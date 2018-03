Karlsruhe: „Frau Erdfrau“ ist tot

Das Erdmännchen mit dem Namen „Frau Erdfrau“ aus dem Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe ist tot. Das 13 Jahre alte Tier musste eingeschläfert werden, da sich laut dem Zoo der Gesundheitszustand massiv verschlechtert hatte. Bekannt wurde „Frau Erdfrau“ vor allem durch ihre Vorliebe für einen Miniatur-Liegestuhl.

„Altersbedingte Probleme wie Arthrose hatte sie schon seit längerer Zeit, diese hatten sich jedoch akut verschlechtert“, erläutert Zootierärztin Julia Heckmann am Montag. Das Erdmännchen stammte aus der Gruppe, die früher oberhalb der Seelöwen auf dem Lauterberg lebte. In eine neu gebaute Anlage bei den Giraffen konnte sie nicht einziehen, da die dortigen Erdmännchen-Mitbewohner wesentlich jünger waren und eine Vergesellschaftung von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen wäre.

„Frau Erdfrau“ zog daraufhin in eine Alters-WG mit dem ebenfalls sehr alten Fennek „Foxi“. Fennek ist übrigens ein Wüstenfuchs. Er lebte bis dahin alleine in seiner Anlage im Raubtierhaus. Die Alters-Wohngemeinschaft funktionierte nach kurzer Eingewöhnung sehr gut, beide Tiere holten sich ihr Futter sogar aus dem gleichen Napf.

Europaruhm dank Liegestuhl

Der Lieblingsplatz des alten Erdmännchens „Frau Erdfrau“ in der Anlage war dabei meist unter dem Wärmestrahler. Dabei lehnte sich „Frau Erdfrau“ an die Steine als ruhe sie in einem Liegestuhl. Tierpflegerin Dagmar Bauer bastelte daraufhin einen Liegestuhl, der auf die Größe des Erdmännchens angepasst war. Fortan machte es sich „Frau Erdfrau“ darin gemütlich – auch sehr zur Freude der Besucher. Das Bild des Erdmännchens wurde europaweit in Zeitungen und Online-Medien abgebildet, auch das Fernsehen berichtete darüber.