Anzeige

Ein bisschen bunter, natürlicher, wilder und vor allem Insekten-freundlicher sollte die Region werden – das war das Ziel der Wildblumen-Aktion der Artenschutzstiftung Zoo Karlsruhe in Kooperation mit dem Badischen Neuesten Nachrichten. 20 000 Tütchen mit den Samen heimischer Pflanzenarten haben Zoo und BNN kostenlos verteilt und darum gebeten, sie im Gärten und Hinterhöfen, Blumenkästen und ausgewählten öffentlichen Flächen auszusäen. „Artenschutz ist unser wichtigstes Anliegen, und jeder kann direkt vor seiner Haustür etwas dafür tun“, erklärt Zoodirektor Matthias Reinschmidt die Intention.

Neue Nahrungsquellen

Zudem wurde ein Fotowettbewerb ausgelobt und aufgerufen zu dokumentieren, was da nun sprießt – und zu beobachten, ob Insekten das neue Futterangebot annehmen. Genau dies war der Hintergrund der Aktion: Neue Nahrungsquellen und zusätzlichen Lebensraum für Wildbienen, Schmetterlinge, Hummeln und viele weitere Insekten zu schaffen. Sie haben es aktuell schwer, da immer weniger Pflanzen für sie sprießen und die Artenvielfalt schwindet. Wildbienen etwa bestäuben, anders als Honigbienen, nur wenige Pflanzenarten. Verschwinden diese Arten, fehlt den Wildbienen die Lebensgrundlage.

Klatschmohn und Kornblume gediehen

Eine Wildbiene ist auch auf dem Foto zu sehen, das die Jury um Zoodirektor Matthias Reinschmidt einstimmig mit einem der Hauptpreise bedachte: Walter Knappich hat das Insekt in der Morgensonne auf einer Klatschmohnblüte mit der Linse eingefangen. Klatschmohn und Kornblume aus der Samenmischung gediehen auf seiner Blumenwiese, für die er extra den Rasen umgestochen hat, besonders gut, berichtet er. Klatschmohnpollen sind bei vielen Bienen sehr beliebt, und eine inzwischen sehr seltene Wildbienenart, ist sogar auf Klatschmohn spezialisiert, weiß Tobias Bauer vom Naturkundemuseum. Der Wissenschaftler hat den Zoo bei der Zusammenstellung der Samenmischung beraten. Die beiden weiteren Hauptpreise gegen an Rafaela Howard und Rüdiger Herrmann, die beide – ganz im Sinne des Wettbewerbs – sehr vielfältige und bunte Wildblumenwiesen erblühen ließen und dann auch mit der Kamera in Szene setzten.

Sonderpreise

Leicht fiel der Jury die Entscheidung nicht, aus den vielen eindrucksvollen Fotos die ausdrucksstärksten auszuwählen – weshalb sie auch noch mehrere Sonderpreise vergibt: An Renate van der Smissen beispielsweise, die die Samenmischung in ihrem Schrebergarten in Rintheim aussäte und nach einer Regennacht dort einen Bienenkäfer ablichtete. Oder an Elke und Klaus-Dieter Becker, die ebenfalls einen Bienenkäfer fotografierte – und zwar auf einer wilden Möhre. Zunächst im Blumenkasten und dann im Garten gediehen die Wildblumen, die letztlich als „Insektenhecke“ an der Grenze zum Nachbargrundstück blühten, berichten die beiden. Neben rotem Klatschmohn und gelben Nachtkerze waren es vor allem die hochwachsende Wilde Möhre und die Malvenblüten, die besonders hervorstachen und es teilweise immer noch tun, so ihr Fazit zur Samenmischung.

Eine Bienenweide

Drei weitere Sonderpreise gibt es für besonderen Einsatz und gute Ideen: Lydia Wentzler säte die Wildblumen rund um Totholzstücke ein, die ebenfalls Lebensraum bieten. Christel Wessely reichten die Samentüten nicht, sie ließ sich von ihren Enkelkindern zum 75. Geburtstag zwei Dosen Samen für eine Bienenweide schenken. „Wir hatten schon ein Stückchen Wiese vorbereitet, und die Kinder hatten viel Spaß beim Einsäen“, schildert die „Seither besuche ich jeden Morgen als erstes unsere Wiese und schau, ob was Neues blüht. Es ist ein wunderschönes Stück Bienenweide geworden mit vielen Insekten und allen Arten Bienen“, schreibt sie.

Kleiner Beitrag an der Baumscheibe

Und Hans-Joachim Richter und sein elfjähriger Enkel Florian hatten ebenfalls eine besondere Idee: Sie hatten die Gießpatenschaft für einen Straßenbaum übernommen und brachten nicht nur den jungen Ahorn gut durch den Sommer, sondern verbesserten an der Baumscheibe auch den Boden, um dort die Wildblumen einzusäen. „Dieses kleine Beet zwischen den Parkbuchten am Straßenrand fand bald die Aufmerksamkeit der Mitbewohner der Straße. Die Kiga- und Grundschulkinder beobachten auf ihrem Weg zur Schule die Entwicklung, und nun haben wir zwar kein auf den Fotos brillierendes Blütenmeer, aber die Kornblume, eine Malve, Schafgarbe, Klatschmohn und andere Wildpflanzen blühen, wenn auch sehr spärlich – noch!“, schreiben die beiden. Und weiter: „Wildkräuter und „Zugezogene“ haben sich hinzugesellt, so stehen da auch noch eine Hirse, Pippau, Schwarzer Nachtschatten (!), Majoran, Löwenmaul und vor allem Lavendel (wohl aus dem benachbarten Vorgarten)“. Und ihre Fazit: „Ein nicht sehr reich gedeckter Tisch für Wildbiene und Co – aber ein kleiner bescheiden Beitrag zum Erhalt der Artenvielzahl.“ Und genau darum ging es schließlich bei der Aktion von Zoo und BNN – um viele solcher Beiträge.

Besondere Führung

Alle Sonderpreisträger werden – genau wie die Hauptpreisträger – zu einer besonderen Führung in den Zoo eingeladen. Termin und Einladung gehen den Gewinnern demnächst zu. Auf die Hauptpreisträger wartet bei der Führung eine besondere Begegnung, zudem erhalten sie je eine Jahreskarte für den Zoo.