Beschlossene Sache: Mehrere tausend Sänger kommen nach Karlsruhe

Der Gemeinderat hat den Weg für ein musikalisches Juli-Wochenende im Jahr 2021 frei gemacht. Er hat einstimmig 50 000 Euro freigegeben, um das vielstimmige Chorfest Baden zu unterstützen. Damit trägt die Stadt rund ein Fünftel der Gesamtkosten. Den Rest teilen sich die Evangelische Landeskirche sowie Sponsoren. Zum Chorfest werden vom 2. bis 4. Juli 2021 rund 4 500 Sänger und Nachwuchssänger sowie 20 000 Besucher erwartet.

Dass die Wahl auf Karlsruhe als Austragungsort gefallen ist, ist kein Zufall. Die Evangelische Landeskirche legt zwei große Veranstaltungen zusammen: Am ersten Juli-Wochenende 2021 feiert die Landeskirche in Karlsruhe ihr 200-jähriges Bestehen – und eben das Chorfest Baden. Es gehe darum, Chöre aus verschiedenen Generationen und in großer Stilbreite öffentlich zu präsentieren, so die Veranstalter. Auch interessant: Evangelische Landeskirche will junge Menschen an sich binden Bei den bisherigen beiden Ausgaben in Pforzheim 2013 sowie in Heidelberg 2017 waren Kantoreien und Vokalensembles aus ganz Baden zusammengekommen. Auch Kinder-, Jugend- und Seniorenchöre waren dabei.

Offen für alle

„Die Kirchenmusik bildet ein wichtiges Bindeglied zwischen Kirche und Gesellschaft“, so die Evangelische Landeskirche. Das Chorfest Baden blickt auf eine lange Tradition zurück, auch wenn es in seiner aktuellen Form in Karlsruhe erst in seine dritte Auflage gehen wird. Vorgänger war der sogenannte „Landeskirchengesangstag“, der seit über 100 Jahren in Baden stattfindet.