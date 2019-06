Bestellen von Backwaren per Mausklick

Anzeige

Bestellen beim Bäcker – bislang läuft das meistens so: Der Kunde steht am Tresen, diktiert der Verkäuferin seine Wünsche. Die notiert sich das auf einen Zettel. Am Wunschtag holt der Kunde seine Backwaren ab und bezahlt. Doch es geht auch anders: Der Kunde ordert wann und wo er will per Tablet oder Smartphone, sieht die Leckereien darauf abgebildet. Er bezahlt, wenn sein virtueller Warenkorb gefüllt ist und holt die Tüte zum genannten Termin im Laden ab. „Das ist eine gute Möglichkeit zur Kundenbindung“, sagt Jochen Knorpp, Chef der Bäko Mittelbaden, im BNN-Gespräch. Zudem bestehe die Chance, dass der Kunde mehr bestellt. Rationeller sei der Bestellvorgang ohnehin. „Bäcker online“ heißt die Software, die die Einkaufsgenossenschaft Bäko zusammen mit einem Partner seit Mai gezielt ihren Mitgliedern anbietet. „Das Thema Innovation und Digitalisierung spielt auch in unserer Branche eine nicht unerhebliche Rolle“, so Knorpp.

Innovativ sein müssen die handwerklich arbeitenden Bäckereien zunehmend, denn laut Gesellschaft für Konsumforschung wird mittlerweile jedes dritte Brot im Supermarkt oder beim Discounter gekauft. Bei der Bäko nimmt die Zahl der backenden Mitgliedsbetriebe ab, zuletzt von 345 auf 335. Einfacher werde die Lage nicht, sagt Knorpp. „Die Lage trübt sich eher ein.“ Für die Bäko bedeutet dies, dass sie für dieses Jahr mit einem Umsatzrückgang von bis zu fünf Prozent rechnet.

Bundesweit ist es so: Die Haushalte werden kleiner, außerdem ändern sich Gewohnheiten. Da wird abends auch öfters mal etwas Warmes gegessen. Das hat zur Folge, dass weniger beim Bäcker gekauft wird. Viele Verbraucher wechseln auch zwischen den Anbietern: Für 1,40 Euro werden heute 100 Gramm Brotspezialität beim Bäcker gekauft und tags darauf für den gleichen Betrag ein Kilo Weizenmischbrot beim Billiganbieter.

Die Bäcker im ländlichen Raum würden gerne mit noch größerer Vielfalt kontern. „Die könnten das auch“, sagt Knorpp. Dafür bräuchten sie aber mehr Fachkräfte. Der Bäko-Chef spricht zudem von einer zunehmenden Bürokratisierung, die die handwerklich arbeitenden Bäcker nerve und ihnen Zeit raube. Umso wichtiger sei, dass die Bäko ihnen Impulse gibt.

Dazu gehört eine Planungssoftware, die den Bedarf der Bäckereien prognostiziert – und Retouren minimiert. Auch bei der Bäko selbst können die Bäckereien mittlerweile die benötigten Rohstoffe online bestellen. Viele warten aber nach wie vor, bis der Verkaufsberater bei ihnen vorbei schaut, oder sie greifen zum Telefonhörer.

Backwaren häufig vom Discounter

„Die Lösung schlechthin“ gebe es für die Herausforderungen des Marktes nicht, sagt Knorpp. Dafür seien die Betriebe zu unterschiedlich: Da gibt es die Bäckerei mit einem Laden oder den großen Filialisten. Oder jenen, der den Dorfladen ersetzt und den anderen, der seine Bäckerei mit einem Bistro kombiniert. Abnehmend sei aber die Zahl der Landbäckereien mit Dorfladencharakter. „Das haben die Verbraucher mit entschieden“, sagt Knorpp. In so manchem größeren Dorf gebe es mittlerweile mehrere Discounter, wo vor 15 Jahren noch kein Billiganbieter war – schon gar nicht mit Backstation.

Wichtig seien Frequenzbringer: Wenn eine Konditorei auch Eis verkauft, könne das zusätzliche Kundschaft anziehen, die auch Backwaren kauft. Aber mit einem zusätzlichen Angebot nehme in der Folge die Komplexität des Betriebes zu – auch wegen der bürokratischen Auflagen. Das schrecke etliche der Mitglieder ab, ihr Angebot auszuweiten.

Bäko Mittelbaden eG (Offenburg)

Gründungsjahr: 1912

Produkte: Rohstoffe und Maschinen für Bäckereien und Konditoreien

Geschäftsführer: Jochen Knorpp

Umsatz: 78,4 (2017: 77,7) Millionen Euro

Jahresüberschuss: 306 000 (2017: 324 000) Euro

Exportquote: fünf Prozent

Mitarbeit (Köpfe): unverändert 137

www.baeko-mittelbaden.de