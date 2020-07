BGV-Chef Bohn: Wir wollen die „Helden des Alltags“ anerkennen

Anzeige

Die Karlsruher BGV/Badische-Versicherungen-Gruppe nimmt verstärkt junge Familien und Firmenkunden in den Fokus, weil sie hier entsprechendes Wachstumspotenzial sieht. Bei der Kundschaft sorgt die Assekuranz mit innovativen Produkten für Furore.

Ungewöhnlich ist auch der Rabatt für „Helden des Alltags“ in der Corona-Krise. Über diese Themen unterhielt sich BNN-Redakteur Dirk Neubauer mit dem Vorstandsvorsitzenden Edgar Bohn. Das BGV-Urgestein ist bereits seit 1989 bei der Versicherungsgruppe tätig.

Die „Helden des Alltags“ – Verkäuferinnen, Arzthelferinnen, etc. – erhalten beim BGV bei einem Neuvertrag Rabatt. Wie kommt diese im Mai gestartete Aktion an?

Bohn: In der kurzen Zeit sind knapp 100 Verträge zusammengekommen – ohne Werbung. Die Idee war: Wir wollen als BGV die „Helden des Alltags“ anerkennen. Für ehrenamtliche Helfer bei Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Rettungsdiensten bieten wir ja schon sehr lange einen vergünstigten sogenannten „Blaulichttarif“.

Bohn: Wir probieren vieles aus – und lernen dabei enorm hinzu

Die BGV-Gruppe gilt als innovativ: Einen Unfallmeldedienst gab es, bevor dieser bei neuen Autos Vorschrift wurde, auch ein maßgeschneidertes Versicherungspaket für junge Menschen oder den „Fleximobil-Tarif“ bei der Kfz-Sparte könnte man nennen. Wirtschaftlich ist das aber nicht immer …

Bohn: Wir haben vor Jahren im Unternehmen einen Innovationsprozess angestoßen. Innovatives Arbeiten würde gar nicht gelingen, wenn man immer den wirtschaftlichen Erfolg punktgenau voraussagen müsste. Wir probieren vieles aus – und lernen dabei enorm hinzu.

Rund 50 Prozent des gesamten Beitragsaufkommens generieren Sie über die Kfz-Sparte. Dabei ist der Margen-Druck dort sehr hoch. Soll der Anteil bei dem Wettbewerbsdruck so bleiben, weil die Kfz-Versicherung nun mal ein Ankerprodukt ist?

Bohn: Die Kfz-Versicherung ist in der Tat die umsatzstärkste Sparte, auch wenn wir die anderen Angebote ausbauen werden. Der Margen-Druck ist sicherlich da. Ab 9. Juli werden wir mit einem neuen Tarif für Privatkunden neu differenzieren …

Neuer Kfz-Privatkundentarif wird etwas günstiger

… es wird unter dem Strich teurer?

Bohn: Nein, etwas günstiger. Für uns wird die Familie dabei einen Schwerpunkt einnehmen.

Das müssen Sie erklären.

Bohn: Die Kfz-Versicherung wird vor allem für Familien günstiger; der Schadenverlauf ist dort besser.

Junge Familien in den Fokus zu nehmen, ist Teil Ihrer Strategie. Liegt das an der vergleichsweise überalterten Kundschaft der BGV/Badische Versicherungen-Gruppe?

Bohn: Wir werden mit Sicherheit unsere treuen, älteren Kunden nicht ausgrenzen. Wir sehen aber Chancen, wenn wir verstärkt junge Familien mit unseren Produkten ansprechen. Wenn deren Kinder mit dem BGV mitwachsen, ist das ein Vorteil für uns.

Aber Herr Bohn, junge Leute wollen doch oft beispielsweise gar kein eigenes Auto mehr, brauchen also auch keine Kfz-Versicherung. Oft ist es jungen Menschen doch wichtiger, das neueste Smartphone-Modell zu besitzen, gerne mit einer im Elektronikmarkt abgeschlossenen Smartphone-Versicherung.

Bohn: Solche Versicherungen werden ja auch von Verbraucherschützern entzaubert. Wir gehen auf junge Menschen gezielt mit unseren Social-Media-Aktivitäten zu. Außerdem wollen wir für noch mehr Versicherungen einen online-Abschluss ermöglichen. Generell möchten wir bekannter werden. Hier, im Großraum Karlsruhe, ist der BGV ein Begriff. In Nord- und in Südbaden besteht noch Potenzial, obwohl wir auch dort an Bekanntheit zugelegt haben – etwa durch unsere Sponsorentätigkeit für die Rhein-Neckar-Löwen und für den SC Freiburg.

Alles schön und gut. Aber ausgerechnet an ihrem Stammsitz Karlsruhe hat neulich die befreundete Stuttgarter Versicherungsgruppe WGV plakativ für sich geworben. Haben Sie da nicht zum Telefonhörer gegriffen?

