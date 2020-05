Besucher in Karlsruhe und der Region freuen sich über die Eröffnung der Gastronomie

Anzeige

Das erste Mal zum Mittagstisch wieder ins Lieblings-Restaurant – das war an diesem Montag erstmals seit Wochen wieder möglich. Auch das Wetter spielte mit und so tummelten sich in den Biergärten und der Außengastronomie in der Region die ersten Gäste.

Unterschiedlich ist das Bild in Gaggenau. Längst nicht alle Gaststätten, die jetzt wieder öffnen dürften, tun dies auch. Einige warten mit Blick auf die vielen Bedingungen noch mit der Wiedereröffnung ab und setzen weiter ihren Liefer- und Abholservice fort, der sich inzwischen eingespielt hat.

Besucher nehmen die Angebote unterschiedlich gut an

Am Marktplatz und in der Fußgängerzone haben dagegen die Gaststätten und Eiscafes wieder offen. Bei einem Rundgang um die Mittagszeit waren dort etwa die Hälfte der Tische besetzt. „Die Leute wollen jetzt raus, schon zur Eröffnung heute Morgen um acht Uhr waren die ersten Stammgäste da“, freut sich Veronika Büchner, Assistentin der Geschäftsführung im „Brezels“.

Wieder hier zu sitzen, den Leuten beim Bummeln zuzusehen und einen Kaffee zu trinken, hat mir schrecklich gefehlt. Besucherin des Bruchsaler Pavillons

In „normalen“ Zeiten hat Engel-Wirt Jürgen Kohler in Bühl um 13 Uhr um die 50 bis 80 Gäste. Am Tag der Wiedereröffnung nach wochenlanger Corona-Pause hat er um diese Zeit gerade einmal zehn gezählt, Anrufe für Reservierungen kommen nur zögerlich, für seinen Hotelbereich wurden sämtliche Buchungen bis September storniert.

Brigitta Huber ließ es sich am Mittag im Bruchsaler Pavillon gut gehen. „Wieder hier zu sitzen, den Leuten beim Bummeln zuzusehen und einen Kaffee zu trinken, hat mir schrecklich gefehlt“, sagte sie.

