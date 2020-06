Bäder und Thermen sind bereit für die ersten Gäste

Anzeige

Bäder und Thermen im Südwesten dürfen ab diesem Wochenende wieder öffnen. Die Einrichtungen haben sich unter Hochdruck vorbereiten müssen, Badegäste müssen nun Auflagen einhalten. Die letzten Arbeiten, der erste Gast in Wartestellung: Ein Besuch am Rheinstrandbad Rappenwört.

Hans Gorges steht mit seinem Schirm im Regen vor den Toren des Freibads Rappenwört. Der 71-Jährige könnte der erste Gast an diesem Freitagvormittag sein, doch die Türen bleiben zu. Hinter dem Drehkreuz sorgen die Mitarbeiter dafür, dass der Betrieb an diesem Wochenende unter Auflagen wieder aufgenommen werden kann. Gorges sieht von außen Absperrbänder. „Ich bin begeistert, dass das Bad wieder aufmacht“, sagt der Stammgast. „Jeden Morgen schwimmen, das ist einfach schön.“

Der Spaziergang könne das Schwimmen nicht ersetzen. „Wenn man aus dem Becken geht, ist man runderneuert, ein ganz anderer Mensch.“

Das Freibad Rappenwört gehört neben dem Sonnenbad, Turmbergbad, dem Freibad Rüppurr oder dem Caracalla in Baden-Baden zu den wenigen, die bereits an diesem Samstag öffnen. Auch in Achern und Durmersheim dürfen sich Badegäste freuen. Für viele Einrichtungen aber kam die Verordnung der Landesregierung zu kurzfristig für eine Öffnung am Wochenende.

Mit beschränkter Gästezahl, Mindestabstand und anderen Hygienemaßnahmen kann am Samstag die Badesaison im Südwesten beginnen. Das geht aus den Regelungen der Landesregierung für Schwimmbäder und Badeseen hervor.

Die Zahl der zugelassenen Badegäste hängt demnach von der Wasserfläche ab: Pro zehn Quadratmeter Fläche darf eine Person ins Schwimmerbecken. Im Nichtschwimmerbecken gelten vier Quadratmeter pro Person.

Alternativ können Bäder die einzelnen Schwimmbahnen unterteilen. Pro 50-Meter-Bahn sind laut Landesregierung zehn Schwimmer zugelassen.

Auch die Zahl der Sonnenanbeter auf den Liegewiesen sowie die der Gäste insgesamt im Freibad sind beschränkt.

Außerdem muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Körperkontakt soll vermieden werden. Toiletten und Umkleiden sollen so eingerichtet werden, dass wenige Menschen miteinander in Kontakt kommen.

Wie in Restaurants müssen Gäste ihre Kontaktdaten hinterlegen, damit Infektionsketten nachvollzogen werden können. Die Regeln gelten für Frei-, Hallen-, Thermal- und Spaßbäder sowie für Badeseen.

„Wir haben gepokert und machen jetzt auf“, sagt der Karlsruher Bäderchef Oliver Sternagel. Die Bäder seien so vorbereitet worden, dass man innerhalb eines Tages öffnen könne. Wie das aussehen soll, zeigt er im Freibad Rappenwört.

Szenen wie 2015 darf es nicht geben

„9 Uhr ist der Startschuss“, sagt Sternagel am Eingang des Bades. Ein paar Meter weiter spricht Andreas Fraß, 38, mit anderen Mitarbeitern darüber, wie gut Klebefolie haftet. Es riecht nach Sprühfarbe, knallgrüne Markierungen wurden gerade erst angebracht. „Die Rechtsverordnung endet nicht vor dem Bad“, sagt Fraß. „Wir versuchen, die Leute mit Optik daran zu erinnern.“

Die Mitarbeiter haben die Bilder noch vor Augen, die es nicht mehr geben darf. Im Sommer 2015 kamen an zwei Tagen 28.000 Menschen ins Freibad. Draußen lange Warteschlangen, drinnen Tumulte.

1.200 Besucher am Rheinstrandbad möglich

Mit den Abstandsregeln dürfte das Freibad für 6.000 Besucher öffnen. Doch zunächst gilt die Höchstgrenze von 1.200 Besuchern. „Wir üben ja selbst noch“, sagt Sternagel. Auf der Webseite erkennen Interessierte an einer Ampel, wie groß der Andrang bei den Karlsruher Freibädern gerade ist.