Bohn (lacht): Ja, hab‘ ich. Mein Kollege hat betont, dass der WGV als Direktversicherer nun mal deutschlandweit diese Aktion hatte. Ich kann Ihnen aber versichern, dass wir mit dem WGV gut zusammenarbeiten, beispielsweise bei IT-Themen.

Die badischen Kommunen sind für den BGV eine feste Bank, bislang sind alle bei Ihnen versichert. Was gibt Ihnen die Gewissheit, dass das so bleibt?

Bohn: Die 447 Kommunen sind alle freiwilliges Mitglied bei uns. Sie sind unsere DNA. Wir sind sehr eng miteinander verbunden. Immer, wenn neue Risiken entstehen, sind wir dabei. Wir waren beispielsweise die ersten, die Kommunen eine Cyberversicherung angeboten haben. Wir beraten sie auch. Und das schätzen sie.

Mit Rosinenpickerei kann man auf dem Markt nicht erfolgreich sein.

Und wenn ein findiger Bürgermeister meint, er könnte etwas einsparen?

Bohn: Einzelfälle gibt es. Das sind dann aber Wettbewerber, die sich Rosinen herauspicken wollen. Mit Rosinenpickerei kann man auf dem Markt jedoch nicht erfolgreich sein, das merken diese schnell. Die Kommunen wissen, was sie an uns haben. Sie sind quasi ja auch Eigentümer des BGV.

Bei Kommunen sind Sie auf Baden beschränkt. Deshalb wollen Sie bundesweit das Firmenkundengeschäft forcieren. Was haben Sie vor?

Bohn: Wir versichern seit vielen Jahrzehnten kommunale Unternehmen, wie beispielsweise Stadtwerke oder Krankenhäuser. Die entsprechende Kompetenz können wir auch mittelständischen Unternehmen bieten, die nicht der öffentlichen Hand gehören, auch außerhalb Badens. Diesen Markt gehen wir systematisch an. Industrieversicherer werden wir aber mit Sicherheit nicht werden.

Das Kfz-Flottengeschäft müssen sie jedoch nachschärfen, da es defizitär ist. Richtig?

Bohn: Lässt man mal die Tochtergesellschaften der Automobilkonzerne außen vor, dann sind wir bundesweit der größte Versicherer beim Car-Sharing. Wir legen nicht drauf, verdienen aber auch nicht üppig. Wir gewinnen dadurch weitere Kontakte zu Privatkunden, was uns wichtig ist. Außerdem wollen wir ein moderner Versicherer sein und Trends wie Car-Sharing begleiten. Was Sie ansprechen, ist das Kleinflottengeschäft mit 3 bis 15 Autos. Da legten wir drauf und mussten reagieren.

Arbeits-, Miet-, Reiserecht – die Bedeutung Ihrer Tochter Badische Rechtsschutz müsste doch in Corona-Zeiten enorm gestiegen sein?

Bohn: Diese Themen beschäftigen uns sehr. Wir sind stolz auf unsere kleine, aber feine Tochter.

Apropos Corona: Die BGV/Badische Versicherungen-Gruppe ist bislang doch recht gut durch die Krise gekommen …

Bohn: Die meisten Beiträge wurden bereits zum Jahresbeginn abgebucht, also vor dem Ausbruch der Krise. Während des Shutdowns waren unsere Kundencenter geschlossen, die Neukundenakquise war also schwierig. Dafür gab es insgesamt weniger Schadenaufkommen. Bei der Kfz-Versicherung gibt es allerdings mittlerweile einen Nachholeffekt: Viele Menschen verzichten auf Flugreisen und sind mit dem Auto unterwegs. Somit gibt es auch mehr Unfälle.

Der BGV setzt auf Digitalisierung. Wie weit sind Sie?

Bohn: Viele Anträge für Versicherungen werden automatisch verarbeitet. Das entwickeln wir kontinuierlich weiter. Im Schadenbereich wird auch mehr automatisiert, beispielsweise bei der Glasversicherung.

Der weltgrößte Versicherer, der chinesische Ping An-Konzern, braucht gerade einmal 168 Sekunden vom Eingang einer Kfz-Schadensmeldung bis zur Zahlungszusage …

Bohn: … ist da jede Sekunde für einen Kunden so wichtig? Wir sind bei Kleinschäden auch sehr schnell. Aber Schnelligkeit darf nicht vor Gründlichkeit gehen.

Insurtechs sind keine Angstgegner

Der Versicherungs- und Finanzkonzern Ping An ist aber auch in Europa aktiv geworden ist. Keine Angst?

Bohn: Wir beobachten das natürlich sehr aufmerksam. Insurtechs, also internetbasierte Anbieter, sind für uns übrigens kein Angstgegner. Teilweise kommen die auch auf uns zu. Die Kundennähe, der persönliche Kontakt, ist und bleibt uns wichtig. Wir wiegeln beispielsweise im Schadensfall keinen Kunden am Telefon ab, weil er seine Versicherung bei uns online abgeschlossen hat.