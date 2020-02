Besucherrekord: Karlsruher Eiszeit profitiert vom warmen Winter

Anzeige

Die Eiszeit vor dem Karlsruher Schloss ist mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. 75.000 Menschen waren in den vergangenen zehn Wochen auf der größten Open-Air-Eisbahn Süddeutschlands unterwegs. Für die Zukunft gibt es einige Wünsche.

Ganz zum Schluss lässt es sich doch noch mit dem Wettergott hadern. Zur Abtauparty der Eiszeit vor dem Schloss ist es ungemütlich und nass. Entsprechend haben regenresistente Eisläufer auf der gut 2.000 Quadradmeter großen Fläche viel Platz. Das war in den vergangenen zehn Wochen eher die Ausnahme. Die Veranstalter um Martin Wacker blicken auf erfolgreiche Tage zurück. Rund 75.000 Menschen haben sich auf zwei Kufen aufs Eis getraut – so viele wie noch nie in der 17-jährigen Geschichte der Eiszeit.

„Wir sind richtig glücklich über den Verlauf“, sagt Wacker, der allerdings auch weiß, dass er sich gleich doppelt bei Petrus bedanken darf. Nicht nur wegen der wenigen Regentage, sondern auch weil die warmen Temperaturen alternative Wintersport-Angebote größtenteils verhindert haben.

Wunschliste: Mehr Fläche und ein Dach für das Eisstockschießen

Glücklich über den großen Andrang ist auch der Eisbahn-Betreiber Interevent. Teilweise hätten die 600 Paar Leihschlittschuhe nicht ausgereicht, heißt es auf Nachfrage. Kein Wunder also, dass man Raum für weiteres Wachstum sieht. „Eine größere Fläche und eine Überdachung für das Eisstockschießen wären toll“, sagt Fabrizio Bianco mit dem Blick auf die nächste Saison.

Doch bevor die ansteht, ist erst einmal Aufräumen angesagt. Pünktlich um 21 Uhr stellt Bianco die drei Aggregate ab, die eine minus 12,4 Grad kalte Flüssigkeit durch die Schläuche unter dem Eis gepumpt haben. Bis Mittwochabend soll ein 20-köpfiges Abbau-Team das komplette Equipment auf drei Lastwagen verladen.

Schulen und Kindergärten sorgen für volle Vormittage

Zwei große Zugpferde hat der Chef der Karlsruhe Marketing und Event, Martin Wacker, neben den nicht zu beeinflussenden Wetterbedingungen für den Rekordbesuch ausgemacht. Einerseits hätten an den Vormittagen oft Schulen oder Kindergärten für eine volle Eisbahn gesorgt. Andererseits seien die zusätzlichen Abendveranstaltungen sehr gut angenommen worden.

Mehr zum Thema: Schlittschuh-Kurse bei Karlsruher Eiszeit sehr beliebt

Auch mit der Entwicklung der Stände rund um die Eiszeit ist Wacker glücklich. „Gerade nachdem die Weihnachtsstadt zu war, war das eine gute Alternative“, sagt Wacker.

Eiszeit-Stube soll eigene Küche bekommen

Gastwirtin Marion Fischer, die die Eiszeit-Stube im neuen Festzelt betreut, war mit ihrer Karlsruhe-Premiere zufrieden. Sie sieht aber Raum für Verbesserungen. So soll es in der neuen Saison ab November neben Getränken auch eine Küche mit verschiedenen Speisen wie Käsefondue geben. Dieser Wunsch sei häufig an sie herangetragen worden, erzählt Fischer.

Davon abgesehen scheint die Zeit der großen Anpassungen im Umfeld der Eiszeit vorbei. „Wir möchten mit den gleichen Buden und dem gleichen Angebot weitermachen“, kündigt Mieter Manfred Becker an. „Der Platz ist hier so gut wie ausgeschöpft. Deshalb hoffen wir, dass wir ab November nahtlos an die gute Saison anknüpfen können.“