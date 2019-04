Bilderbuchwetter: So schön war Ostern in Karlsruhe

Anzeige

Jakob wird langsam zappelig in seinem Fahrradsitz. Der Vierjährige hat noch Großes vor, er darf den Osterhasen nicht verpassen. Dass da jetzt noch jemand Fremdes Fragen stellt, gefällt ihm nicht, das verrät sein skeptischer Blick.

„Wir fahren gleich los“, beschwichtigt ihn sein Vater Manuel lachend, während Mama Simone noch einige Dinge in der Fahrradtasche verstaut. „Draußen macht die Eiersuche viel mehr Spaß als in der Wohnung – und das Wetter könnte nicht besser sein. Da wir keinen Garten haben, gehen wir in den Oberwald – mal schauen, ob wir den Osterhasen finden, gell Jakob!“ Dann radelt die Familie aus der Südweststadt endlich los. Die Großeltern warten bestimmt schon am verabredeten Treffpunkt, und die – so versichert Mama Simone außer Jakobs Hörweite – haben einen sehr guten Draht zum Osterhasen. An bunten Schokoeiern wird es Jakob nicht mangeln.

Karlsruher suchen an Ostern das Freie

Bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen genießen nicht nur Jakob und seine Eltern am Ostersonntag die Eiersuche. Viele Karlsruher zieht es nach einem ausgedehnten Frühstück ins Freie. Zu Fuß, per Rad, auf Inlineskates – Hauptsache raus bei diesem Bilderbuchwetter. Manche steigen ins Auto, um ins benachbarte Elsass zu fahren, in den Schwarzwald oder in die Pfalz, andere nutzen das Freizeitangebot vor der Haustür oder verbringen die Feiertage im Kleingarten.

Innenstadt am Ostersonntag: ein Ort der Stille und Leere

Viele Straßenzüge wirken am Ostersonntag dagegen wie verlassen. Eine österliche Ruhe liegt auch über der Innenstadt. Wo am Samstag noch buntes Treiben und Stimmenwirrwarr herrschten, dominieren jetzt Stille und Leere. Selbst am Ludwigsplatz sind noch freie Plätze in den Cafés.

Plätze und Parks beliebt und belebt

Dafür haben Orpheus und Eurydike am Haydnplatz in der Weststadt viel Besuch: Etliche Sonnenanbeter haben sich rund um den Brunnen auf Bänken und Decken ausgebreitet und genießen wie Emil Sutors Plastiken ein ausgedehntes Sonnenbad. Die beiden Fontänen sprudeln. Es dauert nicht lange, bis die ersten ihre Hosenbeine hochkrempeln und in den Brunnen steigen.

In der Günther-Klotz-Anlage gibt es noch ausreichend freie Sonnenplätze. Ein paar Leute spielen Beachvolleyball, dazu gibt es Reggae-Musik. Und es gibt noch freie Boote auf dem Rudersee. Für Mussie Woldemariam, der sich um den Bootsverleih und den Eiskiosk kümmert, ist es die achte Saison. Er freut sich über das Bilderbuchwetter. „Ich habe schon andere Osterfeste erlebt, kalt und regnerisch. Ich war dann doppelt bestraft – ich hatte keinen freien Tag, aber auch keine Besucher und damit keine Einnahmen.“

Fotografen zieht es in den Botanischen Garten

Im Botanischen Garten schlägt derweil die Stunde der Hobbyfotografen. Vom Farbenrausch der vielen Tulpen angezogen, richten sich die Objektive und Smartphone-Kameras auf die großen Blütenkelche vor den historischen Gebäuden. Die perfekte Kulisse für ein Erinnerungsfoto – finden auch Kym Hoffmann und Hilary Hamilton. Die beiden kunstinteressierten Frauen kommen gerade aus der Staatlichen Kunsthalle und genießen jetzt einen Streifzug durch den Botanischen Garten.

„Ich bin das erste Mal seit 40 Jahren wieder in Karlsruhe.“

So Hilary Hamilton, die in Schottland lebt. Sie hatte einst in Glasgow Deutsch studiert und kam als Fremdsprachenassistentin nach Karlsruhe, wo sie Kym Hoffmann kennenlernte. Auch wenn die Lebenswege sich wieder trennten, die Freundschaft blieb. Über Ostern kam die Schottin nun zu Besuch. Wirklich verändert habe sich Karlsruhe nicht, stellt sie fest. Nur ein paar Geschäfte, die es früher gab, vermisse sie.

Greif fährt geordnet durch den Schlossgarten

Ostern hin oder her, der Schaffner der Schlossgartenbahn kennt kein Pardon. „Bitte einsteigen und zusammenrücken!“ brüllt er als würde er Rekruten drillen. Ein paar Besucher kichern. Wenig später zischt und faucht die Greiflokomotive, der Schaffner blickt zufrieden. Er wird noch etliche Male an diesem Osterwochenende die Fahrgäste der Parkeisenbahn zur Ordnung am kleinen Bahnsteig aufrufen.

Hitzerekord im inneren der Turmbergbahn

„Es ist die letzte Bergfahrt!“, sagt Pascal Sachweh kurz vor 20 Uhr erleichtert. Seit 13 Uhr hat er gut 300 Besucher mit der Turmbergbahn auf den Karlsruher Hausberg befördert. Während sich seine letzten Fahrgäste auf das Naturschauspiel freuen, das sie wenig später erwartet, freut sich Pascal Sachweh auf den Feierabend. Der Dienst war ganz schön schweißtreibend: „Das Dach des Waggons ist verglast, es gibt keine Lüftung – mittags waren das hier gut 40 Grad.“

Picknickrunde zum Sonnenuntergang am Turmberg

Die Turmbergterrasse hat sich derweil gefüllt. Gruppen von Jugendlichen, Familien, Paare, Großeltern mit Enkeln – die Blicke schweifen über Karlsruhe, das ihnen zu Füßen liegt. Manche stoßen mit Prosecco oder Rotwein an, andere schälen die mitgebrachten Ostereier oder fischen ein Pizzastück aus dem Karton. Es gibt Sushi ebenso wie Wiener Würstchen aus der Tupperdose. Österliches Abendmahl. Eine Shisha verströmt süßlichen Duft. Und dann das! Wolken schieben sich vor die tief stehende Sonne.

Spielverderber!

„Das wird nichts mehr“, winken einige Pessimisten bereits ab. „Schade.“ Einige treten bereits den Heimweg an. Andere bleiben, wie auch die beiden chinesischen KIT-Studenten Yuan und Zhiyuan, und werden dann doch noch mit einem großartigen Abendrot belohnt. Der Himmel verwandelt sich minütlich, der Pfälzer Wald scheint tiefrot zu brennen. Ein Osterfeuer der anderen Art.

