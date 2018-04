Eine Akrobatenschule für den Unterhaltungszirkus und ein Wachstumshaus für Jungunternehmen – das sind die zwei neuen Kreationen auf der Schlachtplatte der Stadtentwickler und Wirtschaftsförderer.

Anfangs ein Hochseilakt

Die Verwandlung des ausgedienten Schlachthofs zum Wirtschaftspark der Kreativen schien anfangs ein politischer Hochseilakt mit finanzieller Absturzgefahr. Seit 2005 ist unter der Regie der städtischen Gesellschaft Karlsruher Fächer das Kunststück weitgehend geglückt.

Balance gefordert

Wie Equilibristen wollen die Kreativparkplaner jetzt die Balance wahren. Es geht darum, dass sich die im Kreativpark miteinander verzahnten Software-Firmen und Kulturbetriebe nicht gegenseitig wegbeißen. Raue Industrieromantik und glatte Digitalzukunft will man perfekt auf Dauer zusammenschweißen, um so immer neue kreative Kräfte für Karlsruhe freizusetzen.

Die Akrobaten ziehen ins alte Kesselhaus des Schlachthofs. Zusammen mit dem Maschinenhaus und der Schweineschlachthalle bildet das Kesselhaus den letzten noch nicht sanierten Altbaukomplex auf dem Schlachthof. „Das Haus der Produktionen“ soll in einem Jahr in Betrieb gehen“, sagt Barbara Rettenmaier von der Fächer GmbH.

Bis November fertig

„Die Bauarbeiten beginnen jetzt, bis November wollen wir damit fertig sein“, berichtet die Leiterin des Projekts „Alter Schlachthof“. Anschließend werden laut Rettenmaier die drei kommenden Nutzer die Räume für ihre Belange wohl bis Sommer 2019 ausbauen.

Trapez im Kesselhaus

Ins elf Meter hohe Kesselhaus zieht die Zirkusakademie des Trägers Tollhaus. Dort wird das Schwebetrapez der Akrobaten schwingen. „Hier wird auf ganz hohem Niveau für den Studienabschluss in Artistik geturnt“, meint Rettenmaier.

Das Erdgeschoss des Schweineschlachthauses, wo noch die alten Förderbänder an der Decke hängen, macht Xtra Dance zum großen Tanzboden mit Spiegelwänden. Die Performance-Schule wird aus ihren Räumen im Ami-Gewerbeviertel der Nordstadt wegen der dortigen Konversion zum Neubauviertel für Wohneigentum verdrängt. Xtra Dance ist keine übliche Tanzschule. Dort wird kreativer Tanz gelehrt. Es geht um darstellende Kunst mit öffentlichem Auftritt. Darüber, im Trichinenlabor, bekommt Werkraum, der Karlsruher Künstlerverein für Theater, Film und Soziales, sein Domizil.

99 Stühle im Zimmertheater

Im Maschinenhaus, wo die alten Kompressoren und Schaltschränke stehen bleiben, bekommen die Drei noch eine besondere Bühne, die sie gemeinsam bespielen. „Dort entsteht das erste Karlsruher Zimmertheater mit 99 Plätzen“, erklärt Rettenmaier. Mit dem „Haus der Produktionen“ bekommen auch die darstellenden Künste nach der Bildenden Kunst, der Musik und dem Kunsthandwerk ihren Konzentrationspunkt auf dem Schlachthof.

Keiner darf den anderen schlachten

Mit den zwei aktuellen Großprojekten wird der Schlachthof-Prozess zwar noch nicht abgeschlossen, aber sie stehen exemplarisch für das Erfolgsrezept: Keiner darf den anderen schlachten, Kultur- und IT-Betriebe werden gleichrangig in einem Park von der Stadt gefördert. Zum „Haus der Produktionen“ für Akrobatik, Tanz und Theater an der Nordwestecke des Alten Schlachthofs kommt diagonal entgegengesetzt an der Südostecke des Viehhofs zwischen Messplatz und Tollhaus der große Neubau „Festigungszentrum“ für weiter aufstrebende Start-up-Unternehmen.

Politjubel über Schlachthof-Entwicklung

Zwei starke Kräfte bedingen also den Erfolg des Kreativparks Alter Schlachthof: Kunstbetriebe und Softwareschmieden gehen in und um die Sandsteinbauten aus dem 19. Jahrhundert seit rund zehn Jahren eine wachsende Beziehung ein, die national Beachtung findet. In der Fächerstadt selbst wird der „Alte Schlachthof“ längst von allen politischen Seiten bejubelt.

Leitprojekt 2015

Dabei war die Konversion eines veralteten Gewerbes der öffentlichen Hand für konventionelle Wirtschaftsförderer zunächst nur eine im Tollhaus der Alternativkultur gesponnene Träumerei. Zur Europäischen Kulturhauptstadt hat es für Karlsruhe nicht gereicht, aber der Schlachthof wurde auf der Welle der Kreativwirtschaft zum Leitprojekt für die 300. Stadtgeburtstagsfeier 2015.

Bald 1 000 Arbeitsplätze

„Jetzt haben 800 Beschäftigte einen Arbeitsplatz im Kreativpark“, berichtet Lina Hoscislawski von der „Karlsruher Fächer“. Allein 50 Leute von 30 Start-up-Firmen wirken in den 68 Seecontainern von „Perfekt Futur“, dem Kinderstall für Kreativ-Unternehmen in der früheren Schweinemarkthalle.

Direkt dahinter, an der Südostecke des Parks zwischen Tollhaus und Messplatz, steht schon ihre nächste Förderstufe: „Das Festigungszentrum wird auch im November fertig“, betont Rettenmaier. „Bei Einheiten von 40 bis 600 Quadratmetern rechnen wir dort mit weiteren 200 Arbeitsplätzen“, sagt Hoscislawski. Dorthin, wo der Quadratmeter zwölf Euro Miete koste, sollten auch Firmen umziehen, die im Schlachthof bei einer Miete mit nur acht Euro pro Quadratmeter mit Erfolg aufgepäppelt wurden.

Ein Zwillingsbau an der Messplatzgrenze folgt bald. Im Herbst 2017 wurde schon der Wettbewerb für das „Kreativwirtschaftszentrum“ entschieden. „Dort können dann gestandene Unternehmen der Branche ohne Förderung zum Mietpreis von 14 Euro pro Quadratmeter einziehen“, erklärt Rettenmaier.