In unserer neuen Rubrik „Top Ten“ präsentieren wir jeden Dienstag eine Liste mit zehn ausgewählten Orten, Dingen, Empfehlungen oder Herzensangelegenheiten aus der Region. Die (unserer Meinung nach) coolsten Bars in Karlsruhe haben in dieser lokalen Folge ihren Auftritt. Zehn Favoriten haben die BNN darin aufgelistet. Die Reihenfolge enthält dabei keine Wertung.

Bars in Karlsruhe: 1. Guts & Glory

Elegante Ausstattung, schummriges Licht und ungewöhnliche Zutaten in den Drinks: Im Hirschhof versteckt sich ein kleines Juwel im Karlsruher Nachtleben. Die Bar Guts & Glory setzt auf Qualität und stellt sogar ihren eigenen Gin her. Szene-Magazine wie das Mixology belohnen das Konzept mit positiven Bewertungen. Kein Drink auf der Karte schmeckt wie der andere – Lifestyle im Glas. Clubs, um anschließend Tanzen zu gehen, befinden sich ganz in der Nähe.

Bars in Karlsruhe: 2. Gold

Neben der Lounge hängen Konzertplakate an den Wänden. Auf der anderen Seite der Bar stehen kleine Tische für die Besucher, die noch Hunger haben. Im Gold in der Karlsruher Oststadt kann der Abend entspannt ausklingen – mit leichter Hintergrundmusik, klassischen Longdrinks und interessanten Kreationen.



Bars in Karlsruhe: 3. Der KofferRaum

Die Qual der Wahl haben Gäste im KofferRaum. Die Bar in der Karlsruher Hirschstraße hat neben einer charmanten Einrichtung auch eine lange Karte an alkoholhaltigen und -freien Drinks zu bieten. Sirup und Likör werden selbstgemacht. Je besonderer das Gemischte, desto eher kann man es im KofferRaum bestellen.

Bars in Karlsruhe: 4. Miad

Sie ist die wohl geheimste aller Bars in Karlsruhe – wenn nicht sogar Baden – und erfordert ein klein wenig Suche. Von außen ist das Miad nicht einmal zu erkennen – außer durch die wartenden Menschen in der Waldstraße, weil im kleinen schmalen Innenraum alle Plätze belegt sind. Klingeln nicht vergessen. Glaubt man den Bewertungen in der Szene, wird das Miad als eine der besten Bars in der Stadt gehandelt.

Bars in Karlsruhe: 5. Oxford Pub

Weniger schick, dafür umso authentischer ist der Oxford Pub in der Fasanenstraße. Kronkorken-Kunst an der Wand und Getränke für den kleinen Geldbeutel ziehen nicht nur Studenten in die Bar, die mehr an eine bodenständige Kneipe erinnert. Perfekt für einen unaufgeregten Abend unter Freunden.

Bars in Karlsruhe: 6. Heilige Sophie

Aus dem Eingangsbereich mit modernen Details geht es durch einen gemütlichen Raum, einige Stufen nach unten und schon steht man mitten in einem alten Gewölbekeller. Das Haus in der Sophienstraße wurde vor mehr als 30 Jahren von einem Architektenpaar in der Stadt entdeckt. Wenig später eröffnete die Heilige Sophie: eine Bar mit Wein, Tapas und jeder Menge Gelassenheit.

Bars in Karlsruhe: 7. Phono

Wer auf der Suche ist nach Bieren aus der ganzen Welt ist im Phono richtig. Inmitten von ein wenig Retro-Flair gibt es alles, was Hopfen und Malz zu bieten haben. Doch auch wer nicht zu den Bier-Liebhabern gehört, landet mit der Craftbeer Bar in der Karlsruher Oststadt einen Treffer: Whiskeys, Gins und Live-Musik.

Bars in Karlsruhe: 8. Santo’s Cocktailbar

Cocktails, Cocktails, Cocktails – darum dreht sich alles in der Karlstraße in Karlsruhe. Das Hotel Santo suchen nicht nur Reisende auf. Die dazugehörige Santo’s Cocktailbar – mit seiner umfangreichen Karte, Special-Drinks und Happy Hour – gehört zu den Treffpunkten im Karlsruher Nachtleben und gilt als Startpunkt vor dem Weg in die Clubs.

Bars in Karlsruhe: 9. Mapa

Wie in Lateinamerika geht es im Mapa zu. Die Bar mit hauseigener Mezcalería sieht sich als Ort für Fernweh und Urlaubsgefühle – in der Gartenstraße in Karlsruhe. Mexikanische Kultur, Drinks und Speisen gehören hier ebenso dazu wie authentische Live-Musik.

Bars in Karlsruhe: 10. Carlos Cocktailbar

Als „Kammerbühne des Lebens“ bezeichnet sich Carlos Cocktailbar liebevoll. Am Lidellplatz liegt die kleine eigenwillige Bar mit einem Blick für Details – für Gäste, die den Abend gemütlich mit einem guten Getränk genießen wollen.

