Bei einem Wendemanöver in der Karlsruher Oststadt ist am Donnerstagmorgen ein Fußgänger verletzt worden. Der Unfall passierte gegen 7.30 Uhr an der Ecke Georg-Friedrich-Straße/ Durlacher Allee.

Nach ersten Informationen der Polizei wollte ein Autofahrer an der Ampel wenden. Bei dem U-Turn übersah er den Fußgänger, der verletzt wurde. Wie schwer, konnte die Polizei noch nicht sagen. Der Fußgänger hatte vermutlich ordnungsgemäß bei grüner Ampel die Straße überquert.

