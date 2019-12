Beim Fifa eSports-Cup in Karlsruhe spielen die Fußballer am Controller

Anzeige

Beim eSports Cup der Sparkasse in Karlsruhe treten junge FIFA-Zocker gegeneinander an. Die Schiedsrichter haben mehr mit streikenden Controllern als mit echten Fouls zu tun. Bei aller Spielerei geht es bei dem Turnier aber auch um Geld…

Von Nina Setzler

„Flachschuss in der vierzehnten Minute – Eintracht Prügel führt“, verkündet Kommentator Florian von Stackelberg, als am Samstagmittag in der Karlsruher Innenstadt das allererste E-Sport-Turnier im Kundencenter der Sparkasse anrollt.

Über 100 Leute drängen sich um große Bildschirme und überdimensionierte Sitz-Fußbälle. „70 Teams sind am Start. Wir hatten zwar gehofft, dass sich so viele anmelden, sind nun aber doch positiv überrascht, dass die wirklich alle gekommen sind“, sagt Alexander Binder, der für die Sparkasse den Bereich Marktmanagement leitet. Er ist der Einzige im Saal, der ein Sakko zu seinen Sneakers trägt.

Ein Videospielturnier fürs frische Image

Mit dem eSports Cup, der im Vorfeld unter den Kunden der Bank sowie in den Sozialen Netzwerken beworben wurde, wolle sich das Geldhaus ein frisches Image verpassen und jungen Menschen auf Augenhöhe begegnen, heißt es in der Ankündigung.

Mehr zum Thema: Karlsruher E-Sportler gehören zu den besten in Europa

Praktisch, dass ein Teil der anvisiertem Zielgruppe beim virtuellen Fußballturnier fürs eigene Haus antritt: Luca Regelin und Daniel Wörner studieren BWL mit Schwerpunkt Bankwesen an der Dualen Hochschule und arbeiten parallel bei der Sparkasse.

Die beiden leidenschaftlichen FIFA-Zocker treten als „#TeamSparkasseU23“ an. „Nachdem jetzt die Gruppen gebildet worden sind, müssen wir schauen, wo und gegen wen wir am ersten Spieltag, also in der ersten Runde antreten“, erklärt Luca.

Jeweils zu viert sitzen die jungen Männer mit ihren Controllern nebeneinander, jeweils zwei steuern eine virtuelle Mannschaft an der Konsole. Frauen sind zunächst keine zu sehen, sie sitzen hier und da auf einem der zahlreichen Fußball-Sessel, ringsum sorgt Kunstrasen für Stadionatmosphäre. Die Stimmung in dem zur Spielhalle umfunktionierten Kundencenter ist gelöst, die Teams im Wettbewerb heißen „FC Lieberampool“ oder „FC Biercelona“.

Mehr zum Thema: Das LOL-Public Viewing in Karlsruhe: E-Sports auf der großen Leinwand

Die Spieler machen sich warm, indem sie ihre Finger schütteln, bevor es an die Konsolen geht. Drei Schiedsrichter, die sich weniger um Fouls, als um streikende Controller kümmern müssen, erklären die Regeln: 20 Gruppen à vier Teams spielen untereinander, die ersten 20 kommen weiter und treten wieder untereinander an, genau wie die Platzierten, am Ende entscheiden K. O.-Runden.

Eine große Leinwand am Kopfende des Saals schaltet von Spielfeld zu Spielfeld, zusammen mit den Live-Kommentaren von von Stackelberg, einem bekannten Gesicht der virtuellen Bundesliga, wird das Geschehen des Karlsruher eSports Cup auf YouTube gestreamt. Manch ein Kritiker der Szene diskutiert noch, ob solch ein Wettkampf mit Computerspielen überhaupt als Sport gewertet werden kann. Derweil verdienen andere in diesem Bereich bereits Millionen.

E-Sport wird online und auf Live-Turnieren ausgetragen, Fußball ist dabei gar nicht das lukrativste Spiel – und Deutschland nicht das erfolgreichste Land. „Absolut tonangebend im E-Sport-Bereich sind die Koreaner. Aber die besten deutschen E-Sportler verdienen auch immerhin über 50.000 Dollar pro Jahr“, erklärt Simon Mössner, der den Bereich Werbung und Veranstaltung bei der Karlsruher Sparkasse verantwortet.

Beim hauseigenen eSports Cup steht der Spaß am Spiel im Fokus, „Freundschaftsturnier“ heißt es oben an den Bildschirmrändern. Die meisten Spieler kämen aus Karlsruhe und Umgebung, zum Teil kenne man sich untereinander, sagen Luca Regelin und Daniel Wörner, bevor sie ihre Plätze vor dem Bildschirm einnehmen.

Immerhin 1.000 Euro Preisgeld sind hier zu erzielen – 500 Euro für die Sieger, 300 und 200 für die Zweit- und Drittplatzierten. Vermutlich eine hübsche Summe für die meisten Anwesenden. „Die Ältesten sind Jahrgang 1985, die allermeisten so um die 20 Jahre alt“, sagt Turnierorganisator Michael Exposito.