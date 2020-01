Anzeige

Neuer Erfolg für den Alpenverein Karlsruhe: Zwei seiner Paraclimbing-Kletterer sind für die Nationalmannschaft nominiert. Jacqueline Fritz ist für den A-Kader aufgelistet, Mario Persing für den B-Kader.

Vorreiterrolle

Der mitgliederstärkste Verein der Stadt hat eine Vorreiterrolle im Paraclimbing. 2017 richtete er den ersten nationalen Paraclimbing-Wettkampf aus. Zu dessen zweiter Auflage am 20. Juni in der Kletterhalle des Vereins beim Fächerbad in der Waldstadt erwarten die Karlsruher Organisatoren wieder Teilnehmer aus dem gesamten deutschsprachigen Raum.

Auf Krücken über die Alpen

Fritz und Persing machen bereits seit einiger Zeit mit Ausnahmeleistungen auf sich aufmerksam. Die 32 Jahre alte Jacqueline Fritz verlor als 15-jährige Balletttänzerin nach einem Bänderriss durch eine misslungene Operation einen Unterschenkel. Acht Jahre verbrachte sie im Krankenhaus. In den Bergen fand sie neuen Lebensmut.

2016 überquerte sie auf Krücken mit ihrem Hund die Alpen. Im April 2019 erklomm sie auf Tourenskiern den Berg Unnütz am Achensee in Österreich und fuhr dann auf einem Ski ab.

Parallel startete sie als Sportkletterin beim Alpenverein Karlsruhe eine steile Karriere und gewann schon bei der Paraclimbing-Weltmeisterschaft im Sommer 2019 Bronze.

Auf ungewöhnlichen Wegen

Der 30-jährige Mario Persing meistert knifflige Griffkombinationen an künstlichen Kletterwänden, obwohl sein linker Arm seit einem Unfall gelähmt ist. Bei seinem ersten Start in internationaler Konkurrenz belegte er Mitte 2019 vom Fleck weg den zweiten Platz.

Persing geht auch beruflich ungewöhnliche Wege. Als angehender Fachtierpfleger im Reptilium Landau begegnen ihm etwa bei der Präsentation der Königspythons viele Besucher.

Termin

Jacqueline Fritz ist am Freitag, 10. Januar, ab 22 Uhr zu Gast in der NDR Talk Show mit Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt. Dort begegnet sie auch Til Schweiger und dessen Tochter Lilli, Ex-„Tatort“-Kommissar Oliver Mommsen sowie dem Kabarettisten Emmanuel Peterfalvi, bekannt als Reporter „Alfons“ mit dem charakteristischen grauen Puschelmikrofon.