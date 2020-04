Autokinos in Karlsruhe, Pforzheim, Baden-Baden, Marxzell-Burbach und Bühl bauen Angebote aus

Anzeige

Seit rund zwei Wochen erfahren die Autokinos in der Region ihre Renaissance und bringen dabei so manche Autobatterie an ihre Grenzen. Die Betreiber haben nicht nur Filme im Angebot: Star-Comedian Bülent Ceylan tritt in Baden-Baden vor einer Pkw-Ansammlung auf und in Bühl können Feierwütige im eigenen Auto zu Ballermann-Musik tanzen.

Bühl und Marxzell-Burbach legten am 17. April vor, Haueneberstein, Karlsruhe und Pforzheim zogen nach – wobei in der letztgenannten Stadt lieber von einer „Waldbühne“ gesprochen wird. Ein Überblick über die Angebote der Veranstalter, die Preise, die Kapazität und das Catering vor Ort.

Autokino Karlsruhe

Zu Beginn liefen am Messplatz abends aktuelle Blockbuster wie „Joker“, ab dem 1. Mai werden zusätzlich auch schon tagsüber Filme für jüngere Kinogänger beziehungsweise -beifahrer angeboten. Bei den Abendvorstellungen finden rund 700 Autos vor der Leinwand Platz, mittags sollen sich dann 150 Familien gemeinsam unter anderem an „Bibi und Tina“ erfreuen. Ein Ticket für Erwachsene kostet zwölf Euro, eines für Kinder sieben Euro. Jedes Ticket beinhaltet eine Unterstützung für das Kammertheater Karlsruhe. Karten können ebenso nur im Vorfeld gekauft werden wie Snacktüten, die optional dazugebucht werden können. Weitere Infos unter: http://autokino-karlsruhe.de

Autokino Pforzheim

Die Waldbühne am Hoheneck-Sportplatz teilt mit klassischen Autokinos lediglich das Auto als gemeinsamen Nenner. Filme werden hier nicht gezeigt, stattdessen konnten die Insassen von bis zu 70 Fahrzeugen hier Comedy-Auftritte von Christoph Sonntag und Olli Gimber durch die leicht geöffneten Autofenster verfolgen. Auch einen kostenlosen ökumenischen Gottesdienst gab es schon. Die Comedy-Shows kosteten 40 Euro pro Auto. Aktuell laufen die Gespräche innerhalb der Pforzheimer Stadtverwaltung über mögliche weitere Veranstaltungen auf der Waldbühne. Weitere Infos gibt es unter der Internet-Adresse: http://waldbuehne-pforzheim.de

Autokino Marxzell-Burbach

Auf dem Gelände des Sportvereins Burbach finden 75 Autos Platz. Hier werden zwar nicht die aktuellsten Filme gezeigt, dafür ist der Besuch, der eine Online-Anmeldung erfordert, kostenlos. An diesem Samstag wartet zudem ein besonderes Erlebnis auf die Besucher: Ab 20 Uhr tragen Dorothée Kahler und Sebastian Römer Musical-Melodien aus Klassikern wie „König der Löwen“ und „Les Misérables“ live vor – dann ausnahmsweise gegen eine Gebühr von 25 Euro pro Parkplatz. Snacks und Getränke werden nach einer Online-Bestellung ans Auto geliefert. Weitere Infos unter: http://autokino-burbach.de

Autokino Baden-Baden-Haueneberstein

Vor der Open-Air-Bühne in Haueneberstein finden nach Angaben des Autokino-Betreibers Rantastic 200 Autos Platz. An diesem Wochenende bietet die Gruppe „Oropax“ ein Open-Air-Comedy-Programm an. Ihnen folgen weitere Comedians wie Ingo Appelt, Christoph Sonntag oder Mirja Boes. Am 22., 23. und 24. Mai wird der Mannheimer Komiker Bülent Ceylan zudem sein neues Programm auf der Open-Air-Bühne präsentieren. Tickets für die Filme kosten rund zehn Euro. Die Preise für die Comedyshows weichen davon ab. Ein Lieferservice in Form eines Golfkarts bringt die über eine App bestellbaren Getränke und das Essen von der eigenen Eventküche direkt zu den Autos. Weitere Infos unter: http://rantastic.com

Autokino Bühl

Bis zu 300 Autos fasst das Teststrecken-Gelände von Schaeffler in den Bußmatten. Neben Kinderfilmen, die für zwei Erwachsene und zwei Kinder inklusive Gebühr rund 28 Euro kosten und Blockbustern, bei denen ein Erwachsener etwa neun Euro bezahlen muss, gibt es auch in Bühl verschiedenste Comedy- und Konzertangebote. An diesem Donnerstag steigt eine Mallorca-Party, bei der zwei Personen pro Auto zu Ballermann-Hits feiern können. Weitere Infos unter: http://drive-in-buehl.de

