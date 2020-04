Belegschaftsaktien – viel Potenzial, aber wenige Fans

Anzeige

Dienstwagen, kostenloser Kaffee sowie Gratis-Obst, ein gesponserter Kita-Platz für den Nachwuchs und die After-work-Fete auf der firmeneigenen Dachterrasse – Unternehmen bieten einiges, um gute Mitarbeiter zu gewinnen oder um sie ans Unternehmen zu binden. Eine andere Möglichkeit ist über 150 Jahre alt: Belegschaftsaktien. 1858 wurden die Mitarbeiter von Siemens & Halske AG erstmals so am Gewinn beteiligt.

Wer eine Belegschaftsaktie hat, dem gehört ein (Bruch-)Teil des Unternehmens, bei dem er arbeitet. Er profitiert per Dividende von dessen Gewinn. Und er kann – zumindest bei Stammaktien – auf der Hauptversammlung mit abstimmen.

Dennoch gibt es beispielsweise in Frankreich mit 3,2 Millionen und in Großbritannien mit zwei Millionen Belegschaftsaktionären anderswo deutlich mehr dieser Gesellschafter als in Deutschland. Die Zahl schwanke seit Jahren zwischen 900.000 und 1,3 Millionen Belegschaftsaktionären, erläutert Norbert Kuhn vom Deutschen Aktieninstitut (Frankfurt/Main) auf Anfrage dieser Zeitung. „Von den Höchstständen um die Jahrtausendwende mit 1,6 Millionen Belegschaftsaktionären haben wir uns leider wieder entfernt.“

Belegschaftsaktien gibt es in Deutschland seit mehr als 150 Jahren

Kuhns Bedauern hat seine Gründe. Verschiedene Studien hätten nachgewiesen, dass Mitarbeiteraktionäre sich mit ihren Unternehmen stärker identifizieren. Kuhn: „Dies senkt die Fluktuation im Unternehmen und erhöht die allgemeine Zufriedenheit, ist also eine Win-win-Situation für Unternehmen und Mitarbeiter.“

Der Fiskus sei ein Grund, warum es in Deutschland vergleichsweise wenig Belegschaftsaktionäre gibt. Bislang können Unternehmen nur für maximal 360 Euro Aktien anbieten, ohne dass das Finanzamt den Finger erhebt. Im Zusammenhang mit der Grundrente wurde ursprünglich von der Großen Koalition eine Verdoppelung beschlossen, „die sich aber nicht im Regierungsentwurf zur Grundrente wiederfindet“, so Kuhn.

Selbst falls der Betrag erhöht wird, bleibt er skeptisch: „Inwiefern dies für eine neue Welle neuer Mitarbeiteraktienprogramme ausreichen würde, ist allerdings fraglich.“ Zum Vergleich: In Österreich liegt der Freibetrag bei 4.500 Euro und in Irland sogar bei 12.700 Euro.

SAP und Siemens mit Sonderrollen

Immerhin hat von den 30 Dax-Konzernen rund die Hälfte seine Mitarbeiter am Grundkapital beteiligt. Siemens zählt, wie eingangs erwähnt, zu den Pionieren und hat mit Abstand die meisten Mitarbeiter-Aktionäre. „Wir wollen mit Belegschaftsaktien die Eigentümerkultur und die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen steigern“, so Pressesprecher Wolfram Trost.

„Jeder Mitarbeiter soll Entscheidungen so treffen, als sei Siemens sein eigenes Unternehmen.“ Belegschaftsaktien sind bei Siemens nicht auf bestimmte Hierarchieebenen beschränkt. Im aktuellen Jahr 2020 hätten rund 92.000 Siemens-Mitarbeiter am Belegschaftsaktienprogramm teilgenommen.

Laut „Handelsblatt“ halten die Siemensianer etwas mehr als drei Prozent der Siemens-Aktien. Sie sind damit der drittgrößte Investor des Elektrokonzerns. Das lohnt sich offenbar: Die Wirtschaftszeitung verweist auf gut zwei Jahre alte Berechnung der Hans-Böckler-Stiftung: Ein einst 18-jähriger Siemensianer, der alle Belegschaftsaktien-Angebote angenommen hat und die Wertpapiere immer noch hält, hatte mit 65 Jahren in seinem Depot 2.176 Aktien im Wert von 217.600 Euro. Der Gewinn: 199.281 Euro, plus Einnahmen aus Dividenden, Bezugsrechten und Steuerguthaben von 81.855 Euro.

