„Best Ager“ treiben Wirtschaft an und stellen größten Pflegedienst

Ja, es geht ihnen gut, den „Menschen in den besten Jahren“, von Marketing-Profis auch „Best Ager“ genannt. Die rasant wachsende Altersgruppe zwischen Ende der Berufstätigkeit und erstem Pflegegrad fühlt sich in der Regel jünger, als der Geburtstermin ausweist, und ist so reich wie keine Generation zuvor – und vermutlich so bald keine danach. Das ist ein Grund zur Freude, keine Frage, für alle, die nicht die Ausnahme von der Regel darstellen und „dazugehören“. Für jene, die noch arbeiten, oft gerne und länger, als nötig, die auf eine gesicherte Zukunft im Alter zusteuern und Pläne machen. Für jene, die bereits aus dem Berufsleben ausgestiegen sind und die Früchte lebenslanger Produktivität und on top vielleicht noch die ein oder andere Erbschaft genießen.

Hohe Ansprüche in Sachen Service und Qualität

Und natürlich freut sich auch die Wirtschaft, freuen sich Händler und Dienstleister, soweit sie sich auf die hohen Ansprüche in puncto Service und Produktqualität der konsumfreudigen, durchsetzungsstarken jungen Alten eingestellt haben und nicht mehr an angeblich so werbewirksamen, aber wenig einträglichen jungen Zielgruppen klammern.

Eine lukrative Zielgruppe

Kunden im Alter von 50plus sind die lukrative Zielgruppe der Zukunft, und dank wachsenden Gesundheitsbewusstseins und medizinischer Möglichkeiten eine langlebige dazu. In ein möglichst langes, möglichst aktives Leben mit möglichst hoher Lebensqualität wird gezielt investiert. Der Markt beeilt sich, dem gerecht zu werden. Investiert wird aber nicht nur zukunftsbezogen. Auch den Spaß an der Freud’ hier und heute lassen sich die „Best Ager“ gerne etwas kosten. Wellness, Fitness, Kultur, neue Technologien, kulinarische Genüsse – und Reisen ans Meer, in die Berge, in Städte, dem Abenteuer entgegen.

Sie stellen den „größten Pflegedienst“

Alles wunderbar, aber die über 50-jährigen leisten sich nicht nur viel, sie leisten auch für die Gesellschaft viel. Insofern ist die Beschreibung bis hierhin geradezu dramatisch unzureichend. Denn diese „Menschen in den besten Jahren“ sind es, die vornehmlich „den mit Abstand größten Pflegedienst in Deutschland“ stellen, wie es Sozialpolitiker gern formulieren.

Ohne ihr Engagement und ihre Aufopferungsbereitschaft wäre die Versorgung der bundesweit rund 3,4 Millionen Pflegebedürftigen gar nicht möglich. Von den rund 2,59 Millionen zu Hause versorgten Pflegebedürftigen werden 1,76 Millionen ausschließlich (!) von Angehörigen versorgt, 830.000 nehmen noch einen ambulanten Pflegedienst in Anspruch. Der Löwenanteil der pflegenden Angehörigen ist (nicht nur weiblich, sondern) über 55 Jahre alt und somit Teil der Gruppe „Best Ager“. Als Teil einer „Marktmacht“ würden sich freilich viele dieser Pflegepersonen nicht empfinden. Laut Barmer Report haben 44,2 Prozent der pflegenden Angehörigen ein Haushaltseinkommen von weniger als 1.000 Euro. Der Sprung aufs Kreuzfahrschiff dürfte damit nicht gelingen.

Aber die Politik reagiert (endlich) darauf. Es gibt bereits heute, nicht nur finanziell, mehr Unterstützung für die pflegenden Angehörigen, als gestern, und morgen soll noch mehr kommen. Bei näherer Betrachtung der statistischen Erhebungen gibt es schließlich keinen Zweifel: Wenn diese starke Generation unter der Last der Verantwortung zusammenbricht und der „größte Pflegedienst“ nicht mehr funktioniert, würde das die Gesamtgesellschaft teuer zu stehen können.

