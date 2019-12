Bloß nicht das Geschenk verraten

Anzeige

Schöne Bescherung! Da liegt unter dem Weihnachtsbaum die neuste Spielkonsole für den Sohnemann. Nur: Der wusste schon seit Wochen, dass ihm seine Eltern diese mit größter Wahrscheinlichkeit schenken werden. „Online-Anzeigen können das perfekte Weihnachtsgeschenk verraten“, warnt der IT-Dienstleister NordVPN. „Wenn wir online einkaufen, verfolgen Websites jeden unserer Schritte, in der Hoffnung, uns ein Angebot zu zeigen, das uns gefallen wird“, erläutert NordVPN-Mitarbeiter Daniel Markuson. Wer also online nach einer Spielkonsole sucht, wird auch später noch im Internet Anzeigen für Konsolen und ähnliche Produkte zu sehen bekommen.

„Stimmt“, pflichtet Jörn Müller-Quade bei, der am KIT Professor für Kryptografie und IT-Sicherheit ist. Surft der Junior also im gleichen WLAN-Netzwerk oder benutzt er womöglich das Tablet seiner Eltern, „dann kann es sein, dass die Werbung verräterisch sagt, was sie eingekauft haben“.

So etwas kann in vielen Lebenslagen funktionieren, selbst an einer Universität. Müller-Quade erzählt eine aktuelle Anekdote: „Ein Kollege von mir wechselte nach Zürich. Seit Tagen bekomme ich Werbung, wie günstig die Bahn nach Zürich fährt. Das liegt daran, dass wir vom KIT aus nach außen unter der gleichen IP-Adresse erscheinen.“

Cookies sind beim Einkauf von Geschenken tückisch

Doch zurück zu den Weihnachtsgeschenken. Wie hält man geheim, welche Geschenke man online eingekauft hat? „Nicht nur den Suchverlauf löschen, sondern eventuell auch Cookies“, empfiehlt der Experte für IT-Sicherheit Müller-Quade. Cookies sind kleine Textdateien, die auf dem Computer des Nutzers abgelegt werden.

„Außerdem gibt es den Anonymitätsmodus. Der ist da auch hilfreich“, so Müller-Quade weiter. Er wird auch als Inkognito-Modus bezeichnet und sorgt dafür, dass bei der Browsersitzung kein Cookie und Verlauf gespeichert wird. Auch die Suchmaschine Google bietet eine solche Funktion an.

Tipp: Der Inkognito-Modus

„So lange es nur um Geschenke geht, sollte man nicht viel mehr machen, als diesen Inkognito-Modus zu benutzen“, empfiehlt Müller-Quade. „Es geht ja auch nicht um Staatsgeheimnisse.“ Wolle man gar keine Spuren hinterlassen, dann wären Tor oder VPN der richtige Weg: Der Tor-Browser ermöglicht anonymes Surfen; eine Kernfunktion von VPN ist es, die IP-Adresse zu verstecken. Jeder Computer hat eine IP-Adresse, vergleichbar mit einer Postadresse.

Der Dienstleister NordVPN empfiehlt Geschenke-Käufern auch, nach der Nutzung von Desktop, Smartphone, Tablet & Co die Fenster wieder zu schließen und „keine sozialen Medien“ zu verwenden. Manche Unternehmen böten nämlich gerne Sonderangebote auf Sozialen Netzwerken an.

Auch Facebook kann ein Problem sein

Müller-Quade nennt ein Beispiel: Wenn ich für Facebook ersichtlich eine Handtasche einkaufe, dann kann es durchaus sein, dass diese Handtasche meinen Facebook-Freunden als Werbung angezeigt wird, „weil Facebook meint, wenn ich die cool finde, könnten die auch meine Freunde cool finden“.

Und dann gibt es da noch einen Trick, um seine Weihnachtsüberraschung nicht zu vermasseln: den Einkauf im Ladengeschäft. Nur sollte man dort keine EC- oder Kreditkarte benutzen. Denn wenn der Ehemann in diesen Tagen in der Parfümerie damit bezahlt und seine Frau den Kontoauszug in die Finger bekommt, dann ahnt sie es zumindest: Das gibt ein duftendes Weihnachtsgeschenk.