Die SAP SE bietet seit 30 Jahren Belegschaftsaktien an, „kontinuierlich und bis heute ohne Unterbrechung“, wie Daniel Reinhardt von der Presseabteilung des Walldorfer Softwarekonzerns sagt. Jeder SAP-Mitarbeiter könne am Aktienprogramm teilnehmen. Von den 21.600 Mitarbeiter in Deutschland sind laut Reinhardt knapp 90 Prozent SAP-Aktionäre. Von den weltweit 100.000 SAP’lern sind es mehr als 73 Prozent. Gefragt nach dem Warum, sagt Reinhardt: „Das ist in der IT-Branche üblich.“

„Das ist in der IT-Branche üblich“

So ist auch bei der init SE in Karlsruhe, wo es im Zuge einer Gewinnbeteiligung 2005 zum ersten Mal Belegschaftsaktien gab. „Es ist geplant, für das Geschäftsjahr 2019 wieder Belegschaftsaktien auszugeben, das ist abhängig vom Ergebnis“, sagt Pressesprecherin Simone Fritz. Zwei Jahre lang müssen die Mitarbeiter die Aktien halten, danach ist ein Verkauf möglich. Da es sich um Inhaberaktien handelt, kann die auf IT-Lösungen für den ÖPNV spezialisierte init SE auch nicht ermitteln, wie viele Mitarbeiter noch Aktionär sind.

Der Baden-Badener Finanzdienstleister Grenke AG geht mittlerweile wieder einen anderen Weg. Beim Börsengang im Jahr 2000 wurden den Mitarbeitern in Deutschland noch Belegschaftsaktien angeboten. „Da wir inzwischen in 33 Ländern vertreten sind und die Mehrzahl der Mitarbeiter nicht in Deutschland arbeitet, setzen wir auf ein Modell, das international sehr viel tragfähiger ist“, erklärt Pressesprecherin Nicole Schieler. Konkret beteiligt Grenke seine Mitarbeiter per variabler Erfolgszulage zum Gehalt.

Daimler-Mitarbeiter halten ein bis zwei Prozent des Grundkapitals

Seit 1973 bietet Daimler Belegschaftsaktien an, vornehmlich Mitarbeitern der Daimler AG, der Mercedes-Benz AG und der Daimler Truck AG. „Insgesamt halten die Mitarbeiter rund ein bis zwei Prozent des Daimler-Stammkapitals“, sagt Heiko Pappenberger von der Presseabteilung.

Die EnBW als größtes Unternehmen mit juristischem Sitz im Verbreitungsgebiet der BNN verzichtet übrigens auf Belegschaftsaktien, wie eine Sprecherin bestätigt. Dem Land und dem kommunalen Zweckverband gehören jeweils 46,75 Prozent des Grundkapitals, der Rest ist im Streubesitz.

Aktien-Lobbyist Kuhn begrüßt es natürlich, wenn Unternehmen Belegschaftsaktien offerieren. „Sie sind Botschafter der Aktienanlage“, unterstreicht er. Der Hintergrund: Hat jemand als Belegschaftsaktionär erst einmal gute Erfahrungen gemacht, dann „hilft dies, die Skepsis gegenüber Aktien als Anlageform zu überwinden und sie für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge zu nutzen“.

Risiken bleiben

Wie auch immer: Risiken bleiben. Die Kurse können purzeln, was schlecht ist, wenn man zu diesem Zeitpunkt Geld braucht und zwingend auf den Verkauf seiner Belegschaftsaktien angewiesen ist. Die Dividende kann natürlich auch gestrichen werden, falls die Geschäfte schlecht laufen. „Und bei einer Insolvenz ist nicht nur der Arbeitsplatz, sondern auch das gesamte Vermögen weg“, räumt auch Kuhn vom Deutschen Aktieninstitut ein. „Deswegen ist es wichtig, die Aktienanlage breit zu streuen, um langfristig attraktive Erträge zu erzielen.“