Ein grüne rechteckige Markierung am Eingang soll dafür sorgen, dass immer nur ein Badegast an den 60 Schließfächern hantiert. Daneben beginnt die Einbahnstraße zum ersten Becken, umkehren ist nicht erwünscht. Im Becken selbst müssen die Badegäste den Abstand von eineinhalb Metern einhalten. Die Innenduschen bleiben zu. Auch auf der Familienrutsche darf nur einzeln gerutscht werden.

„Wenn es ausartet, schließen wir das Bad“

Eine große Standortkarte inmitten des Freibads wollen die Mitarbeiter noch überkleben. Dann ist darauf die Bäder-Verordnung und die Coronaordnung zu sehen. „Der Deutsche an sich fragt: Wo steht das?“, sagt Sternagel und lacht.

Was aber, wenn sich die Badegäste nicht an die Auflagen halten? „Wenn es ausartet, schließen wir das Bad und schmeißen alle raus“, sagt der 52-Jährige. „Das glaube ich aber nicht.“

Mehrere Millionen Euro Minus

Manchen Badegästen wird er erklären müssen, warum das Freibad keinen ermäßigten „Corona-Tarif“ anbietet. „Alles, was wir jetzt machen, ist eh nur noch Schadensbegrenzung“, sagt Sternagel. „Die Saison ist – auf gut Deutsch – für die Tonne.“ Seit der Corona-Krise und der Schließung belaufe sich das Minus auf fünf Millionen Euro, über die Saison werde es für die Karlsruher Freibäder ein zweistelliger Millionenbetrag sein.

Sternagel zeigt das Erlebnis-Becken. Vorerst ist alles, was Erlebnis bedeutet, abgeschaltet. Keine Wasserspritze, keine Nackendüsen, kein Wellenbad, nichts, was eine Menschenmenge anziehen könnte. Wie viele Menschen im Becken sind, müsse man nicht händisch zählen, sagt Sternagel seinen Mitarbeitern dann. „Ihr habt genügend Berufserfahrung.“

Bunte Linien und bunte Absperrgeländer

Der Spielplatz und die Tischtennisplatten sind nutzbar, auch die Gastronomie auf dem Gelände öffnet. „Wir sind hochmotiviert“, sagt Susanne Metzger vor ihrem Kiosk. Die Abstandslinien markiert sie mit bunter Straßenkreide, die grauen Absperrgeländer überzieht sie mit bunter Folie. „Wir wollen, dass die Kinder die Angst verlieren“, sagt Metzger.

Im Hintergrund bearbeitet ein Mitarbeiter die Treppen mit einem Dampfstrahler, ein anderer mit einem Laubbläser die Rasenfläche. Am Samstag soll es ordentlich aussehen.

Thermengäste müssen sich noch gedulden

Viele Thermen dagegen brauchen mehr Zeit für ihre Vorbereitungen. Markus Hoppe vom Thermarium Bad Schönborn hatte schon seit sechs Wochen ein Konzept in der Schublade, doch das muss er nun überarbeiten. „Wir werden noch im Juni aufmachen“, kündigt der 57-Jährige an. Viele Gäste würden bereits anrufen. „Einen Schnellschuss machen wir aber nicht, das muss Hand und Fuß haben.“

Spuckschutzwände, Hinweisschilder und Desinfektionsmittel hat Hoppe längst bestellt. Nun muss noch eine Wasserprobe ans Gesundheitsamt geschickt werden. Absperrungen sollen dafür sorgen, dass sich Gäste nicht zu nahe kommen. Für die sechs Becken werden mehr Mitarbeiter als üblich abgestellt.

Gäste können Formular vorab ausfüllen

320 Badegäste dürfen sich im Thermarium aufhalten, üblicherweise sind es laut Hoppe etwa 500 gleichzeitig. „Wir werden bei weitem nicht kostendeckend arbeiten können.“ Aber in Bad Schönborn sei die Therme wie in anderen Kurorten wichtig. „Da hängt dermaßen viel dran, wir sind ein touristischer Motor.“

Ob die Einrichtungen Online-Reservierungen anbieten, ist ihnen überlassen. In jedem Fall empfiehlt sich vorab der Download eines Kontaktformulars auf der jeweiligen Webseite. Dieses muss am Eingang abgegeben werden.

„Die Auflagen nehme ich demütig hin“

Hans Gorges lässt sich mit seinem Besuch im Freibad Rappenwört jedenfalls noch Zeit. Er kommt wieder, wenn es wärmer ist. „Die Auflagen nehme ich demütig hin“, sagt er. „Ich bin kein Meckerer.“

Er fühle sich im Freibad wie ein Millionär. Wo hat man schon ein eigenes Schwimmbecken und eine Aufsicht noch dazu? Wenn es warm genug ist, gehört ihm wieder die hintere Bahn im Mehrzweckbecken.