro berechnet. Er rät zu einer zeitlich begrenzten Mehrwertsteuersenkung. Dudenhöffer: „Auch der Porsche-, Mercedes- oder BMW-Käufer profitiert. Das ist, lässt man jetzt mal den Neid-Effekt weg, nicht das Schlechteste, denn diese Fahrzeuge werden zu großen Teilen von unseren Arbeitnehmern in Deutschland gebaut.“

Finanzieren ließe sich die Mehrwertsteuersenkung aus Dudenhöffers Sicht durch eine ebenfalls zeitlich begrenzte Erhöhung der Energiesteuer. Zwei Cent Aufschlag würden pro Jahr 1,15 Milliarden Euro einbringen. Da der Sprit derzeit eh relativ günstig sei, sei dies verkraftbar.

Bratzel: Höhere Zuschüsse für E- oder Hybridautos

Autoexperte Stefan Bratzel, der an der Fachhochschule Bergisch Gladbach Professor ist, schlägt einen anderen Weg vor, um die Branche anzukurbeln: einen Zuschuss von 10.000 Euro für den Kauf von neuen Elektroautos und von 6.000 Euro für Hybridautos, die einen E-Motor und einen Verbrenner an Bord haben.

Das ist eine deutlich höhere Subvention als bisher. Hälftig sollten sich die Kosten der Staat und die Hersteller teilen. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagt Bratzel: „Die Branche muss sehr darauf achten, dass Corona-Krise und Klima-Krise nicht gegenseitig gegeneinander ausgespielt werden. Das würde sich langfristig rächen.“

Ohnehin seien die Hersteller gefordert. „Rabatte werden notwendig sein“, betont Bratzel. Zwar dürften die Autohäuser jetzt wieder öffnen. Aber wegen der Rezession, der Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit würden weniger Kunden einen Wagen kaufen wollen.

Einbruch in China um 82 Prozent

Ein weiterer Ausweg aus der Misere, den Bratzel sieht: „flexible Auto-Abos“. Kunden leasen einen Wagen und haben kurze Kündigungsfristen. So könnten diese bei finanziellen Engpässen rasch reagieren.

Zurück zur Ausgangssituation: Das Coronavirus hat im Februar allein in China – dem größten Automarkt der Welt – dazu geführt, dass der dortige Absatz um 82 Prozent auf 220.265 Verkäufe einbrach, so Dudenhöffer. Er zeigt unterschiedliche Erholungs-Szenarien für das Jahr 2025 auf: In Asien könnte der Absatz dann um fünf Prozent über der Ausgangssituation im Jahr 2019 liegen. Für Nordamerika hält Dudenhöffer ein Minus von zwei Prozent für wahrscheinlich. Minus acht Prozent würden es hingegen bei 14,6 Millionen Pkw-Verkäufen in Europa sein.

Westeuropa bereitet besondere Probleme

„Das Problem sitzt also in Westeuropa“, sagt der Branchenexperte. Deutschland ist – nach China, USA und Japan – der viertgrößte Pkw-Markt der Welt. Dann folgen Indien und Brasilien.

Weltweit gab es nach Dudenhöffers Berechnungen 2019 eine Pkw-Nachfrage von 79,6 Millionen Fahrzeugen. 65,2 Millionen hält er fürs aktuelle Jahr für möglich. Das entspräche einem Rückgang von 18 Prozent. 80,1 Millionen seien im Jahr 2025 denkbar. Es wäre das erste Jahr mit global höheren Verkaufszahlen als vor der Coronakrise.

Schrumpfungen auf den großen Märkten

Zu ähnlichen Zahlen kommt Stefan Bratzel. In seinem Basis-Szenario rechnet er damit, dass die globale Pkw-Nachfrage in diesem Jahr um 17 Prozent auf 68 Millionen Fahrzeuge einbricht. Minus zehn Prozent nennt er allein für China und minus 17 Prozent für die USA.

Das werde „in den größten Automobilmärkten zu erheblichen Verwerfungen führen“. Für Europa rechnet er mit einem Minus von 21 Prozent. In seinem Basis-Szenario geht Bratzel freilich unter anderem davon aus, dass die Automobilnachfrage durch zusätzliche Fördermaßnahmen angeregt wird.

Bei der zu erwartenden Kaufzurückhaltung müssten solche Anreize geschaffen werden, damit nicht nur Autohersteller, sondern auch Zulieferer und Automobilhandelsunternehmen geschützt werden. „Insgesamt stellt die Corona-Krise die Automobilwirtschaft in Deutschland vor die in ihrer Geschichte bislang größten Herausforderungen“, konstatiert Bratzel.