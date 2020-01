Badischer Landesbischof der evangelischen Landeskirche hatte Herzinfarkt

Anzeige

Der Bischof der evangelischen Landeskirche Jochen Cornelius-Bundschuh steht seiner Kirche in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung. Der 62-Jährige hat gegen Ende des Jahres 2019 einen Herzinfarkt erlitten. Sein Zustand soll sich aber der evangelischen Landeskirche Baden-Württemberg zufolge stabilisiert haben.

Cornelius-Bundschuh befindet sich demnach derzeit in den Nachbehandlungen und der Reha. Zwischen fünf und sechs Wochen soll er noch ausfallen. „Unserem erkrankten Landesbischof wünsche ich von ganzem Herzen gute Besserung und dass Gottes gnädiges Geleit ihm und seiner Familie in dieser Zeit sicher sein möge“, erklärte Synodalpräsident Axel Wermke in einer Mitteilung auf der Homepage der Landeskirche. Die Reha soll den Bischof „ihn in des Wortes wahrer Bedeutung wieder in seine Arbeit eingliedern.“

Cornelius Bundschuh wurde 57 in Fulda geboren und ist mit einer Pfarrerin verheiratet mit der er drei Kinder hat. Der Theologe studierte unter anderem in Göttingen, Edinburgh und Tübingen. 2013 wurde er von der Landessynode in Bad Herrenalb zum Landesbischof gewählt. 2014 übernahm er das Amt von seinem Vorgänger Ulrich Fischer.

