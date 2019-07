Besondere Zugabe: „Fettes Brot“ rockt auch am Sonntag beim „Fest“

Anzeige

Zugabe der besonderen Art: Die drei norddeutschen Jungs von „Fettes Brot“ rocken auch am Sonntag beim „Fest“. Das wurde während ihres Auftrittes am Samstag in Karlsruhe bekannt. Doktor Renz, König Boris und Björn Beton machen am letzten „Fest“-Tag bei den PxP Allstars mit.

Außerdem erklärte Martin Wacker, Organisator des Festivals, dass es für Sonntag noch 2.000 zusätzliche Karten zu kaufen gibt.

Unter dem Namen „PxP Allstars“ stehen neben den Broten Johannes Oerding, Sophie Hunger, Teesy und Fetsum auf der Hauptbühne. Die Erlöse wollen die „Allstars“ Karlsruher Projekten und Einrichtungen zukommen lassen, die etwas für Kinder und Jugendliche tun. Generell liegt der Fokus des Vereins „PxP Embassy“ derzeit auf den Ländern Jemen, Uganda und Deutschland.